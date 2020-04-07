Новая Лада 4х4 против старой: все, что изменилось

Нива с нами уже 43 года. Машину пусть и не тотально, но регулярно обновляли. При этом она всегда оставалась собой, даже несмотря на смену имени в начале 2000-х. Сейчас автомобиль снова модернизировали, хотя с виду и не скажешь. «За рулем» сравнил машину 2020 года с предшественницей.

Что поменялось в салоне?

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Большая проблема старой Нивы — откровенно архаичный и неудобный салон. Массу негативных эмоций вызывают и ползунки, регулирующие подачу теплого и холодного воздуха, которые, закиснув, приводят в негодность отопитель. И крайне шумный вентилятор, и отдельно установленный кондиционер, управлять которым можно с помощью регулятора под приборной панелью.

Из обивки передних стоек в старой Ниве торчат саморезы. Уплотнители, обивку потолка с дырочками и солнцезащитные козырьки, стучащие на неровностях, машина унаследовала еще от Жигулей. Один из немногих плюсов старого салона — приборная панель, хоть и простая, но удобная. Но функционал скудный, конечно.

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Пересаживаясь в новую Ниву (уж простите, будем называть ее привычным в народе именем, а не 4х4), попадаешь в другую реальность. О былом напоминают рычаги коробки, раздатки и блокировки дифференциала, дверные карты, салонное зеркало, стояночный тормоз, а также старый жигулевский руль. Все остальное — новое: простая лаконичная панель с совершенно другими дефлекторами, щиток приборов с расширенными функциями бортового компьютера.

Но главным героем салона в Ниве-2020 стал отопитель с тремя классическими вращающимися рукоятками и современными регулировками. Кнопка кондиционера теперь гармонично вписана в ряд клавиш на центральной консоли, наверху расположены две розетки. Благодаря этому в Ниве появилась площадка под современный смартфон, чем не могут похвастать другие Лады: Гранта и Веста.

Обивка стоек и уплотнители новые. На потолке — формованная ворсовая обивка. Появились другие потолочные ручки с крючками для одежды, новый плафон освещения салона и, наконец-то, солнцезащитные козырьки с нормальными креплениями в двух точках.

Ну сидеть-то удобнее хотя бы?

Сиденья старой Нивы, архаичные даже по меркам конца 1980-х, сохранялись вплоть до последней модернизации. С виду они казались вполне приличными, однако сидеть было неудобно. Кроме того, из-за ненадежного механизма складывания владельцам приходилось либо ремонтировать кресла, либо менять их на новые.

Садясь в новую Ниву, чувствуешь колоссальную разницу: наконец-то в машине появились пусть и простые по форме, без ярко выраженной боковой поддержки, но действительно удачные по профилю, комфортные сиденья! Подушка с хорошей поддержкой бедер, удобная и достаточно широкая спинка. Почему такие кресла не поставили в Ниву раньше? Загадка...

Задним пассажирам в трехдверной Ниве никогда не было удобно. На втором ряду тесно что в старой, что в новой машине, причем в модернизированной места для ног стало меньше. Парадокс! Зато у задних сидений Нивы-2020 появились подголовники — хоть какой-то намек на комфорт.

А едет по-другому?

Главные достоинства Нивы — надежная подвеска, неубиваемая ходовая и великолепная плавность хода. В плане управляемости машина понятна и предсказуема. Мотора объемом 1,7 л хватает только для трехдверной Нивы. И здесь модернизация ничего не изменила. Зато производителю удалось снизить уровень шума в салоне аж на три-четыре децибела. Это немало. Конечно, по-прежнему слышно, как работают раздаточная коробка и двигатель, никуда не делись дорожные шумы, зато аэродинамические сильно стихли. Во многом это заслуга гораздо более тихой печки, новых уплотнителей и обивки потолка. В общем, если из старой Нивы современному водителю, скорее всего, захочется сбежать сразу, то на новой он мог бы даже куда-нибудь прокатиться.

Конечно, нынешнее обновление получилось скорее косметическим, тем не менее за счет него производителю удалось повысить уровень комфорта автомобиля. Важно, что стоимость Нивы существенно не изменилась.

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