Все такси СССР: лимузины, кабриолеты, иномарки — журнал За рулем

Все такси СССР: лимузины, кабриолеты, иномарки

В булочную — не в булочную, но на такси граждане СССР ездили нередко. Легковые, грузовые и маршрутные такси были не просто востребованным, но и дефицитным общественным транспортом: чем дальше, тем сложнее было вызвать или поймать на улице машину с шашечками.

...А счетчики — снаружи

Первые такси в СССР появились в Москве в 1925 году. И были это, понятно, иномарки, просто потому, что отечественная промышленность легковых автомобилей пока не делала. Такси, кстати, уже тогда были дороги, что, в частности, констатировал в «Золотом теленке» Остап Бендер.

К воротам сада, непрерывно ахая и стреляя, подъехал зеленый автомобиль, на дверце которого была выведена белая дугообразная надпись: «Эх, прокачу!» Ниже помещались условия прогулок на веселой машине. В час — три рубля. За конец — по соглашению. Пассажиров в машине не было.
Посетители сада тревожно зашептались. Минут пять шофер просительно смотрел через садовую решетку и, потеряв, видно, надежду заполучить пассажира, вызывающе крикнул:
— Такси свободен! Прошу садиться! Но никто из граждан не выразил желания сесть в машину «Эх, прокачу!»

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Renault NN
Renault NN

В 1925-м в  Орликовом переулке появился первый таксопарк, откуда на улицы столицы регулярно стали выезжать французские Renault NN с 15-сильными моторами объемом около литра и открывающейся задней частью крыши. В небольших количествах в Москве работали также FIAT и Steyr. Но Renault — далекие предки Логанов.

Ford A
Ford A

Работали в такси и американские Ford A, а вскоре на линию вышли их советские аналоги — ГАЗ-А. Только Форды имели кузова с жесткой крышей, а наши машины — с тентом. Производство седана ГАЗ-6 в Горьком так и не освоили. Правда, закрытые машины на шасси ГАЗ в очень небольших количествах делал московский завод «Аремкуз». Счетчики на первых такси висели на кузове снаружи.

ГАЗ-М1
ГАЗ-М1

Первый отечественный автомобиль в специальной версии для такси сделали на базе ГАЗ-М1. Поскольку у стандартной «эмки» не было багажника, сзади установили багажную решетку, а запасное колесо перенесли на боковину. Сделали и небольшое табло на крыше над ветровым стеклом. Но в серию такая машина не пошла. В такси работали обычные «эмки», но табло иногда делали и на них, видимо, на ремзаводах или в таксопарках.

ЗИС-101
ЗИС-101

Маршрутки представительского класса

Первыми в стране маршрутками еще в 1930-е стали 8-цилиндровые представительские ЗИС-101. Лимузины курсировали в столице, в частности, от ВСХВ (теперь ВВЦ) до площади Свердлова (теперь — Театральная площадь).

ГАЗ-М20 Победа
ГАЗ-М20 Победа

А первым послевоенным такси стала, конечно, Победа ГАЗ-М20. Причем кое-где, в основном на юге, встречались и автомобили с мягкой крышей. Ранние Победы-такси красили в два цвета: сверху — серый, снизу — синий. По борту впервые наносили клеточки, получившие народное название «шашечки». Победы-такси, на которых появились зеленые огоньки за ветровым стеклом (погашен — занят, включен- свободен), работали еще до середины 1960-х.

DKW F8
DKW F8

Второй приход иномарок в службу такси состоялся в Ленинграде сразу после войны. Город по репарациям получил сто немецких DKW F8. Двухдверная переднеприводная машинка с 26-сильным двухтактным мотором не очень подходила для такси. Но это лучше, чем ничего.

ЗИС-110
ЗИС-110

Трудно представить теперь, что в такси работали и представительские, да еще и правительственные 8-цилиндровые лимузины ЗИС-110. В основном, они, как и ЗИС-101, ходили по фиксированным маршрутам. В том числе из Москвы в… Симферополь с одной ночевкой в Харькове.

Продолжение — на следующей странице.

Все такси СССР: лимузины, кабриолеты, иномарки

В булочную — не в булочную, но на такси граждане СССР ездили нередко. Легковые, грузовые и маршрутные такси были не просто востребованным, но и дефицитным общественным транспортом: чем дальше, тем сложнее было вызвать или поймать на улице машину с шашечками.

Все такси СССР: лимузины, кабриолеты, иномарки — фото 1140110Все такси СССР: лимузины, кабриолеты, иномарки — фото 1140111Все такси СССР: лимузины, кабриолеты, иномарки — фото 1140112Все такси СССР: лимузины, кабриолеты, иномарки — фото 1140113Все такси СССР: лимузины, кабриолеты, иномарки — фото 1140115Все такси СССР: лимузины, кабриолеты, иномарки — фото 1140114Все такси СССР: лимузины, кабриолеты, иномарки — фото 1140116Все такси СССР: лимузины, кабриолеты, иномарки — фото 1140117Все такси СССР: лимузины, кабриолеты, иномарки — фото 1140118Все такси СССР: лимузины, кабриолеты, иномарки — фото 1140119Все такси СССР: лимузины, кабриолеты, иномарки — фото 1140120Все такси СССР: лимузины, кабриолеты, иномарки — фото 1140122Все такси СССР: лимузины, кабриолеты, иномарки — фото 1140121Все такси СССР: лимузины, кабриолеты, иномарки — фото 1140124Все такси СССР: лимузины, кабриолеты, иномарки — фото 1140123Все такси СССР: лимузины, кабриолеты, иномарки — фото 1140125Все такси СССР: лимузины, кабриолеты, иномарки — фото 1140126Все такси СССР: лимузины, кабриолеты, иномарки — фото 1140127Все такси СССР: лимузины, кабриолеты, иномарки — фото 1140128Все такси СССР: лимузины, кабриолеты, иномарки
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