9 советов автолюбителям на март

Март — это такое время, когда зима уже прошла, а весна еще не наступила

Неизвестный пользователь

Материалы по теме Моторное масло — как часто надо его менять? Советы экспертов

Сразу же начну сам себе противоречить. Весна весной, а менять резину к 1 марта я бы все-таки не торопился. По закону подлости, ночные заморозки и скользкие дороги появятся как раз тогда, когда расслабишься. Подождите хотя бы до середины марта, а уж потом меняйте. Да и народу на шиномонтаже будет поменьше.

Соображаем дальше. Аккумулятор, который пережил зиму, протянет, скорее всего, и до следующих холодов. Моторное масло также живет в своем ритме: его меняем либо по пробегу, либо по моточасам. Но тем, кому его все-таки действительно пора поменять, напоминаю — ни в коем случае не заливайте слишком вязкое масло. Да, кашу маслом не испортишь, но тут речь не о каше, а о моторе. Ведь чем выше вязкость масла, тем больше толщина масляной пленки. Теплопроводность масла очень низкая — следовательно, чем толще масляный слой, тем сильнее нагревается поршень. Размеры растут, зазоры уменьшаются — в общем, не экспериментируйте. Правильная вязкость указана в инструкции по эксплуатации вашей машины, все остальное — от блогеров и лукавого. И старайтесь не играть с различными присадками-добавками, обещающими превратить кукурузник в Боинг. Не получится.

А вот что я советовал бы менять почаще, так это дворники. Все-таки даже в относительно теплую зиму им приходится сражаться с реагентами, ледышками и т.п. Экономить на них не стоит: в конце концов, это расходный материал.

Под капотом надо бы удалить картонку перед радиатором — если, конечно, вы ее устанавливали. Омывайку, залитую зимой, надо побыстрее израсходовать и залить новую, с минимальным содержанием вонючего спирта.

Для меня весна — это ожидание чего-то свежего, чистого. В общем, машинку нужно хорошенько вымыть — но не только для красоты. После мойки хорошо бы тщательно осмотреть кузов, выявляя все появившиеся сколы и царапины. Зимой как-то не до них, но сейчас — самое время. Каждое обнаруженное повреждение нужно подлечить — автохимия к вашим услугам. Если этого не сделать, то за дело примется коррозия.

Материалы по теме Моем мотор сами — пошаговая инструкция

Мыть ли двигатель? При всей любви к чистоте, отвечу: «Нет!» Не случайно на воротах автомоек вывешивают объявления, согласно которым коллектив мойщиков за работоспособность мотора отвечать не собирается. И это объяснимо: под капотом слишком много мест, которые недолюбливают воду, особенно под давлением. Датчики системы управления, генератор, стартер — нет, лучше не связываться. Если мотор все-таки нужно вымыть, советую заехать к дилерам: будет дороже, но пускать мотор после мойки будут они, а не вы.

Очень советую тщательно прибраться в багажнике. Почти всегда по весне там обнаруживаются какие-то высохшие листья и прочий мусор. Вытащите наружу все и критически взгляните на содержимое: вам действительно все это нужно? Из того, что желательно возить с собой, отдельно отмечу многолитровую канистру с чистой водой — пусть спокойно катается с вами и ждет, когда о ней вспомнят.

Из багажника — в бардачок, который правильнее называть перчаточно-вещевым ящиком (хотя и не выговорить, конечно). Там также должен царить порядок — никакой свалки из прошлогодних квитанций, грязных тряпок и высохших увлажняющих салфеток. Нужна чистая тряпка — протереть очки, монитор и т п. Не нужно ее путать с тряпкой для протирки номерного знака — та должна лежать в багажнике в герметичном пакете.

Материалы по теме Вот так водители убивают двигатель — 5 примеров

Что еще? У меня список большой. Нужна изолента — это универсальное средство, которым можно даже заклеить порезанный палец. Ручка и блокнотик много места не займут — часто бывает, когда что-то нужно записать, а негде и нечем. Зарядник для телефона — это вообще средство первой необходимости: смартфоны имеют дурную привычку разряжаться в самое неподходящее время. Очень рекомендую возить универсальный инструмент — открутить, отрезать, выдернуть. Неплохо иметь в машине фонарик. А очкарикам жизненно необходимы запасные очки — пусть даже старые: это лучше, чем ничего.

Отдельный весенний совет — старайтесь не гонять по лужам. Кайф в этом, конечно, есть, но в целом — ребячество. Облить пешехода — это вообще хамство. Но лужа может быть опасной и для водителя: она способна развернуть машину так, что никакая электроника не поможет. А уж если вода попадет на впуск, то движок может помереть в доли секунды: гидроудар — и привет, капремонт. Наконец, глубокая лужа способна быстро охладить каталитический нейтрализатор, который может на это обидеться.

Всех желающих поделиться своими «весенними советами» приглашаем высказаться.

Чем отчистить тканевую обивку салона, читайте тут.

Фото: Depositphotos