Отсрочку по автокредиту дадут, но далеко не всем

Режим самоизоляции сильно ударил по благосостоянию граждан. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о разработке дополнительных мер для смягчения последствий для населения. А как ими воспользоваться, «За рулем» разузнал у юристов.

Первым шагом для смягчения последствий от самоизоляции стали поправки в 106-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ „О Центральном банке“ и отдельные законодательные акты в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа». Новая норма заработала с 3 апреля.

Поправки в закон ввели так называемые кредитные каникулы — возможность для граждан и предпринимателей получить отсрочку по кредитам и займам из-за пандемии коронавируса.

У водителей сразу возникло множество вопросов.

Рафаэль Календжян,

адвокат Московской городской коллегии адвокатов Адвокатской палаты Москвы. Михаил Юрасов,

юрист адвокатского бюро «А-ПРО»

Что такое кредитные каникулы?

Кредитные каникулы — это одна из форм реструктуризации долга, в рамках которой банк по своему усмотрению может дать полную или частичную отсрочку по платежам. В этот период приостанавливается начисление неустойки, штрафов и пени. «Банк не сможет требовать внести досрочные выплаты, погасить полную сумму кредита, расторгнуть договор или обратить взыскания на имущество (автомобиль). По окончании кредитных каникул договор продолжит действовать на условиях, прописанных в нем при заключении», — поясняет адвокат Рафаэль Календжян.

На каких условиях дадут кредитные каникулы?

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Этот закон распространяется в том числе и на автокредиты при соблюдении нескольких условий, которые перечисляет Михаил Юрасов:

доход заемщика должен снизиться минимум на 30% за месяц, предшествующий подаче заявки на каникулы, по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год;

сумма автокредита не должна превышать 600 000 рублей.

Если сумма автокредита больше, уйти на кредитные каникулы по этим правилам не получится, но заемщик все равно сможет обратиться в банк для согласования условий реструктуризации долга. Но решение уже будет только за банком.

Сколько длятся кредитные каникулы?

При обращении в банк можно выбрать длительность кредитных каникул (от 1 до 6 месяцев) и дату их начала (не позднее, чем через 2 недели со дня подачи заявления об отсрочке), отмечает Юрасов. Подать заявление можно до 30 сентября. Юрист советует оформлять кредитные каникулы сразу на 6 месяцев, так как от них можно будет отказаться в любой момент, при этом банк не сможет помешать частично или полностью погасить задолженность в это время.

Мне уже бежать в банк?

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По закону банк должен ответить на запрос заемщика в течение пяти дней, а подтверждающие документы можно будет донести потом — в течение 90 дней после подачи заявления.

Тем не менее юристы советуют не затягивать с подачей документов, а еще лучше сделать всё вместе.

«Банк должен одобрить заявку и без документов, но я рекомендую подавать их сразу. Иначе банк может аннулировать условия кредитных каникул задним числом, что повлечет за собой необходимость выплаты всей задолженности на прежних условиях, а также оплату штрафа за просрочку», — предупреждает Юрасов.

Какие могут быть подводные камни?

Вопросы могут возникнуть и к самой форме подачи заявления. Закон разрешает обращение по телефону или онлайн, что может быть востребовано в режиме самоизоляции. Но нужно понимать, что кредитный договор — это двухсторонняя сделка между банком и заемщиком; он заключается в письменном виде и, соответственно, все изменения и дополнения также должны быть оформлены письменно и подписаны сторонами, предупреждает Календжян.

А банку это вообще нужно?

Заемщику и займодавцу необходимо будет подписать дополнение к договору и составить новый график платежей. При этом банки вряд ли будут чинить препятствия для клиентов, желающих воспользоваться кредитными каникулами. «Нужно понимать, что банку выгоднее договориться с заемщиком и в конечном итоге получить запланированную прибыль, чем нести процессуальные издержки в виде уплаты госпошлины и расходов на ведение дела в суде, которые ввиду эпидемии коронавируса рассматривают только дела безотлагательного характера», — поясняет Календжян.

И это всё бесплатно?

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К сожалению, нет. В период нахождения на кредитных каникулах начисляются дополнительные проценты в размере 2/3 среднерыночной ставки по автокредитам. Эту дополнительную сумму задолженности нужно будет заплатить после погашения всех плановых выплат, заключает Юрасов.

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Кредитные каникулы — это возможность получить передышку и отсрочить выплату до лучших времен, когда экономика начнет выходить из кризиса и доходы населения начнут расти. На сэкономленные деньги можно начать копить, пополнять уже существующую подушку безопасности (запас средств на 3–6 месяцев жизни без работы) или вложить часть средств в востребованный бизнес. Тем не менее все сэкономленные деньги лучше не тратить, так как кризис может затянуться, а платить по кредиту, пусть и через полгода, все же придется.