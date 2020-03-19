Годится ли при покупке принцип «купил, поставил и забыл на много лет»? Нет, есть еще масса нюансов, о которых многие не задумываются.

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Наш аккумуляторный рынок частенько колбасит непредсказуемым образом. В частности, ежегодно всплывают никому не известные бренды с красивыми этикетками и оглушительными заявленными параметрами.

Одно время были в моде батарейки из бывшей Югославии со сказочно низкими ценами: кому-то удалось на короткое время влезть на рынок без пошлин. Еще появлялись батареи-двойники: веселые люберецкие ребята несколько лет лихо клепали в Подмосковье копии австрийских АКБ, а настоящие производители из далекой Вены проиграли все суды и ничего не могли с этим поделать. А знаменитые «Медалисты» с корейского завода Delkor сегодня делят место под солнцем с одноименными турецкими.

Наконец, никто не отменял народную забаву, упомянутую еще в «Бесприданнице» Островского. Мол, барин, ты скажи, какие тебе этикетки на бутылках нужны — мы для тебя такие и наклеим.

Вес имеет значение?

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У этой забавы интернациональный характер. Действительно, на рынке множество аккумуляторов с яркими наклейками, но негодными электрическими характеристиками. Причина — экономия на пластинах, которых производители «недокладывают» внутрь корпуса. Неслучайно в наших экспертизах мы неизменно приводим массы всех проверяемых батарей, как победителей, так и проигравших.

К чему я это вспомнил? А к вопросу насчет того, как выбрать АКБ. Однозначно можно сказать, какие аккумуляторы точно не стоит покупать. Новые бренды с названиями типа «Синяя звезда», «Бодрая лошадь» и тому подобными — это лотерея. Как правило — безвыигрышная. Кстати, при покупке таких батарей я настоятельно советую прихватывать с собой безмен, чтобы с ходу оценить хотя бы массу покупки — в ряде случаев это помогает. Батарея на 70 Ач массой, скажем, в 18 кг должна вызвать больше доверия, чем ее соседка массой в 14 кг.

Почему вы не проводите ресурсные испытания?

А как вы это себе представляете? Накупить батарей и заряжать/разряжать их несколько лет? А кому будут интересны результаты к тому времени: ведь все тестируемые модели безбожно устареют! Впрочем, полтора года назад мы попытались-таки это сделать по ускоренной методике с помощью Бронницкого института МО РФ. Увы — за год испытаний результаты оказались ровными, методику забраковали.

Каких производителей АКБ вы рекомендуете?

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Никакие конференции дилеров на прогулочных яхтах, никакие рекламные кампании, никакие ценники и никакие рекламные публикации не в состоянии дать четкий ответ. Зато статистика, накопленная с прошлого тысячелетия, довольно уверенно отделяет бабочек-однодневок от профи, стабильно выдающих год за годом достойные параметры.

Испытания зарулевского уровня на серьезной технической базе давным-давно не проводит никто. Поэтому при выборе бренда батареи из всего многообразия имен остается довольно ограниченный набор: это батареи Тюменского завода, изделия корейского Delkor, турецкие Mutlu, а также европейские Topla и Tab, американские Exide и еще несколько имен. Повода рекомендовать остальные не вижу.

Можно ли доверять рекомендациям автовладельцев или блогеров?

Полновесная экспертиза АКБ — это технически сложное и длительное мероприятие. Сидя на диване с ноутбуком на коленках, ее не провести. Нужны мощные морозильные камеры и аппаратура, задающая стабильные токи нагрузки в 600 — 700 А, а то и больше. Ничего этого у блогеров, как правило, нет. Что уж говорить о рядовом автовладельце. Кроме того, для честного испытания батарей всегда надо ставить себя на место обычного потребителя — иди в магазин и купи! А это уже шестизначная сумма. Конечно, есть соблазн привлечь спонсора, но что пообещать благодетелю взамен? Первое место? Но если так, то зачем вообще что-то испытывать? И, тем более, нужно ли в чем-то разбираться?

Пример подобного подхода к измерениям — в следующем вопросе.

Решил замерить истинную емкость двух свежих АКБ — на 50 и 100 Ач соответственно. Тестер показал в первом случае 36 Ач, а во втором — 64 Ач. Нагрузил большим током в 150 А, собрав простой стенд — то же самое. Куда делась емкость?

Налицо ошибка в замерах: тестер показывает «погоду в Африке». При разных токах нагрузки емкость батарей должна отличаться в разы, а не оставаться неизменной. Мы недавно проводили серию опытов, подтверждающих это. Так, при изменении тока нагрузки с 80 мА до 60 А число ампер-часов у тестируемых батарей снижалось более чем вдвое. Что касается величины емкости, указанной на этикетке, то ее определяют при 20-часовом разряде. Применительно к упомянутым выше батареям токи нагрузки при этом составляют 2,5 А и 5 А соответственно. При желании для точного определения такой емкости любой желающий может повторить наши эксперименты — они несложные.

Можно ли устанавливать батарею AGM, требующую повышенного напряжения в бортсети, на автомобиль без системы «Старт-Стоп»? Будет ли она при этом полноценно заряжаться?

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Такая установка не только возможна, но и очень желательна, поскольку, при прочих равных условиях, батарея AGM должна прослужить дольше, чем «обычная» АКБ. Подобные батареи априори рассчитаны на большое число зарядно-разрядных циклов и на высокие нагрузки. Что касается величины напряжения, то их порог при заряде действительно выше: он составляет примерно 14,8 — 15,0 В. Это позволяет батареям AGM быстрее принимать заряд. Однако и при обычном напряжении они будут нормально работать: просто время заряда уравняется с «обычными» АКБ. Поэтому отрицательных последствий при их использовании на Грантах и Вестах не будет.

Всех, у кого есть «аккумуляторные» вопросы, а также идеи по испытаниям и другие предложения приглашаем высказаться в комментариях.