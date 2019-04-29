Куда они катятся: чего добились дети известных автогонщиков

Мик Шумахер
Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, а также племянник Ральфа Шумахера.
Мик принимал участие в соревнованиях по картингу с девяти лет. Первоначально, по желанию своего титулованного отца и во избежание чрезмерного внимания прессы и поклонников автогонок, выступал под девичьей фамилией его матери — Беч. С 2014 года стал тест-пилотом команды Jenzer Motorsport в немецкой Формуле-4. А в 2015 году начал выступать на этих же соревнованиях уже под фамилией Шумахер и стал пилотом команды Van Amersfoort Racing.
С 2017 года гонщик перешел в европейскую Формулу-3 в команду Prema Powerteam. Спустя год Мик завоевал чемпионский титул в этой гонке.
В январе 2019 года Мик Шумахер вошел в состав Гоночной академии Ferrari (Ferrari Driver Academy). Ее основная цель — подготовка гонщиков до такого уровня, чтобы однажды они смогли стать основными пилотами Ferrari в Королевских гонках. Нынешний год Шумахер проведет в Формуле-2. На днях состоялся его дебют в тренировках F1. По словам спортсмена, подобные переключения между разной техникой не составляют для него никакого труда — напротив, он использует позитивный опыт от тестов Формулы-1 для состязаний в Формуле-2.
Джина Шумахер
В отличие от своего брата Мика, Джина-Мария интересуется автоспортом поскольку-постольку. Конечно, ее часто можно увидеть в числе гостей подобных соревнований, но тут дело, скорее, в семейной солидарности.
Гораздо больше, чем крутые гоночные болиды, девушку интересуют племенные скакуны. Джина профессионально занимается конным спортом и уже завоевала немало престижных наград. Дочь легендарного гонщика является золотым призером Чемпионатов мира и Европы по рейнингу. Суть этого нелегкого состязания заключается в том, чтобы не просто удержаться в седле, но и управлять лошадью, пока она выполняет различные аллюры, «жесткие» остановки и резкие повороты. При этом всадник обязан держать повод одной рукой — за исключением произвольной программы под музыку.
Нельсон Пике-младший
Сын трехкратного чемпиона мира в классе гонок Формулы-1 Нельсона Пике.
У бразильского спортсмена богатая гоночная биография: Пике-младший даже откатал два неполных сезона в Формуле-1. Но все решил случай, а точнее, скандал на Гран-при Сингапура 2008 года. В прессе звучали обвинения в подтасовке результатов состязания. По приказу команды гонщик якобы намеренно разбил свой болид с целью помочь Фернандо Алонсо первым прийти к финишу.
Команда Renault не захотела ввязываться в неприятную историю и разорвала контракт с казалось бы подающим надежды молодым спортсменом.
Позднее Нельсон Пике-младший утверждал, что эта малозначительная история не получила бы такой огласки, если бы не происки въедливых журналистов. «Мне пришлось сделать то, что я сделал, но журналисты раздули из этого огромный скандал. Я не знаю, почему у них ко мне такое отношение, ведь я всегда добивался успехов в разных сериях, побеждал в NASCAR, боролся на первых позициях в дебютном сезоне в ралли-кроссе. Тем не менее, недалекие люди продолжают вспоминать ту историю», — приводит слова автогонщика портал f1news.ru.
Марко Андретти
Сын чемпиона серии CART 1991 года Майкла Андретти и внук одной из легенд мирового автоспорта Марио Андретти.
Фамилия Андретти ассоциируется у фанатов автоспорта не только с победами на гоночном треке, но и с поражениями. Болельщики даже придумали термин «Проклятие Андретти», который возник по вине родоначальника династии гонщиков Марио Андретти. После триумфа в «Индианаполис 500» в 1969 году спортсмен пробовал силы в этой гонке еще 21 раз, однако повторить свой успех больше так и не смог.
Несколько раз он был в шаге от чемпионского титула, но потом что-то всегда шло не так — то авария, то неполадки с машиной. Самое интересное, что «проклятие Андретти» распространяется также и на других представителей клана. Ни Майкл (сын), ни другие родственники Марио так и не смогли победить в этой гонке. Внук знаменитого гонщика, Марко, предпринял 13 попыток занять первое место — и все безуспешные. Тот случай, когда уместно избитое «Совпадение? Не думаю».
Макс Ферстаппен
Отец Йос Ферстаппен с 1994 по 2003 год выступал в Формуле-1, мать Софи Кюмпен участвовала в турнирах по картингу в юношеском возрасте, а дядя Энтони и дед Пол соревновались в гонках GT.
Надо заметить, что преемственность — достаточно распространенное явление в гоночном спорте. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Макс Ферстаппен продолжил дело отца. И, надо заметить, весьма успешно. В 2019 году пилот команды Red Bull Racing Формулы-1 достойно провел первую квалификацию сезона, продемонстрировав четвертый результат и уступив только гонщикам Mercedes и Себастьяну Феттелю.
Однако дела у Ферстаппена в F1 не всегда шли гладко. Вспомнить хотя бы ноябрь прошлого года, когда пилота наказали двумя днями общественных работ за конфликт с гонщиком Racing Point Force India Эстебаном Оконом после Гран-при Бразилии. При столкновении двух пилотов машину лидировавшего в тот момент Ферстаппена развернуло, и в итоге победителем гонки стал Льюис Хэмилтон из Mercedes. Понимая, что победа ушла буквально из-под носа, Ферстаппен в ходе радиопереговоров назвал Окона идиотом. Как признается француз, уже после финиша рассерженный гонщик подошел к нему, толкнул и даже намеревался ударить — непотребный поступок для спортсмена такого уровня.
Кевин Магнуссен
Сын Яна Магнуссена — датского автогонщика, четырехкратного победителя «24 часов Ле-Мана» в младших классах, двукратного чемпиона ALMS в младших классах, двукратного чемпиона DTC, вице-чемпиона ITC.
Этот потомственный датский автогонщик не отличается отсутствием амбиций и сдержанным нравом. В июле 2017 года в ходе Гран-при Венгрии F1 пилот команды Haas Кевин Магнуссен не поделил один из поворотов на трассе Хунгароринг со своим соперником из Renault Нико Хюлькенбергом. Казалось бы, дело житейское — и не такое бывает. Однако мелкий конфликт выплеснулся далеко за пределы гоночного трека. Уже после гонки, прямо под микрофоны, Хюлькенберг поздравил Магнуссена с тем, что он самый неспортивный гонщик. В ответ датчанин продемонстрировал глубокие познания в английском матерном и предложил Нико совершить действие, несовместимое с мужским достоинством. За это «полиглот» поплатился пятисекундным штрафом и двумя баллами.
Александер Мосли
Сын Макса Мосли — известного автогонщика и спортивного функционера, президента Международной автомобильной федерации (в 1993–2009 годах), отвечающей за организацию и технический регламент чемпионатов мира по Формуле-1 и ралли.
Старший из братьев Мосли избрал профессию, вообще никак не связанную со спортом, и в итоге стал экономистом. Жаль, потому что судьба молодого человека могла сложиться не столь трагически: на протяжении многих лет он страдал от тяжелой депрессии и употреблял различные наркотики. А в мае 2009 года был найден мертвым в собственном доме в Ноттинг Хилле, одном из самых дорогих и респектабельных районов Лондона. Последним, кто видел сына легендарного автогонщика живым, был его сосед, с которым они вместе обедали. Вызванная на место бригада реаниматологов уже не смогла оказать помощь пациенту. Позднее экспертиза установила, что в организме 39-летнего мужчины были обнаружены следы кокаина.
Джолион Палмер
Старший сын британского автогонщика Джонатана Палмера, после окончания насыщенной гоночной карьеры активно работающего в организации различных автоспортивных соревнований в Великобритании и Европе
Экс-пилот Renault Формулы-1, а ныне эксперт BBC Sport Джолион Палмер тоже мог так никогда и не стать автогонщиком. Но уже не по собственному желанию, а в силу стечения обстоятельств. В 16 лет молодой человек попал на квадроцикле в серьезную аварию и впоследствии лишился почки. Впрочем, Палмеру удалось восстановить здоровье, и сейчас о случившемся британец старается вспоминать только с иронией. В ответ на расспросы журналистов об аварии он чаще всего отшучивается, что это был ловкий ход, чтобы заработать перед соперниками на трассе преимущество в весе.
Игорь Чагин
Сын Владимира Чагина — российского автогонщика, семикратного победителя «Ралли Дакар» в классе грузовиков. С июля 2013 года Владимир — руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер».
В детстве Игорь Чагин проявлял мало интереса к спорту. Гораздо больше его привлекали литература и искусство. Мальчик писал картины маслом, преимущественно портреты известных культурных деятелей и своей мамы.
В одном из интервью еще подростком Чагин-младший даже признался, что мечтает стать биографом Леонардо да Винчи…
О том, как в итоге сложилась карьера сына прославленного спортсмена, практически ничего не известно.
Дэнни Томпсон
Сын американского автогонщика Мэриона Ли Томпсона (по прозвищу «Микки» Томпсон).
Дэнни Томпсон решил, что называется, догнать и перегнать отца — в прямом и переносном смысле. B 1960 гoду Микки Томпсон вывeл cвoй бoлид Challenger I нa тpeк пepecoxшего coленoго oзepа Бoннeвилль (оно считается самым ровным местом на Земле). Гонщик уcтaнoвил peкopд cкopocти пepeдвижeния пo cушe на автомобиле с поршневым двигателем — 654 км/ч. Oн также cтaл пepвым aмepикaнцем, пpeoдoлeвшим бapьep в 650 км/ч.
В августе прошлого года Томпсон-младший тоже решил вписать свое имя в историю. Для этого он использовал специальный автомобиль Challenger II — как и первый автомобиль, этот экземпляр был построен его отцом. Дэнни лишь внес небольшие изменения в конструкцию. Усилия оказались ненапрасными: сын известного гонщика установил новый мировой рекорд — 722 км/ч.
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