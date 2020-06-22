Поединок седанов D-класса — не только классическая битва Азии и Европы, но и повод выяснить, почему их конкуренты оказались у нас намного популярнее.

На нестандартный выбор машины кому-то не хватает денег, а кому-то — смелости. Вот и берут по принципу «не выделяться» — седан или кроссовер обязательно из топа продаж. Непременно белый, черный или серый. Ибо уже в момент покупки думают, с какими потерями станут перепродавать.

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Скучно! А ведь есть еще интересные машины. Обновленный Пассат, например, — в Европе это бестселлер в своем классе, а у нас за прошлый год продали всего 1608 машин. Считай, эксклюзив. В потоке выделяется не хуже Ягуара.

А Mazda 6? Продается в несколько раз хуже лидеров сегмента — а это Camry и Optima, но берет за душу драйверским задором.

Обе машины мы взяли «в топе». Passat — с турбомотором 2.0 TSI (190 сил) и семиступенчатым роботом DSG. У Мазды тоже турбо (2,5 литра, 231 «лошадь») плюс шестиступенчатый гидромеханический автомат.

Volkswagen Passat В восьмом поколении Passat предстал перед посетителями Парижского мотор-шоу 2014 года. С нынешней весны в России продается рестайлинговая версия. Универсал и вcедорожный Alltrack до нашего рынка не доберутся. Седаны импортируют из Германии. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1.4T (150 л.с.) — от 1 829 000 ₽

2.0Т (190 л.с.) — от 2 289 000 ₽ Mazda 6 Машина третьего поколения вышла в 2012 году, причем с дебютом на Московском автосалоне. Универсал к нам не поставляют, седаны собирают во Владивостоке. Машина перенесла уже два рестайлинга: последняя итерация продается в России с конца 2018 года, задержавшись с приездом на год. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

2.0 (150 л.с.) — от 1 573 000 ₽

2.5 (194 л.с.) — от 1 771 000 ₽

2.5Т (231 л.с.) — от 2 362 000 ₽



Размеры

У Пассата система выбора ездовых режимов отнюдь не плацебо: разница ощутима. Он реагирует на газ с небольшой задержкой. Дело исправляет спортрежим. В комплектации с адаптивным шасси DCC меняется настройка амортизаторов.

Mazda на 10 см длиннее Пассата, но выглядит воздушнее. Наши замеры показали, что для задних пассажиров места примерно одинаково. А вот садиться удобнее в «шестерку». Задние двери у Пассата очень длинные — с дополнительными окошками. Приходится при открывании отойти на полшага назад. На тесных парковках неудобно, да и ребенок, не рассчитав вылет, может приложить соседнюю машину.

Разницу Мазды и Пассата иллюстрирует багажник. Дело даже не в полезном объеме, хотя у Пассата мы намерили на 20% больше. У Мазды очень высокий пол и, как следствие, маленькая высота проема: 410 мм против 475. И немецкие инженеры сумели впихнуть в подолье полноценную запаску, а японцы — только докатку.

Mazda 6 любит скорость и хорошие дороги. На стыки реагирует жестковато, «лежачих полицейских» требует покорять крадучись. Колея, заплатки и поперечные стыки не сбивают Мазду с курса, что служит хорошей компенсацией за жесткость подвески.

Для Фольксвагена можно заказать электропривод крышки багажника с виртуальной «ножной» открывалкой, а у Мазды электрификация до кормы не добралась. Это относится и к камере заднего вида: у Мазды она стационарная и быстро пачкается.

Интерьер

По качеству пластика на вид и на ощупь Mazda оставляет более приятное впечатление, а в самой дорогой версии Executive передняя панель частично ­обтянута кожей.

Обивка сидений «шестерка» уже в базе такая, о которой мы уже и забыли. Это, скорее, велюр, незаслуженно оставшийся где-то в прошлом веке. У нас же максимальная комплектация с кожей наппа. Передние сиденья — с вентиляцией..

Сиденья — лучше пассатовских. На машинах в базовой комплектации они обшиты классной ворсистой тканью.

Сзади при росте 186 см «сам за собой» садишься почти впритык. Разъемы USB и кнопки обогрева — в подлокотнике. За микроклимат отвечают два ­дефлектора.

Существует также промежуточный вариант — кожзам. Выглядит так себе. Понимая это, маркетологи придумали опцию «без кожаной отделки». Советую воспользоваться, если по остальным параметрам устроит исполнение Supreme Plus.

Сиденья ergoComfort понравились выдвижным подголовником и массажером. Сочетание кожи и искусственной замши — единственный вариант отделки для Пассатов с DSG.

Passat на 10 см короче Мазды и на 4 см меньше по базе, а сзади просторнее! Можно заказать отдельную зону микроклимата и полноценную розетку.

В Пассате всё сшито добротно, но по лекалам прошлого века. Даже дерева оставили немного. Но веяния моды тоже учли: интернет-доступ, блеск черного лака (хронически заляпанного) и пара больших дисплеев. Искусственная замша по центру сиденья держит мертво: сиди, не ерзай! Кресла ergoComfort с регулировкой длины подушки и массажем почти идеальны. Но не настолько, чтобы лишать меня шанса «присидеться». А через несколько часов езды я с удивлением осознал, что вылета поясничного упора мне не хватает. От немцев не ожидал!

Цифровизация

Для сенсорного управления климат-контролем и светом Пассат пока не дорос. И хорошо: классические клавиши удобнее и безопаснее. Но почему ручку регулировки громкости упразднили? В остальном всё хорошо: 9,2‑дюймовый центральный дисплей, меню толковое, настроек тьма, и навигация для оффлайн-версии неплоха. Последняя, правда, безнадежно отстает в скорости обновления карт. Примерно на год. При темпах строительства в столичном регионе — это приговор.

У Мазды с «сусаниным» та же проблема, но навигационный блок числится отдельным аксессуаром и стоит 36 тысяч рублей вне зависимости от уровня оснащения. Не нужен — не платишь.

В белом цвете интерьер воздушен, но практичнее коричневый. Топовая комплектация по качеству отделки достойна звания премиума. Пусть джойстик управления мультимедийкой устарел, но помощник он неплохой. Выбор ездовых настроек ограничен спортрежимом. Да и тот, похоже, меняет лишь характер автомата. Всё равно, как выглядит блок климат-контроля, когда система не требует вмешательств в работу. Руль греется, сиденья греются и вентилируются, а вот на ветровом стекле подогревается только зона покоя щёток.

Mazda сделала частично цифровую приборку. По информативности то же самое, что и традиционная. Анахронизмом не выглядит: при засилье «цифры» начинаешь ценить старую школу. Проекционный дисплей теперь не выдвижной, а полноценный.

Спасти ситуацию призваны протоколы Android Auto и Apple CarPlay для «отзеркаливания» приложений смартфона на штатный дисплей машины. Они есть во всех комплектациях наших подопытных (кроме «базы» Пассата, но с механической коробкой её брать-то не станут). Тут Mazda опять впереди. Синхронизация с телефоном происходит только по проводу через стандартный разъем USB — нет проблем.

Volkswagen выпендрился: три порта, но все новомодные USB-C. Докупать провод придется даже тем, у кого уже есть смартфон с новым разъемом, ведь «цешка» должна быть на обоих концах. Владельцу свежего Пассата можно потерпеть две-три недели, пока искомое придет с сайта «AliExpress». Мне же ни провод, ни переходник купить сходу не удалось.

Интерьер: орднунг во всем! Не развеселить его даже выбором светло-серого цвета.

У цифровых приборов — три варианта дизайна. Опция это дорогая: 97–101 тысяча рублей. Не ожидал увидеть на технологичном Пассате проекционный дисплей в виде выдвижного ­экрана. Не по статусу.

Мультимедийка Мазды проще во всех отношениях. Графика без изысков, экран всего лишь восьмидюймовый. Вдобавок строчки меню по верхней и нижней границам дисплея сужают рабочую зону. Управление джойстиком и клавишами морально устарело (привет iDrive от BMW из начала 2000‑х), но пользоваться удобно.

Здесь — паритет. С Маздой проще общаться, и не нужно платить лишнего. Volkswagen современнее, что порой некстати. И просит раскошелиться.

Поехали!

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Mazda подзуживает ехать быстрее. «Турба» тянет с самых низов и отлично ладит с шестиступенчатым автоматом. Спортрежим мотору не нужен, но остринки в отношения добавляет. На дефекты асфальта реагирует жестковато, однако с траектории не сбивается. И на крик не срывается: последний рестайлинг, добравшийся до России год назад, принес машине хорошую шумоизоляцию.

У ее соперника силенок на четыре десятка меньше, а разгон до сотни скромнее всего на полсекунды. Но насколько же иные эмоции! Вернее, их нет: Volkswagen просто едет. В поворотах не отстанет от Мазды. Шины у Пассата на размер меньше, «восемнадцатые», но тоже жестко! А на отбой подвеска отрабатывает звучно.

Классический автомат Мазды производит лучшее впечатление, нежели семиступенчатый «мокрый» преселектив Фольксвагена, задумчивый при переходах на «реверс» и «драйв». Мазда же срывается с поводка, едва рычаг входит в паз. На ходу «японка» шевелит трансмиссионными мозгами ничуть не медленнее, чем «немец» двумя сцеплениями. И это мы пока не стояли в пробках, где робот, несмотря на постоянную модернизацию, склонен к подергиваниям.

Практичность

Под защитой двигателя мы намерили 150–160 мм (у Мазды чуть больше). Под губой переднего бампера: 210 мм у Фольксвагена и 215 мм у Мазды. Будь у нас все бордюры «гостовской» высоты, обе машины можно было бы бесстрашно парковать до контакта колес с бордюром. Однако теперь всё чаще камень кладут с прицелом на противотанковые функции.

У Пассата качественнее и многофункциональнее система камер кругового обзора. С ее помощью легче подкатиться вплотную к поребрику и даже можно прикинуть его высоту. Mazda не столь информативна.

Качество камер скверное, ощутимо помогает только задняя. Доплачивать за оффлайн-навигацию 36 тысяч рублей смысла нет. Мы стоим на дороге, открытой год назад, но Mazda ее не знает. Меню ­сужает полезную площадь экрана.

Mazda предлагает набор систем активной безопасности за немалую доплату даже в максимальной комплектации. У Пассата набор систем активной безопасности лучше и дешевле: активный круиз-контроль ставят за 24 тысячи рублей. Он небезупречен, но помощник неплохой.

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Mazda заставит выложить больше и на заправках, и на счет налоговой. Последней можно отстегивать поменьше, выбрав безнаддувный мотор 2.5. По отдаче он ровня пассатовскому 2.0 TSI (194 и 190 л.с. соответственно), но всё равно эмоциональнее.

Обе машины требуют «девяносто пятого». Mazda при размеренной беспробочной езде берет 11 литров на 100 км/ч, а Volkswagen — на литр меньше.

Миф об угоняемости автомобилей Mazda уходит в прошлое. Согласно статистике ГИБДД, за прошлый год преступный интерес к «шестеркам» сократился аж на четверть. Страховщики отреагировали. Каско на тестовую машину для двух водителей с двадцатилетним стажем и франшизой 15 тысяч рублей предложили за 42 тысячи. Версию попроще застрахуете за 35–37 тысяч. Это реальное предложение, полис на знакомую «шестерку» куплен и даже уже распечатан страховым случаем. Подъемные деньги. На Passat условия примерно те же.

Система кругового обзора с камерами неплохого разрешения дает возможность крутить картинку, как душе угодно. Можно выводить изображение отдельно с каждой камеры. Навигация знает даже номера платных парковок в Москве. А открытую год назад дорогу — нет.

Рестайлинг «уволил» стильные аналоговые часы с панели. Это ладно, но надпись тут к чему? По салону Фольксвагена равномерно распределены три USB-разъема, но все с приставкой «С». Зарядить гаджет можно через пару розеток на 12 вольт и одну бытовую. А вот об Android Auto и Apple CarPlay без провода под USB-C забудьте.

Приводить расклад по запасным частям смысла нет. В дни самоизоляции из-за коронавируса их вообще не продавали, и какими окажутся цены в «мирное время», никто не предскажет. А искать можно по-разному: в лоб у дилеров, у неофициалов, на разборках, через фирмы, ввозящие б/у детали из Европы и Японии, через агрегаторов, аккумулирующих прайсы от сотен компаний. Последний вариант позволяет выгадать до половины цены для одной и той же детали!

При прочих равных на Passat будет лучше выбор неоригинальных деталей, на «шестерку» — выбор бэушных запчастей за счет большей популярности модели в России. Стоимость ТО для обоих автомобилей тоже примерно одинаковая. Хватает и неофициалов для проведения работ вне программы обязательного обслуживания.

Гарантийные условия одинаковые — 3 года или 100 000 км пробега: европейцы подтянулись к японцам. Так что в эксплуатационном плане в молодом возрасте эти машины лишних проблем не доставят.

Итоги

Кирилл Милешкин: «Passat выиграл, но Mazda эмоциональнее. И доступнее».

Mazda 6 привлечет водителей погорячее. Козырями Пассата всегда были дизель и кузов‑универсал, которых нас лишили. А седан приглянется тем, кому не хватает на настоящий немецкий «премиум». Но всех нас гипнотизирует ценник — и тут сложно противиться магии Камри, Оптимы и Сонаты. Что и подтверждает статистика продаж: «шестерка» и Passat — выбор оригиналов. Таксистам и чиновникам средней руки изыски побоку, что исключает наших дуэлянтов из их поля зрения (Passat вдобавок и нероссийской сборки).

Mazda 6 со 150‑сильным мотором 2.0 обойдется как минимум в 1,57 млн рублей. Цена не рекламная, оснащена машина прилично. В комплектации Drive будут автомат, двухзонный «климат», обогрев сидений, LED-фары, литые диски на 17 дюймов.

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Volkswagen Passat в исполнении Respect за 1,83 млн (1.4 TSI в 150 сил) окажется на «ручке», штампованных колесах и с ручным кондиционером. Замануха чистой воды, хотя набор и можно улучшить пакетами опций.

В диапазон до двух миллионов впишется Mazda 6 с мотором 2.5 в богатом исполнении Supreme Plus. А у Пассата следующий шаг после рекламной «базы» — 2,2 млн рублей за те же 150 сил и средненький набор оборудования. Если более-менее уравнять машины по опциям, разница выйдет не меньше 300 тысяч рублей.

Топ-уровень открывает пропасть между автомобилями. Тестовая «шестерка» стоит 2,54 млн рублей. Если же выбросить из нее не очень нужную навигацию и почти ненужный пакет систем безопасности (адаптивного круиз-контроля в нем всё равно нет), сэкономите 150 тысяч. Итого — 2,4 миллиона. У Пассата в богатую комплектацию Exclusive (2,44 млн с мотором 2.0 TSI в 190 л.с.) для пресс-парка вогнали весь перечень опций и вывели на ценнике 3 138 441 рубль.

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