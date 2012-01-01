7 лучших полноприводников с пробегом (и не дороже миллиона)

Сегодня из новых машин за миллион можно купить разве что Solaris, да и то не в самой дорогой комплектации. О нормальном кроссовере с полным приводом и говорить нечего. А вот на вторичке с миллионом в кармане есть из чего выбрать.

Hyundai Creta

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Логичный выбор. Creta сразу после старта продаж стала лидером рынка, и на вторичке полно предложений. За миллион можно спокойно найти двухлетний экземпляр с пробегом 30–40 тысяч км. Лучше выбрать полноприводную машину с двухлитровым мотором и автоматом. Однозначным плюсом Креты помимо небольшого пробега надо считать надежные агрегаты. Это касается и коробки, и мотора. В интернете многие упорно доказывают, что у двухлитрового мотора есть проблемы с задирами в цилиндрах. Но это было на двигателях семейства Gamma. У Креты (как и у всех нынешних Kia и Hyundai) двигатель серии Nu, с которым таких проблем нет!

Hyundai Creta Hyundai Creta

Renault Kaptur

Само собой, не обойдем стороной и главного соперника Креты — Renault Kaptur. Останавливаться на переднеприводной машине с 1,6-литровым мотором не стоит — если только вялая динамика разгона для вас не проблема. Все же лучше отдать предпочтение полному приводу, который доступен в сочетании с более мощным двухлитровым мотором. Только ищите машины с механикой. Причины две. Во-первых — старый четырехступенчатый автомат DP2 работает очень медленно, переключаясь с заметными запаздываниями, да и расход топлива у версии с этой коробкой слишком большой. Во-вторых и главных — эта коробка еще и надежностью не отличается. И за много лет производства проблема с рано выходящими из строя соленоидами и перегревом так и не решилась.

Renault Kaptur Renault Kaptur

Kia Sorento

Кому-то покажется, что за миллион лучше взять более свежий Sportage. Но за эти деньги машину нынешнего поколения найти тяжело. А брать «спорт» третьей генерации не стоит. По крайней мере с двухлитровым мотором — а именно таких машин больше всего. У двигателей серии Gamma были проблемы с задирами в цилиндрах. Так что лучше взять более крупный Соренто. За миллион это будет шести-семилетний экземпляр с пробегом в 100–120 тысяч км. Под капотом чаще всего встречаются 2,4-литровые бензиновые атмосферники или 2,2-литровый турбодизель. Оба агрегата надежны.

Kia Sorento Kia Sorento

Subaru Forester

Самая популярная модель в линейке Subaru — кроссовер Forester, также неплохой вариант при бюджете в миллион. За эти деньги можно рассчитывать на машины четвертого поколения 2013–2014 годов выпуска. Больше всего на рынке машин с двухлитровым бензиновым мотором и вариатором. Комбинация удачная со всех точек зрения. Возможностей мотора хватает, и с надежностью проблем нет. Это же относится и к вариатору Lineartronic, которой смело можно причислить к одному из самых удачных и надежных среди бесступенчатых трансмиссий.

Subaru Forester Subaru Forester

Mazda CX-5

Не стоит забывать и про Мазду СХ-5. За миллион можно найти полноприводник 2012–2013 годов с 2-литровым 150-сильным мотором и автоматом. Пробег будет около 130–140 тысяч км, но бояться не стоит. Несмотря на высокотехнологичность мотора Skyactiv, он вышел надежным и вряд ли потребует внимания. Как и коробка. К слабым местам можно отнести тонкое лакокрасочное покрытие, из-за чего на кузове быстро появляются сколы и машина теряет товарный вид.

Mazda CX-5 Mazda CX-5

Volvo XC60

А почему бы на премиум не замахнуться? Неплохим вариантом стоит считать Volvo XC60. Причем с нашим бюджетом это будет автомобиль того же возраста, что и Мазда. Но обязательно ищите полноприводные машины и только с пятицилиндровым мотором. Причем не важно, дизельным или бензиновым. А вот фордовские наддувные «четверки» серии EcoBoost лучше обходить стороной — на Volvo они живут недолго. В остальном «шестидесятка» надежна. Но перед покупкой все-таки стоит сделать диагностику в сервисе, специализирующимся на Volvo.

Volvo XC60 Volvo XC60

Jeep Cherokee

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Пожалуй, это самый недооцененный вариант. Cherokee нынешней генерации стал первым в истории модели кроссовером. Что не означает плохую проходимость. С ней проблем нет. Особенно если попадётся серия Trailhawk, для которой характерна лучшая геометрическая проходимость и внедорожный обвес. За миллион можно найти пяти-шестилетний экземпляр с пробегом 100–120 тысяч. Из двигателей лучше выбрать 2,4-литровый атмосферник. Одной из немногих проблем у первых машин стали «пинки» в АКП при переключении. Лечилось это перепрошивкой блока управления по гарантии. Но даже если болячку не устранили, на надежности это не сказывается.

Jeep Cherokee Jeep Cherokee

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Выбор полноприводных кроссоверов за миллион приличный. И тут важно, что именно вы ищете. Если главный критерий — относительно новая модель, то смотрите Крету или Каптюр. А вот если хочется чего-то небанального, то Volvo или Jeep могут стать хорошим приобретением.

7 лучших полноприводников с пробегом (и не дороже миллиона) Сегодня из новых машин за миллион можно купить разве что Solaris, да и то не в самой дорогой комплектации. О нормальном кроссовере с полным приводом и говорить нечего. А вот на вторичке с миллионом в кармане есть из чего выбрать. 7 лучших полноприводников с пробегом (и не дороже миллиона)

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Фото: фирмы-производители