Новая Лада 4х4 против старой: все, что изменилось

Что поменялось в салоне?
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Большая проблема старой Нивы — откровенно архаичный и неудобный салон. Массу негативных эмоций вызывают и ползунки, регулирующие подачу теплого и холодного воздуха, которые, закиснув, приводят в негодность отопитель. И крайне шумный вентилятор, и отдельно установленный кондиционер, управлять которым можно с помощью регулятора под приборной панелью.
Из обивки передних стоек в старой Ниве торчат саморезы. Уплотнители, обивку потолка с дырочками и солнцезащитные козырьки, стучащие на неровностях, машина унаследовала еще от Жигулей. Один из немногих плюсов старого салона — приборная панель, хоть и простая, но удобная. Но
функционал скудный, конечно.
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Пересаживаясь в
новую Ниву (уж простите, будем называть ее привычным в народе именем, а не 4х4), попадаешь в другую реальность. О былом напоминают рычаги коробки, раздатки и блокировки дифференциала, дверные карты, салонное зеркало, стояночный тормоз, а также старый жигулевский руль. Все остальное — новое: простая лаконичная панель с совершенно другими дефлекторами, щиток приборов с расширенными функциями бортового компьютера.
Но главным героем салона в Ниве-2020 стал отопитель с тремя классическими вращающимися рукоятками и современными регулировками. Кнопка кондиционера теперь гармонично вписана в ряд клавиш на центральной консоли, наверху расположены две розетки. Благодаря этому в Ниве появилась площадка под современный смартфон, чем не могут похвастать другие Лады: Гранта и Веста.
Обивка стоек и уплотнители новые. На потолке — формованная ворсовая обивка. Появились другие потолочные ручки с крючками для одежды, новый плафон освещения салона и, наконец-то, солнцезащитные козырьки с нормальными креплениями в двух точках.
Ну сидеть-то удобнее хотя бы?
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Сиденья
старой Нивы, архаичные даже по меркам конца 1980-х, сохранялись вплоть до последней модернизации. С виду они казались вполне приличными, однако сидеть было неудобно. Кроме того, из-за ненадежного механизма складывания владельцам приходилось либо ремонтировать кресла, либо менять их на новые.
Садясь в новую Ниву, чувствуешь колоссальную разницу: наконец-то в машине появились пусть и простые по форме, без ярко выраженной боковой поддержки, но действительно удачные по профилю, комфортные сиденья! Подушка с хорошей поддержкой бедер, удобная и достаточно широкая спинка. Почему такие кресла не поставили в Ниву раньше? Загадка...
Задним пассажирам в трехдверной Ниве никогда не было удобно. На втором ряду тесно что в старой, что в новой машине, причем в модернизированной места для ног стало меньше. Парадокс! Зато у задних сидений Нивы-2020 появились подголовники — хоть какой-то намек на комфорт.
А едет по-другому?
Главные достоинства Нивы — надежная подвеска, неубиваемая ходовая и великолепная плавность хода. В плане управляемости машина понятна и предсказуема. Мотора объемом 1,7 л хватает только для трехдверной Нивы. И здесь модернизация ничего не изменила. Зато производителю удалось снизить уровень шума в салоне аж на три-четыре децибела. Это немало. Конечно, по-прежнему слышно, как работают раздаточная коробка и двигатель, никуда не делись дорожные шумы, зато аэродинамические сильно стихли. Во многом это заслуга гораздо более тихой печки, новых уплотнителей и обивки потолка. В общем, если из старой Нивы современному водителю, скорее всего, захочется сбежать сразу, то на новой он мог бы даже куда-нибудь прокатиться.
Конечно, нынешнее обновление получилось скорее косметическим, тем не менее за счет него производителю удалось повысить уровень комфорта автомобиля. Важно, что стоимость Нивы существенно не изменилась.
Новая Лада 4х4 против старой: все, что изменилось Нива с нами уже 43 года. Машину пусть и не тотально, но регулярно обновляли. При этом она всегда оставалась собой, даже несмотря на смену имени в начале 2000-х. Сейчас автомобиль снова модернизировали, хотя с виду и не скажешь. «За рулем» сравнил машину 2020 года с предшественницей. Новая Лада 4х4 против старой: все, что изменилось