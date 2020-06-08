Затормозит или врежется: большой тест-драйв продвинутой электроники

Всё, что стоит на дорогих машинах Range Rover и Genesis G90, скоро будет доступно и покупателям сравнительно недорогих легковушек и кроссоверов.

Почти автопилот

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«Эту красотку сможет вести любой кретин, даже в боксерских перчатках!» — едкое замечание комиссара Юбера из саги «Такси» сегодня актуально как никогда. Раньше к персональным водителям были колоссальные требования. Управлять «мастодонтами» порой было сложнее, чем народной легковушкой. Сейчас машины топ-класса делают всё сами.

В арсенале Дженезиса есть система предупреждения о пересечении разметки и столкновении, система удержания в полосе и активный круиз-контроль. Пока не совсем, но почти автопилот. Как это работает в реальной жизни?

Пробую активный «круиз». На трассе выставляю скорость и с опаской отпускаю педали — уже сколько раз испытывал такие системы, но все равно как-то не по себе! Стоило G90 набрать выставленную скорость (100 км/ч), передо мной в левый ряд перестраивается ГАЗель. Genesis без промедления замедляется, причем делает это очень деликатно и адекватно. Едва ли я сделал бы лучше. Само собой, можно регулировать дистанцию до впереди ­идущего автомобиля.

Управлять климат-контролем можно и с главного дисплея. Среди интересных функций мультимедийной системы — голосовые заметки. На массовых моделях функционал мультимедиа будут выполнять приложения Android Auto и Apple CarPlay, что логичнее и проще.

Камера заднего вида сегодня есть и у самых доступных моделей, но качество картинки и функционал у них послабее. Система кругового обзора в G90 позволяет менять точку изображения, яркость и много чего еще. Через пару лет все это будет и у масс-сегмента.

Проекционный дисплей встречается на многих машинах: на тех, что подешевле, используется выдвижная стекляшка-экран, а у дорогих информация проецируется на лобовое стекло.



Усложняем задачу и на выставленной скорости (с отключенным удержанием в полосе) перестраиваемся так, чтобы препятствие оказалось по диагонали. ­Иногда активные «круизы» это вводит в ступор — радарам не хватает угла действия. Но G90 распознал ловушку и снова скорректировал скорость.

А как в пробке?

В городе экспериментировать страшнее! Впереди горит красный, скопление машин. Опасливо убираю ноги с педалей. Машина аккуратно замедляется и полностью останавливается, оставив перед собой дистанцию в почти целый корпус. Если остановка продлится не более трех секунд, G90 продолжит движение сам. Если больше трех секунд — придется слегка коснуться педали газа, а дальше машина вновь все будет делать сама.

Скорость прогресса активного «круиза» демонстрирует Range Rover. Пусть и премиальная, но уже не свежая модель: модернизирована в 2017‑м, но появилась аж в 2012 году. Препятствие прямо перед собой Range Rover прекрасно видит, умеет тормозить до полной остановки с последующим стартом. Но вот при перестроении надо держать ухо востро — у «круиза» появляются мертвые зоны. Удержания в полосе на нашем экземпляре нет вообще, оно входит в опционный пакет Drive Pro Pack, так что все внимание к G90.

У Рейнджа не самая продвинутая система кругового обзора. На новом Дефендере можно вывести изображение автомобиля и «вертеть» его как душе угодно.

Всю информацию о работе трансмиссии или положении управляемых колес можно видеть на экране мультимедиа. Вне асфальта это очень полезная штука.

Выбранный режим отображается не только на центральном дисплее, но и на панели приборов.



В активе тестового Рейнджа нет автопилота — автомобиль лишь может предупреждать о выходе из полосы.

Genesis старается держаться по центру полосы, аккуратно фланируя относительно невидимой оси. На участке с грязной обочиной и еле различимой разметкой он тоже не «сошел с рельсов». Похвально, ведь грязную разметку видят далеко не все машины.

Неподвижные препятствия видит?

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На закуску — ремонт дороги с полосой объезда. Genesis на мгновение замешкался, но все же распознал ремонтные столбики и отвернул на полосу объезда. Да, на грани фола, сбросив скорость до черепашьей. Но руль-то я так и не тронул. Оценка — удовлетворительно.

Вывод: ассистенты действительно научились неплохо работать. Пакет «автопилота» снизошел до массовых моделей, вроде Сида или Селтоса, правда, пока в самых дорогих комплектациях. Да, разница в качестве работы ощутима. На дорогих машинах радары с широким углом «атаки», у них больше датчиков и более скоростная обработка данных. Пока это дорого, но обязательно будет дешеветь. И я уверен, что тот же активный «круиз» обязательно появится уже на следующем поколении массовых моделей В‑сегмента. А кому-то, возможно, и удержание в полосе перепадет. Первые, кто может обзавестись подобным, — парочка Hyundai Solaris/Kia Rio.

Вскоре в массы пойдет коррекция движения с учетом дорожных знаков и сигналов светофора даже при отсутствии других машин. Volkswagen уже предлагает опцию Travel Assist, в которой активный круиз-контроль меняет скорость в зависимости от ограничений и рельефа. Системы интеграции в дорожную сеть тоже на стадии активного тестирования. Сложная задачка — научить подобные системы работать в любую погоду. Стоит снегу залепить датчики и радары, и машины слепнут.

Очень полезная функция Дженезиса, которая, наверняка, скоро дойдет и до машин попроще: при включении поворотника на центральном дисплее появляется изображение с боковой камеры. Нечто подобное, но с выводом на центральный дисплей, уже есть на Geely Coolray.

Genesis G90 обладает очень грамотным ассистентом удержания в полосе. Найти ситуацию, в которой он бы не справился в хорошую погоду, мы не смогли. Но в снегопад наверняка начнутся проблемы.

Через несколько минут езды без касания руля и педалей G90 выдает предупреждение, что системы отключены. Но на самом деле они остаются активны еще пару минут.

Комфортным и спортивным режимом сегодня не удивить. На массовых моделях обычно меняется отклик акселератора или алгоритм работы коробки, реже все вместе. Еще реже — усилие на руле. У G90 все можно настроить под себя, даже характеристики электронно управляемых амортизаторов и режим полного привода. Появится ли это на машинах попроще? Вполне возможно.

Электроника для бездорожья

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Пусть у Рейнджа неполный набор ассистентов движения, зато на бездорожье он законодатель моды. Пневматическую подвеску или раздаточную коробку с блокируемым межосевым дифференциалом на массовых полноприводниках мы не увидим никогда (классическая Нива не в счет), а вот электронные «плюшки» — легко.

Система Terrain Response 2 — это «дорожный» режим, «песок», «грязь», «гравий» и «камни». В зависимости от выбора меняется степень допустимой пробуксовки, степень блокировки заднего и имитации «замыкания» переднего дифференциалов. А также отзывчивость акселератора и коробки передач. На бумаге всё здорово.

На скользкой грунтовке выбираю режим «грязь». Педаль газа становится «мягче», и дозировать тягу легче, при этом Range Rover гораздо активнее гребет, чтобы не сесть в самый неподходящий момент. На песчаной дороге в соответствующем режиме изменения тоже заметны. Задний дифференциал почти замкнут, а передние колеса прикусывают тормоза, имитируя блокировку переднего дифференциала. Так 740 ньютон-метров могучего дизеля почти по-братски делятся между всеми колесами. Педаль акселератора становится еще «мягче». Прям как в компьютерной игре — выбираешь оружие в зависимости от сложности уровня. И ведь работает в реальной жизни!

У Рейндж Ровера сенсорные кнопки размещены даже на руле. Причем функционал на виртуальных кнопках тоже меняется. Но это не то, что хочется видеть на всех машинах, — все-таки физическими кнопками в движении пользоваться удобнее.

Помимо внедорожного «железа» — понижающей передачи, центрального дифференциала и блокировки заднего — у Рейнджа богатый набор электронных помощников. Многочисленные режимы работы, которые заметно меняют характер и реально помогают в сложных условиях. В том или ином виде все это появится на полноприводниках подешевле.

Сенсорное управление климатической установкой тоже когда-нибудь дойдет до народа. В Рейндже это реализовано изящно — регуляторы командуют температурой, напором, обогревом и вентиляцией сидений, а также массажем. Кстати, блок климат-контроля для задних пассажиров уже можно встретить и на более «земных» моделях — например, на Тигуане и Камри.

Система ATPC помогает брать подъемы. Скорость движения можно выставить в пределах от 5 до 35 км/ч. Работает она отлично — позволила преодолеть скользкий 30‑процентный подъем без касания педалей. Ждем что-то похожее на машинах подешевле.

Выбор режимов для бездорожья предлагает Ford Explorer, а еще, пусть и опционально, массовый Tiguan. Так что ждем приход аналогов на бюджетники.

Имитация блокировки межколесных дифференциалов есть у многих кроссоверов, но пока на практике она хорошо работает только на моделях С‑сегмента, и то не на всех. Но ситуация скоро изменится — первой бюджетной ласточкой стала Arkana, у которой момент неплохо передается при «диагонали», когда два колеса теряют сцепление.

Также в активе Рейнджа система ATPC, позволяющая штурмовать холмы. Выставляю скорость, убираю ноги с педалей и еду к затяжному скользкому подъему. Где-то в середине горки сцепления шин перестало хватать, но Range быстро сориентировался — добавил тяги и взял подъем. Я еле преодолел соблазн, чтобы не поддать газу, но машина все сделала сама, и очень уверенно. Ассистент спуска с горы сейчас есть даже на Крете, почему не сделать ассистент подъема? Ставлю на то, что он появится на паркетниках ­­ С‑ и D‑классов следующих поколений.

Богатый функционал для задних пассажиров все чаще встречается на машинах попроще. Это и блок климата, и розетки, и обогрев сидений.

У задних пассажиров Дженезиса персональные экраны с контролем почти всех функций мультимедиасистемы. Интересно, что управление как сенсорное, так и с помощью джойстика. Уверен: со временем наличие физических ­клавиш станет признаком роскоши.

Разница в работе систем торможения — в скорости реагирования. Genesis видит опасность чуть раньше и замедляется не так резко. Range Rover тянет дольше и «осаживается» сильнее, а несколько раз и вовсе не увидел препятствие. Вот они, несколько лет прогресса!

Александр Виноградов: «Во времена самоизоляции машины, в которых контакт с органами управления можно свести к минимуму, особенно востребованы».

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Что в сухом остатке? Даже апологеты «рессорного железа» вынуждены признать — обычному водителю электроника оказывает огромную помощь. Мы убедились в этом на тесте систем автоторможения девяти новых моделей, а также сравнивая УАЗ Патриот и Range Rover Velar. Даже понюхавший пороха главный редактор был удивлен тому, насколько легко Range пробивает снежную целину по колено, не требуя от водителя изнурительной работы.

В вопросах уровня комфорта и качества материалов разрыв между «премиумом» и масс-сегментом только растет, а вот технологическая разница неуклонно сокращается. Если раньше прихода высоких технологий «в народ» ждали десятилетиями, то сегодня — одну смену поколений, а это шесть-семь лет.И это здорово: распробовав электронную поддержку и страховку, менять ее на бескомпромиссные олдскульные решения уже не хочется.