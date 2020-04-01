​И только гонщики по-прежнему гоняют, но уже не на реальном треке, а в компьютерах.

1. Арнольд Шварценеггер и животные

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Терминатор, которому в этом году исполнится 73 года, пересиживает пандемию коронавируса, как и полагается, дома. К этому он призывает и фанатов. Шварценеггер опубликовал в соцсетях несколько необычных роликов о том, чем можно заняться дома в самоизоляции. Каждый уже собрал миллионы просмотров. На одном из видео голливудский актер прохлаждается в джакузи и, покуривая сигару, вещает о том, как важно в эти дни оставаться дома, а не бродить по общественным местам.

Во втором ролике он сидит на кухне и рассуждает о коронавирусе в обнимку с «домочадцами» — пони по кличке Виски и ослицей Лулу. «Оставайтесь дома как можно дольше. Слушайте экспертов и игнорируйте дебилов», — посоветовал Шварценеггер. Как бы в доказательство, что вкусно поужинать в приятной компании можно и дома, актер пригласил животных к столу. «Мы больше не ходим по кафе и ресторанам, мы едим вместе с Виски и Лулу и отлично проводим время», — добавил он.

Третье видео снято в гостиной и посвящено конфликту Лулу с йоркширским терьером Черри. Ослица пытается подойти к собаке, но та злобно огрызается в ответ. «Я знаю, не просто постоянно находиться дома, но мы все должны научиться ладить друг с другом. Не будь как Черри — будь как Лулу», — подписал видео «железный Арни».

2. Джереми Кларксон и овощи

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59-летний Британский журналист, ведущий шоу The Grand Tour и — в прошлом — Top Gear, на время карантина переключился на фермерство. Кларксон выращивает картошку, причем не только для себя, но и на продажу, он даже открыл фермерскую лавку. Судя по фото, опубликованным в Instagram, британец умеет работать руками — «полки в магазине не пустуют».

Теперь перед Кларксоном стоит задача привлечь как можно больше покупателей. Для этого он тоже использует соцсети. На днях выложил еще один снимок магазинчика с ироничной подписью: «Магазин открыт только для картофеля. Покупательский ажиотаж приветствуется».

К слову, Джереми Кларксон любит демонстрировать, насколько он разносторонняя личность. Например, в его аккаунте можно найти фотографию с овцами и ягнятами. «Журналист. Телеведущий. Акушерка», — прокомментировал снимок Джереми, намекая, что умеет выращивать не только картошку.

3. Макс Ферстаппен и компьютерные игры

Пандемия поставила гонки Формулы-1 на паузу. Но для потомственного нидерландского гонщика, пилота команды «Ред Булл Рейсинг» Макса Ферстаппена жизнь без соревнования кажется невыносимой. Спортсмен нашел выход из положения — теперь он регулярно участвует в виртуальных гонках F1 Esports Virtual Grand Prix. Проследить за тем, как играет Ферстаппен и его соперники по гоночному треку, можно на официальных каналах «Формулы», а также на YouTube и Facebook. «Так здорово, что многие из вас наслаждаются виртуальными гонками, которые мы проводим. Надеюсь, нам удастся устроить шоу для всех фанатов гонок», — обратился Ферстаппен к подписчикам в Instagram.

Гонщик намерен продолжать онлайн-игры до тех пор, пока эпидемическая обстановка не придет в норму и он не сядет за руль реального гоночного болида. Макс признался, что для него виртуальные гонки — способ поддерживать спортивную форму, и добавил, что просто не представляет, чем еще можно заниматься дома во время карантина.

4. Льюис Хэмилтон и скала

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, напротив, очень хорошо представляет, чем можно занять себя во время карантина. Британский пилот команды Мерседес осваивает разные активности — например, скалолазание. В соцсетях спортсмен признался, что этот вид спорта помогает ему сохранять концентрацию.

Еще одна страсть гонщика — серфинг. Кстати, встать на доску Хэмильтону помогал не 11-кратный чемпион мира по этому виду спорта Келли Слейтер. «Стараюсь извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации. Спасибо ребятам из Urbansurf (центр серфинга в Мельбурне. — Прим. ред.) за то, что позволили мне вечерами отрабатывать навыки. Ловить волны вместе с вами было весело. До новых встреч в Мельбурне», — подписал видео спортсмен.

5. «Скала» Дуэйн Джонсон и текила

COVID-19 внес корректировки и в рабочий график звезды франшизы «Форсаж». Компания Netflix приостановила в лучшем случае на две недели производство всех сериалов и фильмов. В одном из них, комедийном боевике «Красное уведомление», в главной роли как раз задействован Дуэйн. Находясь в вынужденном отпуске, актер не забывает о регулярных тренировках. Судя по соцсетям, «Скала» буквально не вылезает из спортзала.

Однако ярым поборником ЗОЖ Дуэйна Джонсона назвать сложно. Находясь на карантине, он не забывает о маленьких человеческих радостях и не упускает возможности съесть тост с арахисовым маслом и пропустить стаканчик текилы. Последняя, кстати, производится его компанией Siete Bucks Spirits.

6. Элеттра Ламборгини и мороженое

25-летняя правнучка основателя компании по производству спорткаров Lamborgini далека от автопрома. У себя на родине в Италии пышнотелая красавица является популярной светской львицей, певицей, моделью и блогером. На ее аккаунт в Instagram подписано более 5 млн человек. Там-то богатая наследница поделилась планами на ближайшее время: пока в стране бушует эпидемия. Ламборгини выложила шутливое фото, на котором она, растолстевшая с помощью фотошопа, сидит на диване и уплетает огромный брикет мороженого. «Карантинное настроение», — подписала фото девушка и снабдила его хэштегом #IOSTOACASA («Я остаюсь дома» по-итальянски. — Прим. ред.)

7. Илон Маск и ИВЛ

Основатель Tesla и SpaceX во время карантина занимается благотворительностью. На днях он сообщил, что пожертвовал более тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц американского штата Калифорния. Все они уже доставлены в Лос-Анджелес. Медицинское оборудование поможет пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции, у которых развилась пневмония. «В Китае появилась избыточное предложение, поэтому в пятницу вечером мы купили 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких ResMed, Philips & Medtronic и доставили их в Лос-Анджелес. Если вы хотите установить бесплатный аппарат ИВЛ, пожалуйста, дайте нам знать!» — написал предприниматель в Twitter.

Шварценеггер с пони, Кларксон с картошкой, Маск — с врачами: звезды на карантине ​И только гонщики по-прежнему гоняют, но уже не на реальном треке, а в компьютерах. Шварценеггер с пони, Кларксон с картошкой, Маск — с врачами: звезды на карантине





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Фото: соцсети