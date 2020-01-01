4 самые популярные схемы «разводки» водителей

Думаете, вы автомобилист со стажем и с вами «вся эта фигня» уж точно не пройдет? Герои нашей статьи думали так же…

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Самоизоляция оставила автомошенников без «клиентуры». Еще бы, вся страна сидела по домам больше двух месяцев! Сейчас у аферистов появился шанс наверстать упущенное. Так что наша с вами задача — не терять бдительности: жажда наживы заставляет аферистов быть весьма изобретательными. Особенно «с голодухи».

Способов отъема денег множество, но все они строятся на трех принципах: страх владельца за машину, готовность решить вопрос без участия ГИБДД и максимальная оперативность (зачем лишние свидетели?). При этом зачастую жертвы даже не догадываются, что их «развели» — наоборот, рады, что все обошлось.

Схема 1. Это же дети!

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Сравнительно новый, но от того не менее эффективный вариант «развода». Большинство из нас трепетно относятся к детям — на это и делают ставку мошенники. А чтобы усилить шансы на «победу», они выбирают своей целью автомобили, где установлено детское кресло или бустер . Схема нехитрая и одновременно жестокая: к вашей машине на парковке подходит растерянный хнычущий малыш и начинает объяснять, что папа-мама его бьют, и просит отвезти его к бабушке. Другой вариант — ребенок потерялся и просит помочь ему найти родителей. Ну вот как не помочь в такой ситуации, ведь у вас тоже есть маленькие дети?

Соглашаясь отвезти ребенка к родственникам, вы рискуете заработать очень крупные неприятности. В указанном месте вас могут поджидать «родители» с подставными сотрудниками полиции, которые обвинят вас в похищении ребенка. Ст. 126 УК РФ предусматривает за похищение несовершеннолетнего наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. А ст. 134 УК РФ (про педофилию) грозит лишением свободы на срок до четырех лет. Не хотите, чтобы на вас завели дело? — что ж, можно договориться по-другому.

Как бы цинично это ни звучало, но чужой ребенок — не ваша зона ответственности.

Что делать:

Везти куда-либо чужого ребенка без согласия родителей вы действительно не имеете права. Но помочь малышу, если у него и правда неприятности, можно, вызвав на место наряд полиции. То же правило действует в том случае, если вы заподозрили, что перед вами — не настоящие сотрудники МВД.

Схема 2. Дым столбом

Любимая категория мошенников, использующих эту схему, — женщины за рулем. Ведь чаще всего они плохо разбираются в устройстве автомобиля и не имеют большого опыта ремонта.

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Вот что происходит. На дороге водитель показывает знаками, что с вашей машиной что-то не так, и просит прижаться к обочине. «Бдительный» останавливается за вами, выбегает из автомобиля, просит вас открыть капот и в спешном порядке совершает какие-то манипуляции с вашей машиной. На самом деле задача «помощника» — вогнать вас в ступор и улучить момент, чтобы прыснуть немного масла на горячий двигатель, в результате чего из-под капота повалит дым. Результат такой ловкости рук, как правило, один: вы соглашаетесь проехать с аферистом в сервис к его знакомым. А уж там незадачливого автолюбителя обдерут как липку.

Существует и лайт-версия этой схемы. Ее жертвой стала одна из наших читательниц.

Личный опыт

Анна Михайлова, 26 лет, стилист: «У меня подержанный, но хороший автомобиль бизнес-класса. Видимо, это и зацепило мошенника. Еду я в плотном потоке машин, как вдруг со мной равняется какой-то мужчина лет 40 на внедорожнике, начинает что-то кричать и очень активно жестикулировать. Я опускаю стекло и слышу: „Тормози! Ты что, не видишь, что у тебя тачка сзади дымится?! Давай на обочину!“ Я посмотрела в боковое зеркало и дыма не увидела, но решила на всякий случай остановиться.

Все происходило так быстро, что я даже не могу вспомнить некоторые детали — очень испугалась за машину. Помню, что мужчина подскочил и попросил открыть капот. Сказал, что-то сломалось в двигателе (я не сильна в автомобильных терминах). Но мне якобы повезло, потому что он работает механиком в автосервисе. Под капотом он провел минут пять. Я все это время пыталась дозвониться мужу, но у меня не получилось. Еще сижу в машине и думаю: «Какой молодец мужчина! Не проехал мимо, выручил девушку в беде». Когда мой спаситель выставил мне счет в 2500 рублей за какую-то деталь, которую он там поставил, у меня челюсть отпала. У меня наличкой было только 500 рублей. Он взял деньги и посоветовал на досуге съездить в сервис и сделать диагностику… Дома муж, конечно, ругался, но сказал, что я еще легко отделалась.

Подавать заявление в полицию не стали — номеров не запомнила, а регистратора в машине не было (до этого самого случая)».

Что делать:

Не позволяйте посторонним людям осматривать повреждения вашего автомобиля и уж тем более залезать под капот. Человек желает вам помочь?- поблагодарите его и скажите, что вы справитесь самостоятельно. Если на самом деле сомневаетесь, что с машиной все в норме, позвоните в сервис или близким, которые лучше разбираются в автомобилях.

Схема 3. Компенсация за «моральный ущерб»

В погоне за наживой мошенники не боятся рисковать даже своим здоровьем. Они выбирают участок дороги, который плохо просматривается из-за кустов или припаркованных автомобилей и, выждав нужный момент, чтобы скорость движущихся машин была небольшой, бросаются под колеса. Часто подставщики только симулируют удар (например, бьют по машине бутылкой), а потом падают на землю. Когда из авто появляется водитель, «сбитый пешеход» утверждает, что он цел — чего не скажешь о его смартфоне, часах, планшете и любой другой портативной технике. Как вы понимаете, любой из этих предметов поврежден заранее и не имеет к сфабрикованному ДТП отношения. Но шокированный водитель об этом, как правило, не догадывается, поэтому соглашается возместить ущерб, чтобы не поднимать шумиху.

Что делать:

Ни в коем случае не соглашайтесь на передачу денег. Вызовите ГИБДД и спокойно дожидайтесь их приезда, особо не углубляясь в разговоры с владельцем разбитого гаджета. Лучше потратьте это время на запись контактов свидетелей происшествия. Как правило, мошенникам «свидание» с правоохранительными органами ни к чему — им проще найти более сговорчивую жертву, так что они поспешат ретироваться.

Схема 4. Спасите девушку!

Водительская солидарность — распространенное для России явление. Но всегда найдутся те, кто захочет использовать чужую отзывчивость в корыстных целях. У этой схемы «развода» множество разных вариаций, но смысл сводится к одному: пока вы помогаете «беспомощному» автолюбителю, мошенники ищут, чем можно поживиться в салоне вашей машины.

Часто для отвлечения внимания жертвы в дело вступает симпатичная девушка.

Личный опыт

Сергей Поленов, 70 лет, пенсионер: «На заправке ко мне подошла девушка и попросила посмотреть ее машину — ей показалось, что спустило колесо. У меня внучка примерно такого же возраста, так что мне захотелось помочь. С колесом в итоге оказалось все в порядке, я ей объяснил, как его проверять. Девушка меня поблагодарила и уехала. А я сел в машину и понял, что у меня пропала борсетка, где были паспорт, документы на машину. ключи, права и банковские карточки, пенсионное удостоверение. Это, слава богу, еще машину не сперли! Карточки я заблокировал (хотя с одной мошенники успели списать две тысячи рублей), а вот документы пришлось восстанавливать месяца полтора. Написал заявление в полицию, а толку-то? Никого в итоге не нашли».

В этой схеме можно обойтись и без ловли на живца. Порой мошенники привязывают к выбранному автомобилю жестяную банку, прокалывают колесо или даже оставляют денежную банкноту под дворником. Для них главное — выманить хозяина машины из салона, а все остальное — дело техники.

Что делать:

В целях вашей безопасности не оставляйте автомобиль открытым даже на минуту. А еще не лишним будет обойти его по кругу и осмотреть перед началом каждой поездки.

Если кража уже случилась, необходимо сообщить об этом по телефону 112. Оператор подскажет, как действовать дальше. Не забудьте также сделать звонок в банк и заблокировать банковские карты.

Мнение адвоката:

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин ИМПЭ им. А.С. Грибоедова

— Мошенники очень четко выбирают себе жертву. В группе риска молодые девушки или пенсионеры — то есть те, кто не может дать решительный отпор и кого легче ввести в разбалансированное эмоциональное состояние, чтобы впоследствии манипулировать. Обращают внимание также на марку, модель и год выпуска автомобиля. В ситуации с мелкими хищениями преступник заинтересован в том, чтобы машина была дорогая. Тогда шансов, что в салоне окажутся ценные вещи, гораздо больше.

Водителю необходимо всегда быть начеку и понимать, что город — это среда повышенной опасности. Не стоит соглашаться с теми «правилами игры», которые вам навязывают посторонние лица. Алгоритм поведения очень простой: любыми спорами и разногласиями в части дорожного транспорта у нас занимается Госавтоинспекция, куда и нужно звонить. Можно даже просто набрать номер «112» и попросить соединить вас с полицией (ждать инспекторов ГИБДД порой приходится очень долго. — Прим. ред.), чтобы зафиксировать факт обращения. Первым делом рассказываете, где вы находитесь, затем — что именно произошло и что такие-то люди предлагают вам решить вопрос на месте.

Вопрос оставления места ДТП в ситуации с мелким мошенничеством очень неоднозначный. С одной стороны, это рискует обернуться для вас ч. 2 ст. 12.27, по которой можно лишиться прав на срок до полутора лет. С другой — если вы видите очевидные признаки угрозы своей жизни и имуществу (например, вас попытались избить, вы заперлись в автомобиле, по которому наносят удары и угрожают расправой), вы можете уехать. Но «покинуть место ДТП» означает уехать на безопасное расстояние. Условно: заехали в соседний двор, остановились и сразу вызвали полицию.

Главный фактор — угроза должна быть очевидной! Лучше, если ее запечатлеет видеорегистратор или камера вашего телефона. В этом случае у вас на руках будут доказательства для суда, что вы были вынуждены покинуть место ДТП.

Советы психолога:

Ирина Лебедева, психолог-консультант, эмоционально-образный терапевт. Действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги

— Мошенники пытаются вызвать у жертвы сильные эмоции — как правило, страх. При этом сам мошенник ведет себя достаточно спокойно, ведь у него в голове есть план действий. Если вы понимаете, что у вас намеренно вызывают это чувство (вам говорят о неисправности автомобиля или вы боитесь за чужого ребенка), не стоит принимать экстренные меры. Остановитесь и со взрослой позиции, максимально без участия эмоций, трезво оцените ситуацию — насколько то, что вам говорят, соответствует действительности? Попытайтесь преодолеть страх и, будучи уже в более спокойном, ровном состоянии, решайте, как действовать. Ваша машина — ваша собственность, так что не позволяйте никому диктовать вам линию поведения.

Если вы понимаете, что перед вами мошенник, прежде всего следует убрать все эмоции. Действуйте как взрослый человек — звоните в полицию и другие экстренные службы. В ситуации с потерявшимся ребенком ни в коем случае нельзя ничего предпринимать самостоятельно. Дождитесь приезда специалистов и действуйте в соответствии с их указаниями.

Не стоит общаться с мошенниками — зачем? Вы ведь уже поняли, с кем имеете дело. Это компетенция правоохранительных органов. Запомните номера автомобиля, особые приметы во внешности афериста и попытайтесь уйти от разговора. Ввязываться в эмоциональные распри тем более не нужно, ведь это может спровоцировать агрессию. Ставить себя выше человека, который пытался вас обмануть, тоже смысла нет. Если собрались поиграть в «кто тут главный», не забывайте, что могут быть плохие последствия.

В ситуации, когда вы все же стали жертвой мошенников, очень важно не ругать себя, а принять эту историю как опыт, чтобы в дальнейшем избежать таких ситуаций.