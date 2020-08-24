7 советов водителям на август

Коронавирус немного ослабил хватку, а потому в августе на дорогах будет больше машин, чем в предыдущие месяцы. Расслабляться нельзя!

«Август — это как вечер воскресенья».

(шутка где-то на форуме)

Финансовый фактор

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Советы на август 2020 года, в основном, могут определяться двумя факторами: законотворческими и погодными. По части законов особых изменений, по сравнению с июлем, не ожидается. Разве что с 24.08.20 при расчете стоимости ОСАГО страховщики получат возможность устанавливать повышенный тариф для злостных нарушителей ПДД. К таковым нарушениям относятся, в частности, проезд на красный свет, превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречку, пьяная езда с лишением прав и т.п. В общем, пусть нарушители не удивляются.

Мнение Игоря Юргенса, президента Российского союза автостраховщиков, опубликованное на сайте РСА:

Мы видим, что в преддверии вступления в силу 24 августа поправок к Закону об ОСАГО, индивидуализирующих тариф, конкуренция между страховыми компаниями на этом рынке увеличивается. В результате у половины страховщиков средняя премия стала ниже, чем годом ранее, причем иногда весьма ощутимо. Идет борьба за потребителя, что, безусловно, будет иметь позитивные последствия, в первую очередь, для автовладельцев.

Три погодных фактора

Световой день на широте Москвы сократится в августе примерно на пару часов по сравнению с июнем. Погода будет столь же переменчива и непредсказуема, как и в июле. В Хабаровском крае воздух может прогреться до 33°C, в Сибири температура превысит климатическую норму на десяток градусов, а Москву будет «колбасить» ливнями вперемешку с солнечными днями.

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Помните, что форсировать лужи после проливного дождя следует очень осторожно, даже если ваш автомобиль напичкан ABS, ESP и т.п. И дело не только в том, что вы обольете кого-то с ног до головы. Даже обыкновенная лужа на ровном покрытии способна изменить траекторию машины, движущейся на высокой скорости. А если сильно не повезет, то под лужей можно нарваться и на глубокую выбоину в покрытии, и даже на открытый канализационный люк. Наконец, езда по мокрой дороге при известных обстоятельствах способна вызвать аквапланирование, при котором автомобиль вообще становится неуправляемым. В общем, не рискуйте.

Погодные аномалии обычно сопровождаются резкими перепадами давления. Для метеозависимых людей это чревато внезапными недомоганиями. Без набора нужных лекарств — никуда! Это касается и водителя, и пассажиров.

Два дорожных

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Ситуация на дорогах в августе будет более напряженная, чем в июле. Коронавирус пока что отступает, а потому многие работавшие на «удаленке» возобновят поездки. Кроме того, сейчас делается упор на внутренний туризм: автомобильные путешествия хорошо для этого подходят. А поскольку человечеству предрекают вторую волну пандемии чуть ли не с осени, то именно на август может прийтись пик автомобильных вояжей. Многомесячное пребывание «на привязи» способно сыграть злую шутку с теми, кому захочется активно порезвиться на просторе «с места в карьер». Не резвитесь, коллеги!

Необычный совет позволю себе дать тем, кто собрался проехаться по платной дороге: например из Москвы в Питер. Не гоните! Когда стрелка спидометра достигает непривычных значений, все «черепахи» остаются сзади, но в какой-то момент до водителей вдруг доходит: топливо почти на нуле! Ведь при езде на скоростях «под 200» расход горючего увеличивается, по сравнению с обычным, в несколько раз. Казалось бы, заправляйся и дуй дальше, но заправок на этой трассе пока что практически нет… В общем, возите с собой хотя бы 5-литровую канистру с топливом — она может пригодиться. И не нужно ездить с запредельными скоростями: эта дорога рассчитана максимум на 150 км/ч.

И один вирусный

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Тема надоела всем, но пока вирус не побежден, настоятельно советую всем автомобилистам положить в автомобиль наборы перчаток, салфеток, антисептиков и тому подобных принадлежностей. Заправили машину — идите мыть руки. Никогда не посещайте древние АЗС, на которых это негде сделать. А уж если пришлось, то не жалейте салфеток — для этого их и приобретали. А лучше оплачивайте топливо не выходя из машины. Многие сетевые АЗС сейчас предлагают такую услугу.

Счастливого пути и доброго здоровья!