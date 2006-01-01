Машина с вторички: что в ней надо проверять — журнал За рулем

Машина с вторички: что в ней надо проверять

Не экономьте тысячу-другую-третью рублей на диагностике — непредвиденный ремонт может оказаться гораздо дороже.

Сложные процедуры при покупке на вторичке необходимы только в некоторых случаях — главным образом, при приобретении автомобилей с очень большим пробегом или непрозрачной судьбой.

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Условно можно считать, что планка, за которой начинается «очень большой» пробег, — это 200 тысяч км для машин «новой формации» (примерно с 2005 года выпуска, когда все увлеклись даунсайзингом и новыми трансмиссиями под Евро‑5) или 250–300 тысяч км для «старой когорты».


Предложений по диагностике машин с пробегом — великое множество, возможен выезд на дом к заказчику (будет дороже). Есть диагностика как отдельных компонентов (например, рулевого управления или систем охлаждения), так и комплексная.


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Продиагностировать у специалистов можно всё и вся, но чаще достаточно обычного внешнего осмотра, проверки толщиномером и короткой поездки. Это касается сравнительно свежих машин с умеренным пробегом (до 100–120 тысяч км), чьи основные агрегаты не относятся к числу проблемных.


А вот вариант «турбонаддув с вариатором» не повредит детально обследовать уже после 50–80 тысяч км. Основное внимание — самым дорогим и сложным агрегатам: всему, что с приставкой «турбо», а также всем видам автоматических коробок. Именно их ремонт может встать в половину цены всего бэушного автомобиля.


Примерная стоимость некоторых операций*

  • Диагностика ДВС (шумы, течи) 600 ₽
  • Диагностика ДВС (электроника) 600 ₽
  • Замер компрессии ДВС 400 ₽
  • Лик-тест ДВС (утечка в цилиндрах) 300 ₽ за цилиндр
  • Эндоскопия ДВС 500 ₽ за цилиндр
  • Диагностика ТНВД дизеля 800 ₽
  • Диагностика турбины 500 ₽
  • Диагностика любой АКП (комплексная) 1000 ₽
  • Диагностика ходовой 500 ₽
  • Диагностика рулевого управления 500 ₽
  • Диагностика электрооборудования 700 ₽
  • Диагностика 4WD 500 ₽

* Приведены минимальные цены для Московского региона.


  • Самые проблемные авто с пробегом (рейтинг «За рулем») — тут.

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