Прихватило сердце: 5 причин и способов облегчить боль

Если у вас «кольнуло» и «стрельнуло» — это точно не про сердце. Сердечная боль другая — давящая, жгучая.

Наталья Подгородетская, врач-кардиолог

— Неприятные ощущения в области сердца, — рассказывает врач-кардиолог Наталья Подгородетская, — могут сигнализировать не только о собственно сердечной патологии, но и о нарушениях в работе других органов или систем.

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Боли за грудиной могут вызвать:

болезни сердца

высокое давление

заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, эзофагит, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы и т.п.)

заболевания позвоночника и мышц (корешковый и миофасциальный синдромы)

тромбоэмболия, или закупоривание, ветвей легочной артерии (возникает довольно редко).

Люди, страдающие от упомянутых заболеваний, обычно знают свою боль и умеют с ней обращаться. Если они ездят за рулем, то часто возят с собой препараты, совместимые с вождением автомобиля.

Однако боль в области сердца может возникнуть впервые, и в таком случае нужно знать, что делать.

Как отличить сердечную боль от остальных?

Если в области сердца появились неприятные ощущения, обратите внимание на то, где болит, куда отдает, как именно и как долго болит.

Локализация и иррадиация боли. Сердечная боль возникает в загрудинной области и, как правило, отдает в левое плечо и левую руку. Реже иррадиирует в челюсть, верхнюю стенку желудка и в область между лопатками.

Продолжительность и характер боли. Приступ сердечной боли длится от 5 до 10 минут. Чаще всего она возникает после физической нагрузки: перед поездкой вы, скажем, загрузили в багажник тяжелые сумки или в пути поменяли колесо. Что касается характера ощущений, то «кольнуло» и «стрельнуло» — точно не про сердце. Сердечная боль давящая, жгучая. Иногда ее путают с изжогой. Если кажется, что в груди что-то «булькает и переворачивается», возможно, дело в нарушении ритма сердца.

Определяем источник боли

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Когда бы ни возникла боль — перед поездкой или в дороге, — на нее нужно обратить внимание. Если вы почувствовали боль в области сердца, когда ведете автомобиль, и она длится больше пяти минут, следует припарковаться в безопасном месте или съехать на обочину и включить аварийку (при необходимости — установить знак аварийной остановки) — стоять, в зависимости от дальнейшего развития событий, придется от 30 минут до полутора часов. Если вы только собираетесь сесть за руль, не делайте этого.

В каждом случае нужно предпринять ряд шагов.

В спокойной обстановке определите локализацию, иррадиацию и характер боли. Обратите внимание на то, как долго длятся неприятные ощущения.

Если состояние позволяет, выйдите из машины, глубоко подышите и сделайте простые упражнения: повороты туловища, наклоны, вращения головой, подъем рук вверх. Если после этого боль утихла и вам стало лучше, скорее всего, ее вызывал корешковый или миофасциальный синдром. Подождав минут 30, можете продолжать движение. Боль, похожая на сердечную, может возникать после еды или, наоборот, при большом перерыве между приемами пищи. Если ощущение жжения за грудиной появилось после перекуса, примите, следуя инструкции, средство от изжоги (например, ренни). Оно подействует максимум через 5 минут. Помогло? Через полчаса можно ехать дальше. Во втором случае, наоборот, съешьте что-то, что не навредит желудку. Если боль ушла и не вернулась через 30 минут, продолжайте движение. Давящие боли в области сердца, вызванные высоким давлением, часто сопровождаются покраснением лица, ощущением сердцебиения, дурноты, тошноты. Гипертоники хорошо знакомы с этими ощущениями. Если подобное состояние возникло впервые, лучше всего измерить давление. В любом случае в такой ситуации используют капотен или его аналоги, придерживаясь приложенной к лекарству инструкции по применению. Препарат начинает работать на 20-й минуте, но пик его действия наступает через два-три часа. То есть возобновить движение можно спустя минимум 30 минут после приема, но лучше дать себе час-полтора. Прежде чем ехать дальше, желательно снова измерить давление. Если симптомов высокого давления нет, а легкие физические упражнения и ренни боль не снимают, нужно принять нитроглицерин в таблетках. Таблетку кладут под язык, после чего подлинная сердечная боль должна пройти через минуту. Если препарат подействовал, следует убедиться, что у вас не кружится голова (это знак, что нитроглицерин снизил давление, а значит, ехать нельзя), и через час-полтора можно продолжать движение. Но имейте в виду, что визит к кардиологу вам лучше не откладывать. Случаи тромбоэмболии ветвей легочной артерии довольно редки. Тем не менее они могут вызывать боль, похожую на сердечную. К тромбоэмболии приводит застой крови в венах нижних конечностей. Он чаще возникает у тех, кто страдает заболеваниями вен и/или много времени проводит сидя, в том числе за рулем. В данном случае легче предотвратить заболевание, поэтому людям, имеющим проблемы с венами, необходимо по заключению врача носить компрессионный трикотаж (мужские модели тоже выпускаются!), а в длительной поездке каждые два часа выходить из машины и делать приседания, чтобы улучшить ток крови по венам за счет работы икроножных мышц. Если боль за грудиной не прошла через 20 минут, несмотря на предпринятые меры, она усиливается или течет волнообразно, состояние ухудшается, появились холодный липкий пот, страх, предчувствие надвигающейся беды, вызывайте скорую. Необходимо как можно быстрее снять кардиограмму, чтобы исключить или подтвердить инфаркт. То же касается случаев, когда боль за грудиной, по какой бы причине она ни возникла: после приема препаратов, перекуса или упражнений — ушла, а через час-полтора вернулась и усиливается. Быстрая медицинская помощь требуется и при закупорке крупных ветвей легочной артерии. Понять, что это произошло, довольно просто: помимо боли за грудиной или в области живота обычно сильно отекает, краснеет и болит нога.

Всем, кто регулярно перемещается на транспорте, следует помнить, что в группе риска по развитию гипертонии, сердечных патологий и болезней вен находятся люди старше 60 лет, а также с большим весом, сахарным диабетом и преддиабетом, курящие, имеющие близких родственников, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, и те, кто много времени проводит сидя.

Выбор препаратов

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Водитель может принимать далеко не все лекарства. Так, нитроглицерин выпускается в разных формах, и спрей содержит этиловый спирт. В состав популярных корвалола, валокордина и валосердина, помимо этилового спирта, входит фенобарбитал. Его метаболиты определяются в моче как наркотические вещества в течение минимум четырех-пяти дней после однократного приема препарата. С валидолом тоже экспериментировать не стоит: средство оказывает седативный эффект, то есть усыпляет. Поэтому в автомобильной аптечке для подстраховки следует возить простое средство от изжоги, капотен или его аналоги для снижения давления, нитроглицерин в таблетках. Гипертоникам и людям, склонным к повышению давления, нелишне будет иметь в машине тонометр.

А тем, кто страдает от заболеваний вен, нужно носить компрессионный трикотаж.

Эксперт: Наталья Владимировна Подгородетская, кардиолог с 20-летним стажем, член Европейского и Российского обществ кардиологов, член Общества специалистов по сердечной недостаточности.

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Автор: Татьяна Турбал

Фото: Depositphotos