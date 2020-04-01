ЗАДАЧА № 146
Вал меняет ориентацию
Тонет студент на экзамене по деталям машин. Преподаватель задает последний вопрос: «Чем вал отличается от оси? — Это я знаю, - заулыбался студент, - мало того, в папиной Приоре есть деталь, которая „то вал, то ось“». Преподаватель аж на стуле подскочил, но потом сообразил и говорит: «Ладно, давай зачетку, „тройку“ за загадку заработал»!
Расскажите, что за деталь такая и где она ещё встречается. Короткие ответы не рассматриваются.
Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 мая 2020 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10, стр. 1. Или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.
Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.
А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из январского номера журнала «За рулем» за 2020 год.
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В очередной задаче читателям предстояло понять, применив дедуктивный метод, как знаменитый сыщик Шерлок Холмс (нашего времени) смог за пару минут определить, что доктор Ватсон вернулся к врачебной практике. По мнению читателей, Холмс мог заметить и трубки от капельницы для подвода омывающей жидкости, и резиновые жгуты, удерживающие разные детали, и медицинский спирт в бачке омывателя. Додумались даже до такой страсти, как взорвавшийся от избытка эфира (для легкого пуска) корпус воздушного фильтра. Всё это можно ожидать от любого медика. Но друг Холмса — не просто медик, а ещё и доктор. Что и подметил наш победитель.
Врачебная практика подразумевает посещение больных на дому. Это значит, что доктор постоянно ездит на холодном двигателе. Подъехал, заглушил мотор, осмотрел и прослушал больного, выписал пилюли. Внимательный осмотр займёт не меньше часа. Вновь завёл автомобиль, проехал меньше километра до следующего пациента — двигатель не успел прогреться, а тут опять остановка на час-другой. Много лет назад «За рулем» писал, что за рубежом машины испытывали и в таких режимах. Это называлось «докторский цикл», который особенно опасен зимой.
Отгадка
Холмс увидел эмульсию на крышке маслозаливной горловины или на щупе — взбитая смесь воды и моторного масла, имеющая светло-жёлтый цвет.
Эмульсия образуется на холодных деталях, например, крышке маслозаливной горловины и щупе.
Эмульсия образуется на холодных деталях, например, крышке маслозаливной горловины и щупе.
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Откуда же берется вода? При коротких поездках с частыми остановками, когда мотор успевает остыть, на его внутренних стенках образуется конденсат из тёплых картерных газов. Капельки воды сбегают по стенкам и попадают в масляный картер. В масле капельки воды тонут из-за большей плотности. Собравшись на дне, замёрзшая «лужица» может полностью блокировать подачу масла к масляному насосу. У невнимательного хозяина двигатель может даже «стукануть».
Если вода не успела замёрзнуть, она засасывается масляным насосом и сбивается в ту самую эмульсию. Что тоже не полезно для двигателя, так как смазывающие свойства эмульсии хуже, чем у чистого масла. Она появляется на наиболее холодных частях мотора. Поэтому эмульсия на крышке маслозаливной горловины или на щупе — свидетельство большого содержания влаги в моторном масле. Причём удалить эмульсию, даже заменив масло, полностью не удастся. Избавиться от влаги можно с помощью так называемой «прожарки» масла — нужно прогреть масло до 100 ˚С, тогда вода быстро испарится. Для этого зимой надо выбрать день потеплее, и не менее часа двигаться так интенсивно, как только позволяют дорожные условия.
При разряженном аккумуляторе плотность электролита снижается, что показывает чёрный цвет индикатора заряда.
При разряженном аккумуляторе плотность электролита снижается, что показывает чёрный цвет индикатора заряда.
Вторая улика — чёрный глазок аккумулятора, вопиющий о хроническом недозаряде. Частые пуски двигателя в «докторском цикле» отбирают столько энергии у батареи, сколько генератор не успевает пополнить за короткую поездку. Тем более, что холодный аккумулятор не очень охотно принимает заряд. Можно было ещё увидеть нагар на свечах и клапанах, но Холмсу для выводов хватило и тех фактов, что лежали на поверхности.
Всем участникам конкурса спасибо. Алексея Семенчука с победой!
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