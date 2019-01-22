Конкурс с призом: задачка для опытных про Москвич-2140

За ответ на задачу № 142 «Фишка Арканы?» Сергей Рыбкин, живущий в Москве, получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme ARTON. А теперь новое непростое задание!

ЗАДАЧА № 145

Легким движением

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Во время гаражных разговоров Петрович окунулся в воспоминания: «Эх, как мы раньше ездили: ни зимней резины, ни обогрева стекол, зеркал и дворников. Бывало, едешь, а снег залепляет все стекло, дворники превращаются в огромные ледяные оковалки». Алексеич с ним не согласен: «Да я на своем сороковом Москвиче одним движением включал хитрый оттаиватель и для ветрового стекла, и для дворников. По заснеженному городу колесить — милое дело, а вот за городом — ни-ни».

Расскажите, каким же образом удавалось побеждать зиму в городе и почему это не получалось на трассе. Напоминаем, что короткие ответы не рассматриваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 апреля 2020 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10, стр. 1. Или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из декабрьского номера журнала «За рулем» за 2019 год.

Читателям предлагалось найти в заднем мосту Арканы устройство, сходное по принципам работы с реле. Среди ответов встречались мнения, что там находится датчик положения кузова, необходимый для работы автокорректора высоты пучков света фар. Эта система содержит сервопривод, но не реле. Некоторые читатели ответили правильно, но слишком кратко. Правильный и полный ответ дал наш победитель.

Разберемся в устройстве привода задних колес, чтобы обнаружить в нём это реле. Такая схема давно применяется на автомобилях Nissan (Qashqai, Terrano, X‑Trail, Teana) и Renault (Duster, Kaptur, Koleos и Arkana). На подрамнике закреплен редуктор, в котором располагаются главная передача с дифференциалом и фрикционная электромагнитная муфта, подключающая задние колеса. Ведущая часть муфты приводится карданным валом, который жестко соединен с шестерней главной передачи коробки передач. Ведомая часть муфты стыкуется с главной передачей, приводящей через дифференциал задние колеса.

При чем же здесь реле? Вспомним принцип его действия: управление большими токами за счет воздействия малых. В устройстве муфты и применено своего рода реле, которое минимальным воздействием управляет значительными мощностями.

Электромагнит, при подаче на него напряжения, притягивает управляющую нажимную пластину. Пластина замыкает управляющие диски муфты — опорная пластина начинает вращаться вместе с корпусом муфты. Но если ведущий и ведомый валы вращаются с одинаковой скоростью, блокировки не происходит. Чтобы муфта сработала, нужна разница скоростей вращения передних и задних колес. Только тогда возникает рассогласование скоростей управляющей опорной пластины и силовой нажимной пластины. Между ними в канавках с клиновым профилем расположены шарики. Взаимный проворот пластин приводит к перекатыванию шариков в канавках. Это вызывает осевое перемещение нажимной пластины, которая сжимает диски муфты, включая ее.

Получается, что маломощный привод управляет положением шариков, которые посредством клина обеспечивают сжатие дисков муфты. Кстати, канавки под шарики выполнены симметричными, что позволяет блокировать муфту при движении как вперед, так и назад.

Инструкция к автомобилю предупреждает, что эксплуатация с заблокированной муфтой на асфальте вызывает ее нагрев и износ, а также повышение расхода топлива, уменьшение ресурса шин и элементов трансмиссии. Поэтому на кроссовере Renault Duster муфта остается заблокированной лишь до 80 км/ч, на Ниссане X‑Trail — всего до 40 км/ч. А в инструкции к Аркане написано более мудрено: если автомобиль движется быстрее 80 км/ч или со скоростью 60–80 км/ч дольше одной минуты, система переходит в режим AUTO.

Всем участникам конкурса спасибо. Сергея Рыбкина с победой!