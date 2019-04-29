Куда они катятся: чего добились дети известных автогонщиков

Богатые родители и сытое детство, как известно, не гарантируют блестящего будущего. Для кого из отпрысков титулованных автоспортсменов звездная фамилия стала путевкой в жизнь, а кто раньше срока сошел с дистанции, рассказывает «За рулем».

Мик Шумахер

Мик Шумахер, 19 лет, Германия

Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, а также племянник Ральфа Шумахера.

Мик принимал участие в соревнованиях по картингу с девяти лет. Первоначально, по желанию своего титулованного отца и во избежание чрезмерного внимания прессы и поклонников автогонок, выступал под девичьей фамилией его матери — Беч. С 2014 года стал тест-пилотом команды Jenzer Motorsport в немецкой Формуле-4. А в 2015 году начал выступать на этих же соревнованиях уже под фамилией Шумахер и стал пилотом команды Van Amersfoort Racing.

С 2017 года гонщик перешел в европейскую Формулу-3 в команду Prema Powerteam. Спустя год Мик завоевал чемпионский титул в этой гонке.

В январе 2019 года Мик Шумахер вошел в состав Гоночной академии Ferrari (Ferrari Driver Academy). Ее основная цель — подготовка гонщиков до такого уровня, чтобы однажды они смогли стать основными пилотами Ferrari в Королевских гонках. Нынешний год Шумахер проведет в Формуле-2. На днях состоялся его дебют в тренировках F1. По словам спортсмена, подобные переключения между разной техникой не составляют для него никакого труда — напротив, он использует позитивный опыт от тестов Формулы-1 для состязаний в Формуле-2.

Джина Шумахер

Джина Шумахер, 22 года, Германия

В отличие от своего брата Мика, Джина-Мария интересуется автоспортом поскольку-постольку. Конечно, ее часто можно увидеть в числе гостей подобных соревнований, но тут дело, скорее, в семейной солидарности.

Гораздо больше, чем крутые гоночные болиды, девушку интересуют племенные скакуны. Джина профессионально занимается конным спортом и уже завоевала немало престижных наград. Дочь легендарного гонщика является золотым призером Чемпионатов мира и Европы по рейнингу. Суть этого нелегкого состязания заключается в том, чтобы не просто удержаться в седле, но и управлять лошадью, пока она выполняет различные аллюры, «жесткие» остановки и резкие повороты. При этом всадник обязан держать повод одной рукой — за исключением произвольной программы под музыку.

Нельсон Пике-младший

Нельсон Пике-младший, 33 года, Бразилия

Сын трехкратного чемпиона мира в классе гонок Формулы-1 Нельсона Пике.

У бразильского спортсмена богатая гоночная биография: Пике-младший даже откатал два неполных сезона в Формуле-1. Но все решил случай, а точнее, скандал на Гран-при Сингапура 2008 года. В прессе звучали обвинения в подтасовке результатов состязания. По приказу команды гонщик якобы намеренно разбил свой болид с целью помочь Фернандо Алонсо первым прийти к финишу.

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Команда Renault не захотела ввязываться в неприятную историю и разорвала контракт с казалось бы подающим надежды молодым спортсменом.

Позднее Нельсон Пике-младший утверждал, что эта малозначительная история не получила бы такой огласки, если бы не происки въедливых журналистов. «Мне пришлось сделать то, что я сделал, но журналисты раздули из этого огромный скандал. Я не знаю, почему у них ко мне такое отношение, ведь я всегда добивался успехов в разных сериях, побеждал в NASCAR, боролся на первых позициях в дебютном сезоне в ралли-кроссе. Тем не менее, недалекие люди продолжают вспоминать ту историю», — приводит слова автогонщика портал f1news.ru.

Марко Андретти

Марко Андретти, 32 года, США

Сын чемпиона серии CART 1991 года Майкла Андретти и внук одной из легенд мирового автоспорта Марио Андретти.

Фамилия Андретти ассоциируется у фанатов автоспорта не только с победами на гоночном треке, но и с поражениями. Болельщики даже придумали термин «Проклятие Андретти», который возник по вине родоначальника династии гонщиков Марио Андретти. После триумфа в «Индианаполис 500» в 1969 году спортсмен пробовал силы в этой гонке еще 21 раз, однако повторить свой успех больше так и не смог.

Несколько раз он был в шаге от чемпионского титула, но потом что-то всегда шло не так — то авария, то неполадки с машиной. Самое интересное, что «проклятие Андретти» распространяется также и на других представителей клана. Ни Майкл (сын), ни другие родственники Марио так и не смогли победить в этой гонке. Внук знаменитого гонщика, Марко, предпринял 13 попыток занять первое место — и все безуспешные. Тот случай, когда уместно избитое «Совпадение? Не думаю».

Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен, 21 год, Нидерланды

Отец Йос Ферстаппен с 1994 по 2003 год выступал в Формуле-1, мать Софи Кюмпен участвовала в турнирах по картингу в юношеском возрасте, а дядя Энтони и дед Пол соревновались в гонках GT.

Надо заметить, что преемственность — достаточно распространенное явление в гоночном спорте. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Макс Ферстаппен продолжил дело отца. И, надо заметить, весьма успешно. В 2019 году пилот команды Red Bull Racing Формулы-1 достойно провел первую квалификацию сезона, продемонстрировав четвертый результат и уступив только гонщикам Mercedes и Себастьяну Феттелю.

Однако дела у Ферстаппена в F1 не всегда шли гладко. Вспомнить хотя бы ноябрь прошлого года, когда пилота наказали двумя днями общественных работ за конфликт с гонщиком Racing Point Force India Эстебаном Оконом после Гран-при Бразилии. При столкновении двух пилотов машину лидировавшего в тот момент Ферстаппена развернуло, и в итоге победителем гонки стал Льюис Хэмилтон из Mercedes. Понимая, что победа ушла буквально из-под носа, Ферстаппен в ходе радиопереговоров назвал Окона идиотом. Как признается француз, уже после финиша рассерженный гонщик подошел к нему, толкнул и даже намеревался ударить — непотребный поступок для спортсмена такого уровня.

Кевин Магнуссен

Кевин Магнуссен, 26 лет, Дания

Сын Яна Магнуссена — датского автогонщика, четырехкратного победителя «24 часов Ле-Мана» в младших классах, двукратного чемпиона ALMS в младших классах, двукратного чемпиона DTC, вице-чемпиона ITC.

Этот потомственный датский автогонщик не отличается отсутствием амбиций и сдержанным нравом. В июле 2017 года в ходе Гран-при Венгрии F1 пилот команды Haas Кевин Магнуссен не поделил один из поворотов на трассе Хунгароринг со своим соперником из Renault Нико Хюлькенбергом. Казалось бы, дело житейское — и не такое бывает. Однако мелкий конфликт выплеснулся далеко за пределы гоночного трека. Уже после гонки, прямо под микрофоны, Хюлькенберг поздравил Магнуссена с тем, что он самый неспортивный гонщик. В ответ датчанин продемонстрировал глубокие познания в английском матерном и предложил Нико совершить действие, несовместимое с мужским достоинством. За это «полиглот» поплатился пятисекундным штрафом и двумя баллами.

Александер Мосли

Александер Мосли, скончался в 2009 году в возрасте 39 лет, Великобритания

Сын Макса Мосли — известного автогонщика и спортивного функционера, президента Международной автомобильной федерации (в 1993–2009 годах), отвечающей за организацию и технический регламент чемпионатов мира по Формуле-1 и ралли.

Старший из братьев Мосли избрал профессию, вообще никак не связанную со спортом, и в итоге стал экономистом. Жаль, потому что судьба молодого человека могла сложиться не столь трагически: на протяжении многих лет он страдал от тяжелой депрессии и употреблял различные наркотики. А в мае 2009 года был найден мертвым в собственном доме в Ноттинг Хилле, одном из самых дорогих и респектабельных районов Лондона. Последним, кто видел сына легендарного автогонщика живым, был его сосед, с которым они вместе обедали. Вызванная на место бригада реаниматологов уже не смогла оказать помощь пациенту. Позднее экспертиза установила, что в организме 39-летнего мужчины были обнаружены следы кокаина.

Джолион Палмер

Джолион Палмер, 28 лет, Великобритания

Старший сын британского автогонщика Джонатана Палмера, после окончания насыщенной гоночной карьеры активно работающего в организации различных автоспортивных соревнований в Великобритании и Европе

Экс-пилот Renault Формулы-1, а ныне эксперт BBC Sport Джолион Палмер тоже мог так никогда и не стать автогонщиком. Но уже не по собственному желанию, а в силу стечения обстоятельств. В 16 лет молодой человек попал на квадроцикле в серьезную аварию и впоследствии лишился почки. Впрочем, Палмеру удалось восстановить здоровье, и сейчас о случившемся британец старается вспоминать только с иронией. В ответ на расспросы журналистов об аварии он чаще всего отшучивается, что это был ловкий ход, чтобы заработать перед соперниками на трассе преимущество в весе.

Игорь Чагин

Игорь Чагин, 20 лет, Россия

Сын Владимира Чагина — российского автогонщика, семикратного победителя «Ралли Дакар» в классе грузовиков. С июля 2013 года Владимир — руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер».

В детстве Игорь Чагин проявлял мало интереса к спорту. Гораздо больше его привлекали литература и искусство. Мальчик писал картины маслом, преимущественно портреты известных культурных деятелей и своей мамы.

В одном из интервью еще подростком Чагин-младший даже признался, что мечтает стать биографом Леонардо да Винчи…

О том, как в итоге сложилась карьера сына прославленного спортсмена, практически ничего не известно.

Дэнни Томпсон

Дэнни Томпсон, 69 лет, США

Сын американского автогонщика Мэриона Ли Томпсона (по прозвищу «Микки» Томпсон).

Дэнни Томпсон решил, что называется, догнать и перегнать отца — в прямом и переносном смысле. B 1960 гoду Микки Томпсон вывeл cвoй бoлид Challenger I нa тpeк пepecoxшего coленoго oзepа Бoннeвилль (оно считается самым ровным местом на Земле). Гонщик уcтaнoвил peкopд cкopocти пepeдвижeния пo cушe на автомобиле с поршневым двигателем — 654 км/ч. Oн также cтaл пepвым aмepикaнцем, пpeoдoлeвшим бapьep в 650 км/ч.

В августе прошлого года Томпсон-младший тоже решил вписать свое имя в историю. Для этого он использовал специальный автомобиль Challenger II — как и первый автомобиль, этот экземпляр был построен его отцом. Дэнни лишь внес небольшие изменения в конструкцию. Усилия оказались ненапрасными: сын известного гонщика установил новый мировой рекорд — 722 км/ч.