5 главных страхов каждого водителя

Настоящий мужчина считает, что говорить о собственных страхах — это не по-мужски. За это заблуждение мы расплачиваемся здоровьем.

Страх ДТП

Именно острый страх — не путать с опасениями угодить в ДТП. Этого не хочет ни один вменяемый человек. Страх ДТП свойственен тем, кому довелось побывать в аварии или потерять в ней близких. Садясь за руль, люди снова и снова переживают уже случившийся в их жизни стрессовый момент. В некоторых случаях боязнь может быть настолько сильной, что водители отказываются садиться в автомобиль даже в качестве пассажира.

Психологи считают, что страх ДТП имеет много общего с «афганским синдромом», который испытывают военные, побывавшие в горячих точках.

Что делать: Если ваш страх не перерос в полноценную фобию, то в этом случае он относится к категории функциональных, то есть полезных. Организм пережил серьезное потрясение и теперь старается выработать механизмы защиты и недопущения подобной ситуации в будущем. Не бросайте руль! Лучше попытайтесь понять, что в момент прошлой аварии пошло не так и какие ошибки вам больше не стоит допускать. Только без самобичевания, пожалуйста.

Страх чужой агрессии

Материалы по теме Вы точно попадете в ДТП: 9 советов, как его пережить

Такой страх распространен среди начинающих водителей и представительниц прекрасного пола (впрочем, одно другому не мешает). Даже добросовестно сдав экзамен в ГИБДД и получив водительское удостоверение, многие не чувствуют своего права сесть за руль. Такие люди опасаются, что другие водители тоже так считают, а потому обязательно отпустят в их адрес нелицеприятные комментарии или даже подрежут. Оптимизма не добавляют СМИ, которые чуть ли не ежедневно публикуют новости об агрессивном вождении на дорогах.

Что делать: Страх чужой агрессии может уходить корнями в наше детство: возможно, когда-то на вас кричали или дело доходило даже до рукоприкладства. Подсознательно любая агрессия теперь ассоциируется с опасностью и возможным насилием. Попытайтесь разложить свой страх «по полочкам», и вы поймете, что в большинстве случаев агрессия на дороге не имеет лично для вас последствий. Даже если водитель в соседней машине начнет на вас орать, в ваших силах не усугублять ситуацию и проигнорировать его вызывающее поведение.

Страх встречи с инспектором ГИБДД

Материалы по теме 6 фраз, по которым инспектор ГИБДД опознает опытного водителя

Боязнь людей в форме у нас родом из детства. Наверняка вы, будучи ребенком, хотя бы раз слышали от взрослых: «Видишь дяденьку милиционера? — будешь себя плохо вести, он тебя заберет». Повзрослев, мы понимаем, что это не более чем родительская уловка, однако трепет перед сотрудниками полиции из подсознания не исчезает. Особенно сильно боятся встречи с инспекторами водители-новички, ведь у них еще свежи тревожные ощущения при сдаче экзамена на права в ГИБДД. У некоторых людей тревожность перед блюстителями порядка со временем перерастает в полицеофобию, то есть навязчивый неподконтрольный страх при виде сотрудников правоохранительных органов. Избавиться от фобии самостоятельно практически невозможно — требуется помощь специалиста и продолжительная работа над собой.

Что делать: От встречи с инспекторами не застрахован ни один водитель, так что это нужно просто понять и принять. Чтобы победить свой страх, можно проделать нехитрое упражнение: дома, в безопасной обстановке, в воображении проиграйте ситуацию встречи с инспектором. Постарайтесь сосредоточиться на том, что происходит в момент страха с вашим телом: как часто бьется сердце, холодеют ли пальцы, учащается ли дыхание. Осознайте, насколько этот страх конструктивен и что самое страшное может произойти, если вас остановят. Такой беспристрастный анализ не только поможет отвлечь внимание от дурных мыслей, но позволит понять, что ваши опасения излишни.

Страх беспомощности

Материалы по теме 6 глупых фраз при встрече с инспектором ДПС

Оказавшись с машиной один на один, некоторые водители испытывают чувство беспомощности. Еще бы — мало того, что придется управлять средством повышенной опасности, так еще и на дороге столько факторов, которые никак от нас не зависят. А если к этому еще добавляется отсутствие опыта или ощущения габаритов автомобиля, то даже самая краткосрочная поездка превращается в героический подвиг. Налицо замкнутый круг: мы боимся, потому что не водим, а не водим потому, что боимся.

Что делать: Во-первых, поменьше смотреть пугающие новостные репортажи о том, как в городе N задержали банду злостных автоподставщиков/нерадивых инспекторов ГИБДД/пьяных автохамов (нужное подчеркнуть). Во-вторых, осознать, что в любой непонятной ситуации вы можете позвонить близким, которые поделятся своим опытом вождения. К тому же мир не без добрых людей — поверьте, водительская солидарность на дорогах встречается гораздо чаще, чем безразличие или хамство.

Страх будущего

Материалы по теме 12 вредных привычек неопытного водителя

Наверняка многим знакомо чувство тревоги, когда садишься за руль. А вдруг колесо пробьет, а у меня запаски нет? А вдруг инспектор ГИБДД захочет развести меня на взятку? А вдруг я не дотяну до заправки и придется бежать до нее с канистрой? Таких вот «а вдруг» может быть бесчисленное количество, и все они относятся к страху будущего. Иногда мелких страхов накапливается так много, что тревожность становится постоянной и мешает жить полноценной жизнью.

Что делать: Мы уже выяснили, что страхи бывают полезными и даже помогают нам в том случае, если не превращаются в навязчивую идею. Переживаете, что может произойти непредвиденная ситуация на дороге?- продумайте заранее, как можно ее предотвратить или минимизировать последствия. Побольше практики за рулем, ведь чем увереннее вы будете чувствовать себя в автомобиле, тем меньше тревожных мыслей будет с ним связано. Не можете отделаться от чувства тревоги и прокручиваете в голове негативные сценарии? Верните себя в «здесь и сейчас», оцените, угрожает ли вам что-то в текущий момент. Полезно также переключиться на небольшую физическую нагрузку: выйдите из машины, немного разомнитесь, а после этого продолжайте поездку со свежими мыслями.

Ирина Лебедева, психолог-консультант, эмоционально-образный терапевт. Действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги

Мнение эксперта:

«Страх — это базовая эмоция человека, которая помогает нам в жизни. Она выступает „рупором“, предупреждающим об опасности. Страх бывает конструктивный и неконструктивный — в последнем случае событие не несет угрозы, а человек все равно испытывает страх. Чтобы избавиться от неконструктивного страха, вспомните, чего вы боитесь — возможного ДТП, агрессивной езды других участников дорожного движения, оказаться далеко за городом в сломанной машине и тому подобное — и попробуйте в безопасной обстановке мысленно прокрутить самую страшную для вас ситуацию. Проживите эту ситуацию в своем воображении до конца: допустим, вас останавливает инспектор ГИБДД, а вы боитесь этого. Какие эмоции вы испытываете? Что самое страшное для вас происходит? Прокручивайте ситуацию столько раз, сколько нужно, пока страх не уйдет и вы не осознаете, что бояться на самом деле нечего.

А если страх связан с чем-то конкретным (например, у вас закончилась страховка или пора менять права), подумайте, как исправить эту ситуацию: зайти на сайт страховой и оформить документ, съездить в ГАИ и узнать, что необходимо для замены прав, и так далее. Или составьте примерный план действий на случай, если ваша машина сломается за городом: кому можно позвонить и попросить о помощи, в какие экстренные службы обращаться. Имея примерный план на случай непредвиденного происшествия, вы сможете сохранить спокойствие и уверенность!

Если вы не в силах контролировать свой страх, и он мешает жить полноценно, не стесняйтесь обращаться за помощью к психологам».

11 секретов опытных водителей — тут.

Фото: Depositphotos