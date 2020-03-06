Последнее танковое сражение великой войны: засады и маскировка

В этот день, 6 марта, 75 лет назад на 3-й Украинский фронт обрушился невиданный для 1945 года немецкий удар. Противник нагнал «Королевских тигров» и «Пантер», оснащенных приборами ночного видения, и создал двойное превосходство в танках.

Драгоценная нефть

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Промышленность Германии к 1945 году представляла собой не лучшее зрелище. Военная техника еще продолжала производиться. Но постоянные бомбардировки и потери территорий с полезными ископаемыми не оставляли сомнений — былое количество танков на фронте восполнить не удастся. И ценность тех подвижных резервов, что еще оставались, возросла до небес.

Гитлер искал применения оставшимся силам. Причем не на «главном» направлении на Берлин. Танковые резервы предстояло бросить в Венгрию — на второстепенный для Красной армии фронт. Тому имелась веская причина: в Венгрии находилось 80 процентов добываемой для Третьего рейха нефти. Потерять ее значило гарантированно проиграть войну.

В декабре 1944-го еще не был отвоеван Будапешт. У немцев была реальная возможность применить танки, отбить захваченное, стабилизировать фронт. И быстренько вернуть подвижные части обратно, на Берлинское направление. Игра, казалось бы, стоила свеч.

Подбитый «Королевский тигр» (waralbum.ru)

«Пантеры» и «Королевские тигры»

Надежда в ходе готовящейся операции «Весеннее пробуждение» возлагалась на шестую танковую армию СС. Это было одно из самых крупных и боеспособных маневренных соединений, остававшихся у замершего на краю пропасти Третьего рейха.

Переброшенные из-под Арденн эсэсовцы были опытными и беспощадными солдатами, вооруженными по последнему слову техники. У достигшей Венгрии танковой армии оставался почти месяц до сражения. Немцы не теряли времени и натаскивали личный состав.

Техники было предостаточно: 800 танков и 900 бронетранспортеров. Половину танков составляли «Пантеры» — весьма серьезный противник. Имелось семь десятков «Тигров» и «Королевских тигров». И сотни самоходок — большей частью истребители танков на базе Pz-IV. Встречались и «Хетцеры» с «Мардерами» на базе старых чешских танков. А еще грозные «Ягдпантеры», вооруженные орудием помощнее, чем у «Тигра».

Советские танкисты на отдыхе. Венгрия, 1945 год (В.Гальперин /Фотохроника ТАСС)

Советский ответ

Части 3-го Украинского фронта таким количеством танков похвастать не могли — в Венгрии едва набралось четыре сотни бронированных машин. Уступали и в огневой мощи — новые ИСы и Т-34/85 концентрировались на Берлинском направлении. Тут же приходилось отбиваться от эсэсовцев старыми «тридцатьчетверками» и самоходками, львиную долю которых составляли Су-76 — неказистые «лошадки войны» на базе легких танков.

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Впрочем, была у красноармейцев и техника посерьезнее. Например, самоходки Су-100 с точным и пробивным орудием — идеальное средство против танков, включая даже монструозные «Королевские тигры». Их «сотка» пробивала в лоб с километровой дистанции. «Пантера» уничтожалась и с полутора километров. Но количество Су-100 было ограничено.

Использовать эти ценные самоходки лучше всего получалось из засад. Выбирался удобный лесок у наиболее вероятного направления атаки. Оборудовались позиции для стрельбы в сотне метров от него. И Су-100 прятались в лесу от авиации, чтобы при появлении танков доехать до позиций, отстреляться по наступающим танкам и тут же уехать обратно. А потом выехать на другую заранее подготовленную позицию и продолжить обстрел.

Разведка доложила о предстоящем наступлении — было очевидно, что готовится что-то экстраординарное. Расчет советского командования был на эшелонированную оборону: три линии траншей, артиллерийских и пулеметных позиций. Все это было богато сдобрено минными полями. На что-то большее не хватило времени, но и такая оборона стала серьезным препятствием.

Кроме того, сформировали десятки команд быстрого минирования на грузовиках и подводах — саперы мчались на участок и экстренно усиливали оборону дополнительными минами.

Балатонская оборонительная операция на карте (bigenc.ru)

Лбом о стену

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Немцы уже пытались прорваться к Будапешту в январе 1945-го, но главное наступление стартовало 6 марта. Артиллерия, танки, пехота, авиация пришли в движение, чтобы последний раз попробовать пробить советский фронт. Их ждала или победа, или утрата последних сил в бесперспективных лобовых ударах.

Первые удары, конечно, потеснили советскую оборону на несколько километров. Но в целом темпы наступления были невелики — эсэсовцы теряли много танков.

Тогда противник использовал ночные прицелы — пусть несовершенные и неидеальные в применении, но у русских и этого не было. Приборы ночного видения для артиллерийских орудий немцы успешно разрабатывали еще в 1942 году. Правда, тогда они не особо заинтересовали военных — вермахт и без того действовал достаточно успешно, не нуждаясь в ночных атаках. Очнулись в 1944-м, когда Германия стала нести существенные потери. Ну и потеря господства в воздухе сказалась — немцам приходилось все чаще перемещаться в темное время суток.

Большой прибор ночного видения на бронетранспортере целеуказания, трофей с Западного фронта. (источник — reddit.com)

Помимо обычного прибора, «светившего» на 400 метров, использовались и большие, по 60 сантиметров в диаметре, инфракрасные прожекторы с куда большей дальностью. Устанавливались такие приборы на бронетранспортер, который следовал за боевыми порядками танков и по радио давал им целеуказания.

Однако и ночные атаки не принесли успеха — красноармейцы активно светили зенитными прожекторами, разводили костры, поджигали постройки, выстреливали осветительные снаряды на парашютах. Поэтому палочкой-выручалочкой приборы ночного видения не стали.

Отстойник поврежденной техники после сражения (waralbum.ru)

Все было зря

Тогда немцы попробовали обратить себе на пользу густые туманы и снегопады, прибавлявшие внезапности их атакам. Сочетание всех вместе взятых хитростей и танковой мощи позволяло им продвигаться вперед и даже окружать отдельные подразделения.

Но это не могло изменить главного факта — наступление завязло в советской обороне. И своей цели — деблокирования Будапешта — немцы не достигли. К 15 марта неприятельские войска окончательно убедились в провале операции «Весеннее пробуждение» и перешли к обороне.

Потери были серьезные: почти 300 танков сгорело, сотни — в долгосрочном ремонте. Последнее крупное подвижное соединение, которое еще месяц назад можно было куда-то перебросить, — 6-я танковая армия СС, — больше не представляет серьезной угрозы.

Венгрия осталась за Красной Армией. И путь на Берлин, не защищенный маневренными соединениями, теперь оказался открыт.

Немецкая самоходка Jagdpanzer IV/70 подбита из засады (waralbum.ru)

Комментарий эксперта

Евгений Белаш, военно-исторический публицист, автор книг «Танки межвоенного периода» и «Мифы Первой мировой», а также статей на историческую тему для порталов Warspot и Warhead.

Для борьбы с фашистскими танками заранее сгруппировали зенитки, танки, самоходки, обычные пушки... Получился огромный заслон более чем в четыре тысячи орудий калибром от 45 до 152 мм. Орудия собирали в специальные противотанковые районы — в местах наиболее вероятных атак немцев. Батареи маскировали.

Часть орудий должна была «заигрывать» с вражескими танками, отвлекая их внимание на себя и подставляя под огонь скрытых батарей. Такая тактика оправдывала себя еще в Испании 30-х годов и на Халхин-Голе.

Самоходки Су-100 были хороши, но у них имелся один минус. Немцы атаковали не только танками, но и пехотой. Экипажам САУ, не имевших пулеметов, приходилось отбиваться, чем придется. По итогам сражения Су-100 назвали самыми эффективными средствами борьбы с тяжелыми танками противника. Но пулемет для самообороны все же не помешал бы.

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