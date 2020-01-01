5 главных страхов каждого водителя

Страх ДТП
Именно острый страх — не путать с опасениями угодить в ДТП. Этого не хочет ни один вменяемый человек. Страх ДТП свойственен тем, кому довелось побывать в аварии или потерять в ней близких. Садясь за руль, люди снова и снова переживают уже случившийся в их жизни стрессовый момент. В некоторых случаях боязнь может быть настолько сильной, что водители отказываются садиться в автомобиль даже в качестве пассажира.
Что делать: Если ваш страх не перерос в полноценную фобию, то в этом случае он относится к категории функциональных, то есть полезных. Организм пережил серьезное потрясение и теперь старается выработать механизмы защиты и недопущения подобной ситуации в будущем. Не бросайте руль! Лучше попытайтесь понять, что в момент прошлой аварии пошло не так и какие ошибки вам больше не стоит допускать. Только без самобичевания, пожалуйста.
Страх чужой агрессии
Такой страх распространен среди начинающих водителей и представительниц прекрасного пола (впрочем, одно другому не мешает). Даже добросовестно сдав экзамен в ГИБДД и получив водительское удостоверение, многие не чувствуют своего права сесть за руль. Такие люди опасаются, что другие водители тоже так считают, а потому обязательно отпустят в их адрес нелицеприятные комментарии или даже подрежут. Оптимизма не добавляют СМИ, которые чуть ли не ежедневно публикуют новости об агрессивном вождении на дорогах.
Что делать: Страх чужой агрессии может уходить корнями в наше детство: возможно, когда-то на вас кричали или дело доходило даже до рукоприкладства. Подсознательно любая агрессия теперь ассоциируется с опасностью и возможным насилием. Попытайтесь разложить свой страх «по полочкам», и вы поймете, что в большинстве случаев агрессия на дороге не имеет лично для вас последствий. Даже если водитель в соседней машине начнет на вас орать, в ваших силах не усугублять ситуацию и проигнорировать его вызывающее поведение.
Страх встречи с инспектором ГИБДД
Боязнь людей в форме у нас родом из детства. Наверняка вы, будучи ребенком, хотя бы раз слышали от взрослых: «Видишь дяденьку милиционера? — будешь себя плохо вести, он тебя заберет». Повзрослев, мы понимаем, что это не более чем родительская уловка, однако трепет перед сотрудниками полиции из подсознания не исчезает. Особенно сильно боятся встречи с инспекторами водители-новички, ведь у них еще свежи тревожные ощущения при сдаче экзамена на права в ГИБДД. У некоторых людей тревожность перед блюстителями порядка со временем перерастает в полицеофобию, то есть навязчивый неподконтрольный страх при виде сотрудников правоохранительных органов. Избавиться от фобии самостоятельно практически невозможно — требуется помощь специалиста и продолжительная работа над собой.
Что делать: От встречи с инспекторами не застрахован ни один водитель, так что это нужно просто понять и принять. Чтобы победить свой страх, можно проделать нехитрое упражнение: дома, в безопасной обстановке, в воображении проиграйте ситуацию встречи с инспектором. Постарайтесь сосредоточиться на том, что происходит в момент страха с вашим телом: как часто бьется сердце, холодеют ли пальцы, учащается ли дыхание. Осознайте, насколько этот страх конструктивен и что самое страшное может произойти, если вас остановят. Такой беспристрастный анализ не только поможет отвлечь внимание от дурных мыслей, но позволит понять, что ваши опасения излишни.
Страх беспомощности
Оказавшись с машиной один на один, некоторые водители испытывают чувство беспомощности. Еще бы — мало того, что придется управлять средством повышенной опасности, так еще и на дороге столько факторов, которые никак от нас не зависят. А если к этому еще добавляется отсутствие опыта или ощущения габаритов автомобиля, то даже самая краткосрочная поездка превращается в героический подвиг. Налицо замкнутый круг: мы боимся, потому что не водим, а не водим потому, что боимся.
Что делать: Во-первых, поменьше смотреть пугающие новостные репортажи о том, как в городе N задержали банду злостных автоподставщиков/нерадивых инспекторов ГИБДД/пьяных автохамов (нужное подчеркнуть). Во-вторых, осознать, что в любой непонятной ситуации вы можете позвонить близким, которые поделятся своим опытом вождения. К тому же мир не без добрых людей — поверьте, водительская солидарность на дорогах встречается гораздо чаще, чем безразличие или хамство.
Страх будущего
Наверняка многим знакомо чувство тревоги, когда садишься за руль. А вдруг колесо пробьет, а у меня запаски нет? А вдруг инспектор ГИБДД захочет развести меня на взятку? А вдруг я не дотяну до заправки и придется бежать до нее с канистрой? Таких вот «а вдруг» может быть бесчисленное количество, и все они относятся к страху будущего. Иногда мелких страхов накапливается так много, что тревожность становится постоянной и мешает жить полноценной жизнью.
Что делать: Мы уже выяснили, что страхи бывают полезными и даже помогают нам в том случае, если не превращаются в навязчивую идею. Переживаете, что может произойти непредвиденная ситуация на дороге?- продумайте заранее, как можно ее предотвратить или минимизировать последствия. Побольше практики за рулем, ведь чем увереннее вы будете чувствовать себя в автомобиле, тем меньше тревожных мыслей будет с ним связано. Не можете отделаться от чувства тревоги и прокручиваете в голове негативные сценарии? Верните себя в «здесь и сейчас», оцените, угрожает ли вам что-то в текущий момент. Полезно также переключиться на небольшую физическую нагрузку: выйдите из машины, немного разомнитесь, а после этого продолжайте поездку со свежими мыслями.
Мнение эксперта:
«Страх — это базовая эмоция человека, которая помогает нам в жизни. Она выступает „рупором“, предупреждающим об опасности. Страх бывает конструктивный и неконструктивный — в последнем случае событие не несет угрозы, а человек все равно испытывает страх. Чтобы избавиться от неконструктивного страха, вспомните, чего вы боитесь — возможного ДТП, агрессивной езды других участников дорожного движения, оказаться далеко за городом в сломанной машине и тому подобное — и попробуйте в безопасной обстановке мысленно прокрутить самую страшную для вас ситуацию. Проживите эту ситуацию в своем воображении до конца: допустим, вас останавливает инспектор ГИБДД, а вы боитесь этого. Какие эмоции вы испытываете? Что самое страшное для вас происходит? Прокручивайте ситуацию столько раз, сколько нужно, пока страх не уйдет и вы не осознаете, что бояться на самом деле нечего.
А если страх связан с чем-то конкретным (например, у вас закончилась страховка или пора менять права), подумайте, как исправить эту ситуацию: зайти на сайт страховой и оформить документ, съездить в ГАИ и узнать, что необходимо для замены прав, и так далее. Или составьте примерный план действий на случай, если ваша машина сломается за городом: кому можно позвонить и попросить о помощи, в какие экстренные службы обращаться. Имея примерный план на случай непредвиденного происшествия, вы сможете сохранить спокойствие и уверенность!
Если вы не в силах контролировать свой страх, и он мешает жить полноценно, не стесняйтесь обращаться за помощью к психологам».
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