Греть надо в любое время года. Хотите поспорить — пожалуйста.

«Каждый волен делать со своей машиной что хочет. Заливать 80-й, не прогревать, целый день ездить на 3-й передаче. Главное — поставить блестящие диски!»

С форума «За рулем»

Надо ли прогревать современный мотор?

Популярность этого вопроса многие годы не имеет себе равных. Опытные инженеры, уставшие разоблачать мифы, устало кивают головами — дескать, надо. Зато всезнающие блогеры, напротив, презрительно намекают на дедовский маразм и ссылаются на высокие современные технологии. Заметим, что речь при этом идет о зимней эксплуатации автомобиля — спорить о прогреве в теплую погоду никому не приходит в голову.

А зря!

Невыносимая утренняя гимнастика

Если быть честным, то замечу, что я практически не грею мотор летом. Однако же и с места в карьер при этом никогда не срываюсь, потому что всякий раз машинально вспоминаю, как омерзительно заниматься утренней гимнастикой. Уверяю вас, что и у машины возникают сходные эмоции.

Материалы по теме Оставили автомобиль на жаре? Вот что вы испортите в нем!

Действительно, даже летом температура непрогретого мотора гораздо ниже рабочей, составляющей около сотни градусов. Поэтому тепловые зазоры, присутствующие в ДВС, достигнут оптимальной величины не сразу. Отсюда — ускоренный износ всех сопрягаемых деталей: поршневых колец, зеркала цилиндров и т.п.

Далее. Вязкость любого моторного масла при 20°С намного выше, чем при сотне градусов. Соответственно, скорость его поступления ко всем парам трения снижается. А все без исключения гидросистемы — муфты фазовращателей, гидронатяжители и гидрокомпенсаторы — на холодном моторе работают некорректно.

Долю негатива вносят эконормы вроде Евро-5 — это к вопросу о том, что современным моторам якобы на все наплевать. Чтобы каталитический нейтрализатор быстрее вышел на рабочий диапазон температур, поначалу в него фактически льют топливо, ускоряя прогрев. Но при этом неизбежно смывается смазка со стенок цилиндров! При спокойном прогреве это не особо опасно, так как нагрузок при этом практически нет, а вот в рабочем режиме могут потихоньку появляться задиры.

Долго ли греть?

Материалы по теме Ужасы нашего автогородка: зачем заливали воду в мотор Жигулей?

Конечно же, нет — тем более что молотить мотором в жилых зонах нехорошо. В летнее время вполне достаточно одной минуты — за это время можно, не раздражая соседей, спокойно пристегнуться, похлопать себя по карманам (не забыл ли что-нибудь), задать маршрут навигатору и т.п. Затем можно и трогаться — но, опять-таки, очень рекомендую хотя бы минуту-другую не резвиться.

Разумеется, не стоит думать, что мотор без прогрева в теплую погоду тут же закапризничает — вероятность этого крайне мала. Однако же, как говорили в прошлом веке, копейка рубль бережет. И любое количество рано или поздно переходит в качество — так учит диалектика. Это в полной мере относится к износу мотора.

Почему в Европе не так?

А Европа нам не указ. Там долговечность двигателей особо никого не волнует. Глобальная цель — заставить потребителя менять автомобили как можно чаще. И тут в ход идут и дизельгейты, и очередные евронормы, и запреты на въезд для «устаревших» машин. Понятно, что на таком фоне долгоиграющие автомобили объявляются врагами общества, а пользователя убеждают в том, что ни в каких дедушкиных прогревах моторы больше не нуждаются.

Замечу, что все инженеры (даже иностранные), с кем доводилось общаться, на мои вопросы насчет обязательности прогрева мотора неизменно отвечали, что надо бы… Они знают, что законы физики одинаковы для Мерседеса и Трабанта. Однако это всякий раз происходило только в кулуарных беседах. Зато на любых пресс-конференциях во все времена рулили менеджеры, обученные не отклоняться от заданной программы ни на шаг.

Само собой, для наших соотечественников необходимость прогрева также может определяться их благосостоянием. Преуспевающему человеку мотор греть не нужно ни зимой, ни летом: через пару лет он все равно будет ездить на новой машине. В каком состоянии его автомобиль достанется следующему пользователю, ему безразлично. А вот тем, кто не привык к частой смене автомобиля, есть смысл задуматься.

Все, что нужно знать о капремонте двигателя, — здесь.

Фото: depositphotos