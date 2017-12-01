Пилоты Red Bull Racing оценили российскую Ниву

Фотографии и видео покатушек опубликованы в официальном твиттере команды, за которую в предыдущие годы выступал и россиянин Даниил Квят. Судя по всему, Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен впервые столкнулись со старушкой Нивой, ибо очень веселились и удивлялись.
Автомобиль окрашен в черный матовый цвет, который отсутствует в заводской гамме, на кузов нанесены фирменные наклейки Red Bull. Машина явно прошла доработки, по крайней мере изменились блоки габаритов: теперь здесь светодиоды.
В одном из роликов Макс Ферстаппен говорит о том, что под капотом у внедорожника двигатель V12 RS, который в настоящий момент перегрелся. Судя по громкому звуку вентилятора радиатора, двигатель и правда перегрелся, но вряд ли под капотом у внедорожника мог поместиться двигатель V12.
Кроме того, Макс удивился тому, что подвеска автомобиля до сих пор не сломалась, а значит команда опубликовала только часть видео, а на самом деле готовит полноценный проморолик, который, возможно, будет показан уже завтра.
- Недавно в гамме цветов кузова Lada 4x4 появилась камуфляжная окраска.
- Ну а следующее поколение российского внедорожника обещают собирать даже в Бразилии.
Фото: twitter/redbullracing
Видео: YouTube
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