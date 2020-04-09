Зачем вариатору виртуальные передачи? Без них же лучше! — журнал За рулем

Зачем вариатору виртуальные передачи? Без них же лучше!

Такое решение не добавляет агрегату долговечности, но привычки водителей важнее, считают производители.

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— Многие фирмы выпускают вариаторы с виртуальными передачами — в частности, такой ставят на Весту. Это означает, что цепь (ремень) будет останавливаться в определенных местах: в результате на конусах появятся канавки, и через некоторое время вариатор начнет дергать. Ведь намного надежнее, когда ремень плавно перемещается по конусам. Прав ли я? 

— У любого вариатора возможных положений шкивов не бесконечно много — недаром ими управляет шаговый двигатель. Правда, этих положений гораздо больше, чем при так называемых фиксированных передачах.

Но производители идут на некоторое снижение ресурса в угоду любителям «перещелкивать» передачи. Этот факт подтверждает рекомендация к автомобилям прошлого десятилетия с вариаторами, призывающая во время обкатки не двигаться подолгу на одной скорости. Это не полезно ни двигателю, ни вариатору.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

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