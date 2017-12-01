Пилоты Red Bull Racing оценили российскую Ниву

В преддверии третьего этапа чемпионата мира Формулы-1 пилоты команды Red Bull прохватили по грунтовке на внедорожнике российского производства.

Фотографии и видео покатушек опубликованы в официальном твиттере команды, за которую в предыдущие годы выступал и россиянин Даниил Квят. Судя по всему, Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен впервые столкнулись со старушкой Нивой, ибо очень веселились и удивлялись.

Автомобиль окрашен в черный матовый цвет, который отсутствует в заводской гамме, на кузов нанесены фирменные наклейки Red Bull. Машина явно прошла доработки, по крайней мере изменились блоки габаритов: теперь здесь светодиоды.

В одном из роликов Макс Ферстаппен говорит о том, что под капотом у внедорожника двигатель V12 RS, который в настоящий момент перегрелся. Судя по громкому звуку вентилятора радиатора, двигатель и правда перегрелся, но вряд ли под капотом у внедорожника мог поместиться двигатель V12.

Кроме того, Макс удивился тому, что подвеска автомобиля до сих пор не сломалась, а значит команда опубликовала только часть видео, а на самом деле готовит полноценный проморолик, который, возможно, будет показан уже завтра.

Недавно в гамме цветов кузова Lada 4x4 появилась камуфляжная окраска.

Ну а следующее поколение российского внедорожника обещают собирать даже в Бразилии.





Фото: twitter/redbullracing

Видео: YouTube