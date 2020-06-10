Машина за 50–200 тысяч: не только Жигули

Следуя простым советам эксперта «За рулем», можно обзавестись автомобилем за вполне скромные деньги.

Автомобиль во вполне адекватном состоянии можно приобрести даже за 30 тысяч рублей. Это жигулевская «классика» и Лады 8-го и 10-го семейства, а также простенькие иномарки в возрасте от 20 лет с пробегом более 200 тысяч километров.

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Чтобы найти среди гор предложений действительно пригодный для езды автомобиль, следует внимательно изучить его ПТС, избегая дубликатов и записей о владении машиной юридическим лицом. И не стоит смотреть на пробег — его мог скрутить любой из владельцев, предупреждает эксперт. Лучше обратить внимание на состояние машины.

Также необходимо проверять рассматриваемый к покупке автомобиль на ходу и его кузов толщиномером — наткнуться на машину, ни разу не побывавшую в аварии, вполне реально. Ржавые же автомобили стоит брать только для разбора на запчасти.

50 000 — 100 000 рублей

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Группа ценового диапазона от 50 до 100 тысяч рублей состоит, в основном, из отечественных машин, но в ней присутствуют такие модели, как Daewoo Nexia и Matiz, Volkswagen Passat и Golf II и III, Chevrolet Lanos, есть даже Мерседесы и Ауди из 1980-1990-х годов, к которым уже не так просто найти нужные запчасти, из-за чего стоимость их слишком высока.

Лады по цене до 100 тысяч рублей имеют относительно небольшой пробег и предпочтительнее более старых иномарок, в первую очередь из-за стоимости запчастей. А запчасти обязательно понадобятся и тем, и другим. Автоматических коробок и вариаторов лучше избегать — они, как правило, на пределе. А вот полный привод за эти деньги получить можно — вместе с Нивой или УАЗом. Такую машину можно найти с пробегом около 100 тысяч километров.

100 000 — 150 000 рублей

Имея от 100 до 150 тысяч рублей, можно купить относительно свежий отечественный автомобиль 2010–2013 годов выпуска. Из иномарок — Mitsubishi Carisma и Lancer 9, Renault Logan и Symbol, первый Ford Focus, Nissan Primera и Almera, а также Opel Vectra и Astra. Здесь уже можно рассчитывать на коробку-автомат. Например, они достаточно живучи у «японцев», у которых и двигатели с пробегом 200 тысяч километров способны прослужить еще не один год. Вот и муки выбора — отечественная более свежая машина или возрастная иномарка с автоматом. А ведь еще можно рискнуть обзавестись Pajero или Terrano примерно 1995 года выпуска…

150 000 — 200 000 рублей

В этом сегменте много популярных сегодня автомобилей Kia и Hyundai: Акценты, Элантры, Гетцы, Спектры и даже Рио. Но лучше предпочесть девятый Лансер, который при этой цене может быть оснащен автоматом, или первый либо даже второй Форд Фокус. Есть и 10-летние Логаны с пробегом около 100 тысяч километров, которые без особых проблем могут проехать еще 150 тысяч.

Эксперт советует избегать всех машин с пробегом 250 тысяч километров и более, если только речь не идет о турбодизельном варианте до 2005 года выпуска или японской модели до 2008 года выпуска, после которого качество автопрома Страны восходящего солнца, мягко говоря, изменилось. Не стоит останавливать свой выбор и на экзотике — отдавайте предпочтение массовым моделям, выпускавшимся огромными тиражами.

Более детальный обзор рынка машин с пробегом по цене до 200 тысяч рублей, а также выводы эксперта — в июньском выпуске журнала «За рулем» (уже в продаже).

Какие автомобили наиболее популярны у перекупщиков этим летом и почему? Ответ ждет вас здесь.

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Фото: Carlo D'Agnolo / Unsplash