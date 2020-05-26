Juke, Passat и, конечно, Camry подорожали на вторичке

На вторичном рынке количество предложений уменьшилось на 60%. Изменились и цены на машины с пробегом.

Материалы по теме 3 варианта покупки авто и одна хитрость, чтобы сэкономить

Неожиданные новости: владельцы решили отложить продажи автомобилей на вторичном рынке до лучших времен, из-за чего предложений стало значительно меньше, а цены стабилизировались.

Если судить по двадцати самым популярным моделям на вторичном рынке, то желающих продать их стало меньше на 60%, выяснили специалисты Automama. Средняя стоимость осталась неизменной — 640 тысяч рублей, но при этом некоторые автомобили подорожали, а другие, наоборот, стали дешевле.

Лидером снижения стоимости стали Лады Весты 2017 года выпуска. Теперь их можно купить на 2,1% дешевле — в среднем за 521 тысячу рублей. На втором месте по показателю — Skoda Octavia 2016 года выпуска, подешевевшая на 1,6%. Продавцы готовы продать ее примерно за 801 тысячу рублей. На 1,4% стали дешевле Ford Focus 2014 года выпуска и Toyota Camry 2010 года. Американская модель предлагается по цене около 511 тысяч рублей, а японская — около 715 тысяч.

У ряда других популярных автомобилей из топ-20 цены, наоборот, пошли вверх. Так, на 12% дороже стал Nissan Juke 2016 года выпуска, который теперь продается в среднем за 882 тысячи рублей. На 3,4% увеличился ценник Volkswagen Passat 2014 года выпуска — до 799 тысяч рублей. Дороже на 2,7% стала Toyota Corolla 2012 года, которая продается уже за 656 тысяч рублей.

Несколько дороже стали также модели Kia Cerato 2013 года, Mitsubishi Outlander 2015 года, Skoda Rapid 2015 года, Lada Largus 2016 года, Volkswagen Jetta 2012 года и Kia Ceed 2015 года.

Комментарий эксперта

операционный директор розничной сети автомобилей с пробегом Automama:

— Падение спроса на рынке почти всегда сопровождается снижением цен. И, в первую очередь, касается наиболее свежих автомобилей. Это связано с тем, что их стоимость наиболее приближена к цене на новые автомобили. Поэтому продавцы вынуждены прибегать к большему дисконту, чтобы их предложение было более привлекательным, по сравнению с предложением дилера на новую машину с учетом всех скидок и акций.

Кстати, в апреле Vesta 2017 пусть и осталась на лидирующих позициях по снижению цены (2,6%), но уступила лидерство не только Ford Focus 2014 (3,5%), но и Skoda Rapid 2015 (3,4%), и Skoda Octavia 2016 (2,9%). Выход в лидеры моделей Skoda и Ford я связываю с уходом с рынка частных продавцов, которые отложили продажу до лучших времен. В связи с этим на рынке выросла доля предложений по машинам, использовавшихся ранее в корпоративных парках, такси и каршеринге.

Camry 2010 отыграла назад мартовское снижение цен, и сейчас средняя цена составляет 732 тыс. рублей. Что на 1% выше показателя января (725 тыс.) и на 2,7% выше показателя марта (713 тыс.). Сейчас ситуация больше напоминает классическую для этой модели — при любых условиях старые Camry, как и большинство моделей Toyota, становятся только дороже.

О самых выгодных моделях на вторичном рынке вы можете узнать здесь.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС