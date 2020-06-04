Эксперты «За рулем» изучили рынок присадок и утверждают, что некоторые из них не только не помогают, но даже вредят.

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Не все присадки одинаково полезны. Это знают многие автомобилисты. Но некоторые «улучшители» все же стоит возить с собой — они способны помочь в экстренной ситуации, если их правильно и вовремя применить.

Среди полезных присадок отметим октан-корректоры, которые следует заливать в бак только в случае заправки некачественным бензином — это предотвратит детонацию и позволит без последствий дотянуть до АЗС с качественным топливом. Аналогичные присадки есть и для дизельных моторов — цетан-корректоры, применяемые в тех же случаях. Также для дизелей пригодятся смазывающие присадки для топлива, но только в том случае, если речь идет о старом дизеле, рассчитанном на работу на более маслянистом дизтопливе старого образца с высоким содержанием серы, которое лучше смазывало мотор.

Полезными окажутся и очищающие двигатель присадки. Применять их можно лишь время от времени — для профилактики загрязнений.

Осушители топлива, удаляющие влагу из бензобака, рекомендуется лить перед зимним сезоном, когда не исключено попадание конденсата в топливный бак. Владельцам машин с дизельными моторами пригодятся и антигели, которые можно возить с собой зимой на случай, если вдруг вам продадут летнюю солярку под видом зимней — средство позволит ей сохранить текучесть.

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Ни одна присадка для масел не была признана нашими экспертами жизненно необходимой. То же самое касается присадок для трансмиссионных жидкостей — они не только не помогут, но способны навредить (например, покрыть подшипники керамикой, которая разрушит их гораздо быстрее, дав временное ощущение улучшения). Нет смысла тратиться и на присадки для жидкости усилителя руля.

Присадок для тормозной жидкости не существует, и это очень хорошо. Вмешательство в тормозную систему может обернуться серьезной бедой, что, наверное, и останавливает предприимчивых маркетологов.

Подробности детального разбора полезности той или иной присадки, а также выводы экспертов — в июньском выпуске журнала «За рулем» (уже в продаже).

А если добавить медь в масло, расход снижается? Проверку этого гаражного мифа вы найдете здесь.

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