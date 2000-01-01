Фиолетовое ветровое стекло: понт или есть польза?

Наверняка замечали, что на некоторых автомобилях лобовик отливает сине-фиолетовым цветом? Сверхспособностями он не обладает, но работает лучше обычного.

Уже лет десять автомобилисты на форумах задают вопросы: что за цветные ветровые стекла им попадаются на других машинах? Обычно они голубые или фиолетовые, но в зависимости от модели и угла освещения могут принимать и другие оттенки. Ответ: это атермальные стекла, препятствующие нагреванию салона на ярком солнце. Они доступны в качестве заводской опции. Сначала, разумеется, были привилегией только премиальных автомобилей. Теперь их можно заказать и на массовые машины среднего сегмента — Фольксвагены, Опели, Форды. Но последнее не касается России. У нас по сравнению с Европой сильно урезан ассортимент как самих моделей, так и доступных для них наворотов.

Уверенных в том, что на Весты, Поло и им подобные модели ставят «атермалку», расстрою. Да, некоторую защиту от внешнего тепла они дают. Но с полноценным атермальным стеклом не имеют ничего общего. Хотя бы потому, что цена такой детали для «бюджетников» неподъемная.

Эффект от термозащитного остекления действительно есть. Летом внутри поддерживается более комфортная температура по сравнению с автомобилем, где «атермалки» нет. Только не ждите чуда: в жару без кондиционера всё равно не обойтись, а детей и животных в заглушенной машине оставлять нельзя. Опция заводская, а потому соответствует требованиям российского законодательства. Оно, напомним, требует светопропускания ветрового стекла не менее 70%.

А вот с работой GPS и приборов с беспроводными технологиями могут возникнуть проблемы. Атермальные стекла имеют вкрапления металлов, которые сильно ограничивают прозрачность (не визуальную, а, скажем так, «технологическую»). В результате, купив дорогую машину, возможно, придется «колхозить» решения для качественной работы транспондера, навигатора в телефоне, радар-детектора и видеорегистратора с GPS. Но не обязательно! Нарекания есть и у владельцев автомобилей с простыми стеклами. Бывает, что сильно мешают нити электрообогрева ветрового стекла. Такую опцию сейчас ставят на весь спектр моделей, начиная от самой дешевой на рынке Лады Гранты. Выход — проверять совместимость конкретных гаджетов с конкретной машиной.