За ответ на задачу № 143 «Это элементарно» Алексей Семенчук, живущий в Иркутске, получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme ARTON. А теперь — новое непростое задание!

ЗАДАЧА № 146

Вал меняет ориентацию

Тонет студент на экзамене по деталям машин. Преподаватель задает последний вопрос: «Чем вал отличается от оси? — Это я знаю, - заулыбался студент, - мало того, в папиной Приоре есть деталь, которая „то вал, то ось“». Преподаватель аж на стуле подскочил, но потом сообразил и говорит: «Ладно, давай зачетку, „тройку“ за загадку зара­ботал»!

Расскажите, что за деталь такая и где она ещё встречается. Короткие ответы не рассматриваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 мая 2020 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10, стр. 1. Или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из январского номера журнала «За рулем» за 2020 год.

Материалы по теме Конкурс с призом: задачка про Холмса, Ватсона и двигатель

В очередной задаче читателям предстояло понять, применив дедуктивный метод, как знаменитый сыщик Шерлок Холмс (нашего времени) смог за пару минут определить, что доктор Ватсон вернулся к врачебной практике. По мнению читателей, Холмс мог заметить и трубки от капельницы для подвода омывающей жидкости, и резиновые жгуты, удерживающие разные детали, и медицинский спирт в бачке омывателя. Додумались даже до такой страсти, как взорвавшийся от избытка эфира (для легкого пуска) корпус воздушного фильтра. Всё это можно ожидать от любого медика. Но друг Холмса — не просто медик, а ещё и доктор. Что и подметил наш победитель.

Врачебная практика подразумевает посещение больных на дому. Это значит, что доктор постоянно ездит на холодном двигателе. Подъехал, заглушил мотор, осмотрел и прослушал больного, выписал пилюли. Внимательный осмотр займёт не меньше часа. Вновь завёл автомобиль, проехал меньше километра до следующего пациента — двигатель не успел прогреться, а тут опять остановка на час-другой. Много лет назад «За рулем» писал, что за рубежом машины испытывали и в таких режимах. Это называлось «докторский цикл», который особенно опасен зимой.

Отгадка

Холмс увидел эмульсию на крышке маслозаливной горловины или на щупе — взбитая смесь воды и моторного масла, имеющая светло-жёлтый цвет.

Эмульсия образуется на холодных деталях, например, крышке маслозаливной горловины и щупе.

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Откуда же берется вода? При коротких поездках с частыми остановками, когда мотор успевает остыть, на его внутренних стенках образуется конденсат из тёплых картерных газов. Капельки воды сбегают по стенкам и попадают в масляный картер. В масле капельки воды тонут из-за большей плотности. Собравшись на дне, замёрзшая «лужица» может полностью блокировать подачу масла к масляному насосу. У невнимательного хозяина двигатель может даже «стукануть».

Если вода не успела замёрзнуть, она засасывается масляным насосом и сбивается в ту самую эмульсию. Что тоже не полезно для двигателя, так как смазывающие свойства эмульсии хуже, чем у чистого масла. Она появляется на наиболее холодных частях мотора. Поэтому эмульсия на крышке маслозаливной горловины или на щупе — свидетельство большого содержания влаги в моторном масле. Причём удалить эмульсию, даже заменив масло, полностью не удастся. Избавиться от влаги можно с помощью так называемой «прожарки» масла — нужно прогреть масло до 100 ˚С, тогда вода быстро испарится. Для этого зимой надо выбрать день потеплее, и не менее часа двигаться так интенсивно, как только позволяют дорожные условия.

При разряженном аккумуляторе плотность электролита снижается, что показывает чёрный цвет индикатора заряда.

Вторая улика — чёрный глазок аккумулятора, вопиющий о хроническом недозаряде. Частые пуски двигателя в «докторском цикле» отбирают столько энергии у батареи, сколько генератор не успевает пополнить за короткую поездку. Тем более, что холодный аккумулятор не очень охотно принимает заряд. Можно было ещё увидеть нагар на свечах и клапанах, но Холмсу для выводов хватило и тех фактов, что лежали на поверхности.

Всем участникам конкурса спасибо. Алексея Семенчука с победой!