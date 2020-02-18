Как проверить законность решения Госавтоинспекции с учетом всех обстоятельств, рассказывает глава ГИБДД Михаил Черников.

Ехал за медленно ползущей фурой через переезд, когда включился звонок, хотя шлагбаум еще был открыт. Сразу же покинуть переезд не смог: к моменту выезда опустился шлагбаум и поднялся барьер, — пришлось пережидать проезд поезда между рельсами и шлагбаумом. Сразу за переездом остановили сотрудники ГИБДД.

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Всеволод Васильев, Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Проверить законность решения Госавтоинспекции с учетом всех обстоятельств можно путем его обжалования в установленном порядке. С учетом приведенного вами описания можно сделать вывод о наличии в ваших действиях признаков административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.10 КоАП РФ и корреспондирующего с требованием пункта 15.3 ПДД, который содержит запрет выезжать на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума). Световой сигнал включается одновременно со звуковой сигнализацией, предназначенной для оповещения пешеходов о запрете движения через переезд.

При этом, выезжая на переезд, вы должны были учитывать скорость движения транспортного средства впереди вас, чтобы иметь возможность быстро покинуть переезд в случае включения запреща­ющего сигнала светофора.

Читатель «За рулем» разошелся во мнениях со страховым агентом, с какого момента следует отсчитывать срок для обязательного техосмотра. Глава ГИБДД пояснил: точка отсчета — год выпуска автомобиля, а не год покупки.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС