Машины за 300–350 тысяч: все лучшие варианты

За такие деньги можно найти даже Порше.

Анализ частных объявлений в диапазоне 300–400 тысяч рублей дает поразительные результаты. Есть практически всё, кроме Теслы, Роллс-Ройса и Изотты-Фраскини. Даже Porsche есть — правда, не 911, а исключительно Cayenne. Все, конечно, битые или заезженные до паровозного выхлопа, и оригинал ПТС у них вряд ли найдется. Однако факт: «поршак» за 350 тысяч — это реально!

Если хочется премиум-марку за такие деньги, готовьтесь к долгим поискам: среди россыпи полумертвых иногда попадаются жизнеспособные экземпляры. Но каждый требует доскональной проверки — желательно с осмотром на подъемнике и диагностикой основных агрегатов.

Главный спрос в этом ценовом диапазоне — на более-менее свежие машины бюджетного сегмента.

В подавляющем большинстве случаев неликвидным автомобиль делает неудачная комбинация из мотора и коробки передач , набравших кучу нелестных отзывов от владельцев и сервисменов, в совокупности с пробегом. Положив глаз на ту или иную модель, не поленитесь почитать форумы и клубные сайты. Недостатки массовых агрегатов хорошо изучены и описаны.

Гранта с автоматом, Focus, Logan...

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Абсолютный лидер по числу предложений в промежутке 300–350 тысяч — «второй» Focus, с почти двукратным отрывом от Астры и всех остальных. Почему так вышло? Focus был у нас самой продаваемой иномаркой в 2008 году, но в 2009‑м уже уступил Логану. При этом Логаны даже в первую десятку по числу предложений не входят. Напрашивается мысль, что на вторичке восьмилетний Logan предпочтительнее десятилетнего Фокуса. И пробег в среднем будет чуть меньше — за те же деньги .

То есть рестайлинговый Focus II — это неликвид, который трудно сбыть? Все не так! Почти всего его агрегаты долговечные, даже четырехступенчатый автомат 4F27E ходит до 250 тысяч км. Если отслеживать появление и исчезновение частных объявлений в динамике, то видно, что Фокусы с пробегами до 100 тысяч км молниеносно находят новых хозяев. А те, что отбегали под двести тысяч или больше, висят месяцами, спроса действительно нет. За такую же сумму можно найти варианты как минимум на пару лет свежее, пусть даже и хуже оснащённые.

Logan неказист снаружи и внутри, зато неприхотлив, прост и недорог в ремонте и обслуживании. Неубиваемая подвеска, выносливые агрегаты. Слабоват только автомат DP2. Основной недостаток Логана — слишком банален, но на сбыт машин с механическими коробками он не влияет.

Правильная тактика поиска: игнорировать предложения с пробегом выше 150 тысяч км. Регулярно выскакивают более интересные варианты — их и надо отлавливать

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Похожая история с Астрой. А вот Mazda 3 первого поколения и Peugeot 308 — из другой компании. «Матрешка» не была локализована в России, результат — за те же деньги вторичка предлагает её более старой. А с «триста восьмым» немного жела­ющих связываться из-за неважной репутации большинства моторов.

В этой ценовой группе много «корейцев» и «японцев»: те, что в хорошем состоянии, не залеживаются. Logan/Sandero и ранние калужские седаны VW Polo также находят покупателей быстро. Гранты тем более — за 350 тысяч рублей можно найти трехлетку с ничтожным пробегом. И даже с автоматом.

..и полный привод

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Кроссоверов‑иномарок с небольшим стажем за такую сумму не найти. Даже Renault Duster будет с пробегом не менее 130 тысяч, Nissan X‑Trail и Kia Sorento первых поколений — то же самое.

Есть смысл обратить внимание на Great Wall. Так, Hover 2007–2009 годов можно отыскать с пробегом менее 130 тысяч . А Hover H3 за те же деньги идет 2010–2012 годов, и попадаются машины, прошедшие менее 100 тысяч. Все они с бензиновыми атмосферниками и механикой, зато — 4×4.

Great Wall Hover H3 — рамный внедорожник, построен на основе Isuzu Axiom, востребован рыбаками и охотниками. Главный минус — слишком много китайских комплектующих, в том числе внутри механической коробки. При покупке полезно выяснить, был ли ремонт коробки и давно ли меняли недолговечный кардан.

SsangYong (Kyron, Rexton, Action) чуть более старые и по возрасту, и по пробегу, но возможны комбинации с автоматом и дизелем.

Мерседесовский M‑класс будет около 20 лет от роду, а цены на зап­части и обслуживание разочаруют тех, кто рассчитывал получить «богатое за недорого». Нивы и Патриоты, в том числе совсем юные, — в огромном количестве . Хотя это специфичные нишевые машины для узкого круга ценителей.

Нива не особо любит городскую толчею, обгоны на магистралях тоже не ее конек. Но для глубинки и разъездов по грунтовкам — идеальна. Четырёехлетка стоит почти в два раза дешевле новой машины. Первое поколение Santa Fe оказалось на удивление живучим. Подвеска регулярно требует внимания, зато все основные агрегаты ходят долго — болячки касаются, в основном, датчиков и сальников. Жаль, «санту» с малым пробегом уже не найти.

Топ‑5 самых массовых моделей на вторичке

(диапазон 300–350 тысяч рублей)*

*Для центрального региона РФ.