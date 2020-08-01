Лайфхак: успейте воспользоваться, пока тепло

Если не чистить дренажные щели, там может даже вырасти растение.

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Пространство под лобовым стеклом называется коробом воздухопритока. Оттуда забирает воздух отопитель и там оседают листва и семена деревьев. Смешанная с грязью вода, которую смахнули дворники, попадает туда же. На больших скоростях все сдувает через крышу и боковые стойки. Но зато на небольших... грязь сначала оказывается в коробе воздухопритока, а затем смывается в полости за передними подкрылками. Откуда, по расчетам конструкторов, она должна стекать на землю в районе брызговиков. Так и происходит, пока туда не попали листья. Со временем это неизбежно произойдет, и дренажные щели начнут зарастать отложениями.

Такой эффект, к примеру, характерен для Kia Rio и Hyundai Solaris. Постигла подобная участь и редакционную Ладу Весту. А у Лады Largus, которая также проходит ресурсные испытания в парке «За рулем», после весеннего карантина обнаружился росток, пробивающийся из щели между дверью и крылом. Растение смогло найти себе питательную почву!

Вот сколько грязи скопилось под подкрылком Nissan X-Trail всего за два года с прошлой очистки. Для сравнения: вот так выглядит чистый кузов под подкрылком.

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Имейте в виду, что эта грязь всегда влажная, она провоцирует развитие коррозии кузова. Вот почему я советую провести профилактику. Процедура несложная: надо отсоединить заднюю часть подкрылка и отогнуть его вперед. Затем удалить все загрязнения, промыть чистой водой, а если обнаружите ржавчину, то обработать поверхности антикоррозионным составом.

Почему это лучше делать летом? Во-первых, по теплу возиться с машиной приятнее. Ведь предстоит снять колесо и демонтировать часть подкрылка. Во-вторых, пластиковые детали — пистоны и сам подкрылок — на морозе твердеют и могут треснуть. А это дополнительные расходы.