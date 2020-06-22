На нестандартный выбор машины кому-то не хватает денег, а кому-то — смелости. Вот и берут по принципу «не выделяться» — седан или кроссовер обязательно из топа продаж. Непременно белый, черный или серый. Ибо уже в момент покупки думают, с какими потерями станут перепродавать.
Скучно! А ведь есть еще интересные машины. Обновленный Пассат, например, — в Европе это бестселлер в своем классе, а у нас за прошлый год продали всего 1608 машин. Считай, эксклюзив. В потоке выделяется не хуже Ягуара.
А Mazda 6? Продается в несколько раз хуже лидеров сегмента — а это Camry и Optima, но берет за душу драйверским задором.
Обе машины мы взяли «в топе». Passat — с турбомотором 2.0 TSI (190 сил) и семиступенчатым роботом DSG. У Мазды тоже турбо (2,5 литра, 231 «лошадь») плюс шестиступенчатый гидромеханический автомат.
Volkswagen Passat
В восьмом поколении Passat предстал перед посетителями Парижского мотор-шоу 2014 года. С нынешней весны в России продается рестайлинговая версия. Универсал и вcедорожный Alltrack до нашего рынка не доберутся. Седаны импортируют из Германии.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
Mazda 6
Машина третьего поколения вышла в 2012 году, причем с дебютом на Московском автосалоне. Универсал к нам не поставляют, седаны собирают во Владивостоке. Машина перенесла уже два рестайлинга: последняя итерация продается в России с конца 2018 года, задержавшись с приездом на год.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
Размеры
Mazda на 10 см длиннее Пассата, но выглядит воздушнее. Наши замеры показали, что для задних пассажиров места примерно одинаково. А вот садиться удобнее в «шестерку». Задние двери у Пассата очень длинные — с дополнительными окошками. Приходится при открывании отойти на полшага назад. На тесных парковках неудобно, да и ребенок, не рассчитав вылет, может приложить соседнюю машину.
Разницу Мазды и Пассата иллюстрирует багажник. Дело даже не в полезном объеме, хотя у Пассата мы намерили на 20% больше. У Мазды очень высокий пол и, как следствие, маленькая высота проема: 410 мм против 475. И немецкие инженеры сумели впихнуть в подолье полноценную запаску, а японцы — только докатку.
Для Фольксвагена можно заказать электропривод крышки багажника с виртуальной «ножной» открывалкой, а у Мазды электрификация до кормы не добралась. Это относится и к камере заднего вида: у Мазды она стационарная и быстро пачкается.
Интерьер
По качеству пластика на вид и на ощупь Mazda оставляет более приятное впечатление, а в самой дорогой версии Executive передняя панель частично обтянута кожей.
Обивка сидений «шестерка» уже в базе такая, о которой мы уже и забыли. Это, скорее, велюр, незаслуженно оставшийся где-то в прошлом веке. У нас же максимальная комплектация с кожей наппа. Передние сиденья — с вентиляцией..
Существует также промежуточный вариант — кожзам. Выглядит так себе. Понимая это, маркетологи придумали опцию «без кожаной отделки». Советую воспользоваться, если по остальным параметрам устроит исполнение Supreme Plus.
В Пассате всё сшито добротно, но по лекалам прошлого века. Даже дерева оставили немного. Но веяния моды тоже учли: интернет-доступ, блеск черного лака (хронически заляпанного) и пара больших дисплеев. Искусственная замша по центру сиденья держит мертво: сиди, не ерзай! Кресла ergoComfort с регулировкой длины подушки и массажем почти идеальны. Но не настолько, чтобы лишать меня шанса «присидеться». А через несколько часов езды я с удивлением осознал, что вылета поясничного упора мне не хватает. От немцев не ожидал!
Цифровизация
Для сенсорного управления климат-контролем и светом Пассат пока не дорос. И хорошо: классические клавиши удобнее и безопаснее. Но почему ручку регулировки громкости упразднили? В остальном всё хорошо: 9,2‑дюймовый центральный дисплей, меню толковое, настроек тьма, и навигация для оффлайн-версии неплоха. Последняя, правда, безнадежно отстает в скорости обновления карт. Примерно на год. При темпах строительства в столичном регионе — это приговор.
У Мазды с «сусаниным» та же проблема, но навигационный блок числится отдельным аксессуаром и стоит 36 тысяч рублей вне зависимости от уровня оснащения. Не нужен — не платишь.
Спасти ситуацию призваны протоколы Android Auto и Apple CarPlay для «отзеркаливания» приложений смартфона на штатный дисплей машины. Они есть во всех комплектациях наших подопытных (кроме «базы» Пассата, но с механической коробкой её брать-то не станут). Тут Mazda опять впереди. Синхронизация с телефоном происходит только по проводу через стандартный разъем USB — нет проблем.
Volkswagen выпендрился: три порта, но все новомодные USB-C. Докупать провод придется даже тем, у кого уже есть смартфон с новым разъемом, ведь «цешка» должна быть на обоих концах. Владельцу свежего Пассата можно потерпеть две-три недели, пока искомое придет с сайта «AliExpress». Мне же ни провод, ни переходник купить сходу не удалось.
Мультимедийка Мазды проще во всех отношениях. Графика без изысков, экран всего лишь восьмидюймовый. Вдобавок строчки меню по верхней и нижней границам дисплея сужают рабочую зону. Управление джойстиком и клавишами морально устарело (привет iDrive от BMW из начала 2000‑х), но пользоваться удобно.
Здесь — паритет. С Маздой проще общаться, и не нужно платить лишнего. Volkswagen современнее, что порой некстати. И просит раскошелиться.
Поехали!
Mazda подзуживает ехать быстрее. «Турба» тянет с самых низов и отлично ладит с шестиступенчатым автоматом. Спортрежим мотору не нужен, но остринки в отношения добавляет. На дефекты асфальта реагирует жестковато, однако с траектории не сбивается. И на крик не срывается: последний рестайлинг, добравшийся до России год назад, принес машине хорошую шумоизоляцию.
У ее соперника силенок на четыре десятка меньше, а разгон до сотни скромнее всего на полсекунды. Но насколько же иные эмоции! Вернее, их нет: Volkswagen просто едет. В поворотах не отстанет от Мазды. Шины у Пассата на размер меньше, «восемнадцатые», но тоже жестко! А на отбой подвеска отрабатывает звучно.
Классический автомат Мазды производит лучшее впечатление, нежели семиступенчатый «мокрый» преселектив Фольксвагена, задумчивый при переходах на «реверс» и «драйв». Мазда же срывается с поводка, едва рычаг входит в паз. На ходу «японка» шевелит трансмиссионными мозгами ничуть не медленнее, чем «немец» двумя сцеплениями. И это мы пока не стояли в пробках, где робот, несмотря на постоянную модернизацию, склонен к подергиваниям.
Практичность
Под защитой двигателя мы намерили 150–160 мм (у Мазды чуть больше). Под губой переднего бампера: 210 мм у Фольксвагена и 215 мм у Мазды. Будь у нас все бордюры «гостовской» высоты, обе машины можно было бы бесстрашно парковать до контакта колес с бордюром. Однако теперь всё чаще камень кладут с прицелом на противотанковые функции.
У Пассата качественнее и многофункциональнее система камер кругового обзора. С ее помощью легче подкатиться вплотную к поребрику и даже можно прикинуть его высоту. Mazda не столь информативна.
Mazda заставит выложить больше и на заправках, и на счет налоговой. Последней можно отстегивать поменьше, выбрав безнаддувный мотор 2.5. По отдаче он ровня пассатовскому 2.0 TSI (194 и 190 л.с. соответственно), но всё равно эмоциональнее.
Обе машины требуют «девяносто пятого». Mazda при размеренной беспробочной езде берет 11 литров на 100 км/ч, а Volkswagen — на литр меньше.
Миф об угоняемости автомобилей Mazda уходит в прошлое. Согласно статистике ГИБДД, за прошлый год преступный интерес к «шестеркам» сократился аж на четверть. Страховщики отреагировали. Каско на тестовую машину для двух водителей с двадцатилетним стажем и франшизой 15 тысяч рублей предложили за 42 тысячи. Версию попроще застрахуете за 35–37 тысяч. Это реальное предложение, полис на знакомую «шестерку» куплен и даже уже распечатан страховым случаем. Подъемные деньги. На Passat условия примерно те же.
Приводить расклад по запасным частям смысла нет. В дни самоизоляции из-за коронавируса их вообще не продавали, и какими окажутся цены в «мирное время», никто не предскажет. А искать можно по-разному: в лоб у дилеров, у неофициалов, на разборках, через фирмы, ввозящие б/у детали из Европы и Японии, через агрегаторов, аккумулирующих прайсы от сотен компаний. Последний вариант позволяет выгадать до половины цены для одной и той же детали!
При прочих равных на Passat будет лучше выбор неоригинальных деталей, на «шестерку» — выбор бэушных запчастей за счет большей популярности модели в России. Стоимость ТО для обоих автомобилей тоже примерно одинаковая. Хватает и неофициалов для проведения работ вне программы обязательного обслуживания.
Гарантийные условия одинаковые — 3 года или 100 000 км пробега: европейцы подтянулись к японцам. Так что в эксплуатационном плане в молодом возрасте эти машины лишних проблем не доставят.
Итоги
Mazda 6 привлечет водителей погорячее. Козырями Пассата всегда были дизель и кузов‑универсал, которых нас лишили. А седан приглянется тем, кому не хватает на настоящий немецкий «премиум». Но всех нас гипнотизирует ценник — и тут сложно противиться магии Камри, Оптимы и Сонаты. Что и подтверждает статистика продаж: «шестерка» и Passat — выбор оригиналов. Таксистам и чиновникам средней руки изыски побоку, что исключает наших дуэлянтов из их поля зрения (Passat вдобавок и нероссийской сборки).
Mazda 6 со 150‑сильным мотором 2.0 обойдется как минимум в 1,57 млн рублей. Цена не рекламная, оснащена машина прилично. В комплектации Drive будут автомат, двухзонный «климат», обогрев сидений, LED-фары, литые диски на 17 дюймов.
Volkswagen Passat в исполнении Respect за 1,83 млн (1.4 TSI в 150 сил) окажется на «ручке», штампованных колесах и с ручным кондиционером. Замануха чистой воды, хотя набор и можно улучшить пакетами опций.В диапазон до двух миллионов впишется Mazda 6 с мотором 2.5 в богатом исполнении Supreme Plus. А у Пассата следующий шаг после рекламной «базы» — 2,2 млн рублей за те же 150 сил и средненький набор оборудования. Если более-менее уравнять машины по опциям, разница выйдет не меньше 300 тысяч рублей.
Топ-уровень открывает пропасть между автомобилями. Тестовая «шестерка» стоит 2,54 млн рублей. Если же выбросить из нее не очень нужную навигацию и почти ненужный пакет систем безопасности (адаптивного круиз-контроля в нем всё равно нет), сэкономите 150 тысяч. Итого — 2,4 миллиона. У Пассата в богатую комплектацию Exclusive (2,44 млн с мотором 2.0 TSI в 190 л.с.) для пресс-парка вогнали весь перечень опций и вывели на ценнике 3 138 441 рубль.
Данные производителей, экспертную оценку и важную техническую информацию о седанах Volkswagen Passat и Mazda 6 а также статистику по продажам вы найдете здесь.
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