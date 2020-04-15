Если хочется погонять от светофора до светофора, то вот вам обзор самых интересных моделей. Упс, всех моделей, что есть в официальной продаже в России.

Десять-пятнадцать лет назад на рынке было много горячих компактных хэтчбеков и седанов, но со временем на большинство из них спрос упал. В результате в продаже остались только самые яркие представители класса. Счет 3:1 в пользу Германии, а соперник — и это удивительно — Корея.

Доступный Audi

Самый доступный из троицы — Audi A3 40 TFSI quattro S tronic стоимостью от 2 155 000 руб. Выпускается он в двух кузовах — седан и 5-дверный хэтчбек. К сожалению, в России не представлена версия RS, но автомобиль достаточно динамичен и с 2-литровым бензиновым агрегатом мощностью 190 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатым роботом и передающим крутящий момент в 320 Нм на все колеса. Благодаря небольшой массе машины, равной 1460 кг у хэтчбека и 1465 кг у седана, до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6,2 секунды, достигая (надеемся, что не на обычном шоссе) скорости 236 км/ч.

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К сожалению, самый быстрый в России Audi A3 внешне не отличается от других версий модели, а пакет внешнего и внутреннего декора S Line является опцией и стоит более 100 тысяч рублей. Дополнительно придется оплатить и спортивные сиденья, а также 17- или 18-дюймовые диски, руль с функцией переключения передач и многое другое.

Кстати, у Audi A3 есть более доступный «полугорячий» собрат — лифтбек Skoda Octavia c 180-сильным мотором, передним приводом и тем же роботом, разгоняющийся до 100 км/ч за 7,7 секунды. Стоит он от 1 483 000 рублей. Его нельзя назвать настолько же «горячим», как версию RS, но автомобиль вполне интересен.

Задорный Hyundai

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Горячий хэтчбек есть и у Hyundai — модель i30 N, стоимость которого сопоставима с ценой Audi. За сумму от 2,2 млн покупатель получит переднеприводный автомобиль с 6-ступенчатой механической коробкой и 2-литровым турбированным двигателем мощностью 249 л.с. До скорости 100 км/ч он разгоняется за 6,4 секунды.

Также предлагается версия с тем же мотором, форсированным до 275 л.с., которая стоит 2,35 млн рублей. Дополнительные 26 «лошадок» делают автомобиль быстрее всего на 0,3 секунды, так как весит 275-сильный Hyundai i30 N на 29 кг больше. К слову, у более мощной версии хэтчбека клиренс на 4 мм ниже — всего 132 мм.

Корейский хотхэтч не отличается разнообразием версий, а описанные отличия нельзя назвать существенными. При этом стоимость автомобиля впечатляет.

Дорогой BMW

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Купе BMW M2 — горячий компакт без оговорок. Стоит он от 4 900 000 рублей. Трехлитровый бензиновый двигатель имеет мощность 411 или 450 л.с., в зависимости от версии, и разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 4,2 и 4 секунды соответственно.

Отличительной особенностью модели является возможность ее оснащения не только 7-ступенчатым роботом, но и 6-ступенчатой механической коробкой передач, с которой автомобиль теряет в динамике 0,2 секунды при разгоне до 100 км/ч. Роботизированная коробка прибавляет к базовой стоимости купе более 300 тысяч рублей. Полный привод доступен в топовой версии BMW M240i xDrive, которая стоит 7 140 000 рублей. Цена четырехдверного BMW M235i xDrive Gran Coupe пока не озвучена.

К BMW M2 есть только одна претензия — высокая стоимость даже в сравнении с прямым конкурентом из Штутгарта.

Разнообразный Mercedes

У горячего компакта Mercedes—AMG A—класса большее разнообразие кузовов. Можно выбрать хэтчбек (от 3 050 000 рублей), седан (начальная цена выше всего на 30 тысяч) или четырехдверное купе CLA (от 3 720 000 рублей).

Самый динамичный — хэтчбек в версии Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+. Его 421-сильный мотор с впечатляющим крутящим моментом 500 Нм разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 3,9 секунды. Правда, стоит такой спортсмен от 4 283 800 рублей.

Но получить AMG можно и за меньшие деньги. За три миллиона компания предлагает полноприводную версию Mercedes-AMG A 35 4MATIC, 2-литровый двигатель которой имеет мощность 306 л.с., а коробка DCT 7G получила особые передаточные числа. В результате хэтчбек поражает впечатляющей динамикой — 4,7 секунды до 100 км/ч и способен разгоняться до 250 км/ч. Внешне эта версия заметно отличается от обычного Mercedes—Benz A—класса — аэродинамический обвес, заниженный дорожный просвет, большие колеса с низкопрофильными шинами, антикрыло, тормозные суппорты с надписью AMG.

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В салоне установлены спортивные сиденья и руль, а в меню бортового компьютера есть вкладка, дающая информацию об ускорении и перегрузках. Кстати, доработке подверглись не только мотор, коробка и подвеска, но и кузов, который стал гораздо прочнее, чем у обычной версии автомобиля.

В более популярном кузове седан Mercedes-AMG A 35 4MATIC — тот же двигатель, аналогичная коробка и подвеска. Но из-за несколько большей массы до 100 км/ч он разгоняется за 4,8 секунды, что на ходу, конечно же, не ощущается.

Купе с 421-сильным двигателем — это самый дорогой вариант Mercedes—Benz А-класса от AMG (от 4 750 000 рублей). Он шире и длиннее седана, имеет многорычажную заднюю подвеску с широкой колеей. В результате автомобиль заметно отличается от «родственников», а тюнинг от AMG сделал его невероятным. До 100 км/ч он разгоняется за 4 секунды, но удовольствие доставляет не только динамика.

В общем, выбор горячих компактов сегодня у нас невелик, но желающие погонять от светофора до светофора найдут что взять.

Самой универсальной моделью стал Mercedes-Benz Sprinter, на базе которого делаются тягачи и автобусы, фургоны и кемперы.

Фото: Audi, BMW, Daimler AG, Alessio Lin / Unsplash