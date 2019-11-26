Новый Land Rover Defender — проверено нами и Африкой — журнал За рулем

Новый Land Rover Defender — проверено нами и Африкой

Эксперт «За рулем» считает, что геометрическая проходимость стала даже лучше.

Land Rover Defender
Land Rover Defender

Land Rover > Defender

Африканское бездорожье — прекрасное место для проверки автомобиля. Асфальтовых дорог в Намибии немного. В остальном ландшафт пересекают легкие намеки на грунтовки, которые лишь обозначают направления. Маршрут, проложенный через песчаные равнины, каменистые взгорья и по зыбким руслам высохших рек, дал новому Дефендеру возможность проявить способности.

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    Новый для внедорожника 400-сильный бензиновый двигатель объемом 3 литра не делает его нервным. Настройки педали газа позволяют с высокой точностью дозировать мощность, поступающую на колеса, и не закапываться в песок из-за неожиданной пробуксовки.
  • Независимая подвеска внедорожника оказалась надежной. И ремонтопригодной даже в полевых условиях — соорудить временное решение, которое позволит дотянуть до сервиса, не составляет труда.

  • Геометрическая проходимость настолько хороша, что даже на горных тропах, взбираясь на 45-градусные уклоны, автомобиль ни разу не коснулся бамперами земли. К слову, у нового Дефендера уже нет настолько большого заднего свеса, какой был у его предшественника.
  • Автомобиль стал не только проходимее, но и умнее. Например, он способен сам определять глубину брода и сушить после него тормозные механизмы.

«В отличие от прошлой машины, воспринимаемой многими как УАЗ за несколько миллионов, новый внедорожник отлично смотрится в городе, прекрасен в дальних поездках на дорогах любого качества. И бескомпромиссен на бездорожье».

Все подробности африканского теста Land Rover Defender и выводы эксперта читайте в апрельском выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

Новый Land Rover Defender — проверено нами и Африкой

Эксперт «За рулем» считает, что геометрическая проходимость стала даже лучше.

Новый Land Rover Defender — проверено нами и Африкой — фото 1116087Новый Land Rover Defender — проверено нами и Африкой — фото 1116072Новый Land Rover Defender — проверено нами и Африкой — фото 1116071Новый Land Rover Defender — проверено нами и Африкой — фото 1116070Новый Land Rover Defender — проверено нами и Африкой — фото 1116069Новый Land Rover Defender — проверено нами и Африкой — фото 1116068Новый Land Rover Defender — проверено нами и Африкой

Фото: Land Rover

Новый Land Rover Defender — проверено нами и Африкой

Эксперт «За рулем» считает, что геометрическая проходимость стала даже лучше.

Новый Land Rover Defender — проверено нами и Африкой — фото 1116071Новый Land Rover Defender — проверено нами и Африкой — фото 1116072Новый Land Rover Defender — проверено нами и Африкой — фото 1116070Новый Land Rover Defender — проверено нами и Африкой — фото 1116069Новый Land Rover Defender — проверено нами и Африкой — фото 1116068Новый Land Rover Defender — проверено нами и Африкой — фото 1116087Новый Land Rover Defender — проверено нами и Африкой
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Отзывы о Land Rover Defender (4)

Land Rover 2008 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

нет

Недостатки:

летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).

Комментарий:

Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё — смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом — конструктор ...

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