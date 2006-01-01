3 внедорожника, которые лучше нового УАЗа Патриота

Новую машину покупают, чтобы избежать проблем. Судя по отзывам владельцев, с Патриотом этот номер не проходит: проблемы нередко начинаются сразу после покупки. Так, может, лучше сразу поискать альтернативу?..

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УАЗ Патриот — большой рамный внедорожник с отличной проходимостью, а стоит он от 897 000 до 1 215 000 рублей, в зависимости от комплектации. На рынке новых автомобилей альтернативы ему попросту нет.

Но сравнительно невысокая цена при покупке вовсе не означает, что траты на содержание УАЗа будут минимальными. Бензиновый двигатель очень прожорлив, и расходы на топливо за год-два легко превысят 10% от стоимости всей машины. А вероятность серьезной поломки в гарантийный период по-прежнему высока. Кроме того, не секрет, что даже на новом Патриоте можно встретить очаги коррозии. Так что по части состояния кузова подержанная иномарка ничем не уступает новому «Патрику».

В нашей подборке три относительно надежных внедорожника, которые при хорошем обслуживании вряд ли потребуют много денег на ремонт даже при пробеге за 100 000 км.

УАЗ Патриот с механикой в средней и оптимальной по оснащению комплектации «Оптимум» обойдется в 1 022 000 рублей. Самый дорогой, с 6-ступенчатым автоматом, без учета дополнительных опций тянет уже на 1 375 000 рублей. Вот в этом диапазоне цен мы и выбрали три достойных альтернативы новому УАЗу на вторичном рынке.

Если нужен почти новый внедорожник

Mitsubishi Pajero Sport идеологически ближе всех к Патриоту. В выбранном диапазоне цен можно найти пяти- или шестилетний экземпляр с пробегом в 100–120 тысяч километров. Лучше всего выбирать машину с автоматом и дизельным 2,5-литровым двигателем.

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В сравнении с УАЗом у «Спорта» есть два больших преимущества. Дизельный мотор при намного лучшей отдаче позволит заметно реже заезжать на заправки — если Mitsubishi в смешанном цикле укладывается в 10 литров, то Патриот расходует все 15, а с АКП — и 18 л/100км. Кроме того, фирменная система полного привода Super Select у Mitsubishi хорошо работает не только на бездорожье, но и на ровной скользкой дороге, в то время как жестко подключаемый передний мост УАЗа позволяет использовать полный привод лишь на небольших скоростях.

На этом пробеге каких-то серьезных проблем с машиной ждать не стоит. Из слабых мест можно отметить не самые живучие сайлент-блоки передних верхних рычагов, которые обычно требуют замены к 100 тысячам километров. Детали интерьера быстро теряют товарный вид. Не отличается стойкостью и лакокрасочное покрытие, особенно в области порогов — там краска может облететь очень быстро.

Mitsubishi Pajero Sport II Mitsubishi Pajero Sport II

Если хочется престижа

Land Cruiser, в том числе и Prado, давно стал именем нарицательным. А за имя надо платить. Потому, имея в кармане даже больше миллиона, можно рассчитывать на 120-й Prado примерно 2008 года выпуска с пробегом 200–220 тысяч км. Под капотом, скорее всего, будет 4,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 249 л.с. Агрегат очень надежный и отлично тянет громоздкий автомобиль.

При выборе машины особое внимание нужно уделить форсункам — они требуют периодической (раз в 60 тысяч км) промывки. Также надо осмотреть радиатор — к этому пробегу возможны течи. К 200 тысячам км, скорее всего, нужно будет поменять водяной насос. Лакокрасочное покрытие тоже не особенно стойкое.

Чем такой «Прадик» будет лучше нового Патриота? Одно из главных преимуществ — ликвидность Тойоты. Не исключено, что в дальнейшем вы сможете продать такую машину практически по той же стоимости, что и купили. Ну а если расставаться с машиной вы не собираетесь, то «Прадик» дарит еще несколько преимуществ — комфорт, тишину, престиж, наконец.

Toyota Land Cruiser Prado 120 Toyota Land Cruiser Prado 120

Если важен комфорт

В наш бюджет вписывается Jeep Grand Cherokee нынешнего поколения примерно 2012 года выпуска с пробегом 150–160 тысяч километров. Под капотом, вероятнее всего, будет бензиновый 3,6-литровый двигатель Pentastar мощностью 286 л.с. Довольно надежный агрегат, а главной его проблемой можно считать «неналоговую» мощность: ежегодный транспортный налог (43 тысячи рублей в Москве) — почти в девять раз больше, чем у УАЗа.

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На вторичке есть и 3-литровые турбодизели в 243 л.с. При выборе такой машины нужно тщательно проверить состояние топливной аппаратуры, которая весьма чувствительна к качеству топлива. Для этого лучше обратиться в специализированный автосервис.

Общей болячкой дорестайлинговых машин стала течь радиатора кондиционера. Решается эта проблема заменой на радиатор нового образца от обновленной машины. А для большего ресурса автомата масло в нем лучше менять каждые 40 тысяч км.

Grand Cherokee из всей этой троицы с пробегом, и тем более в сравнении с новым Патриотом, самый комфортный и удобный в управлении автомобиль. В сравнении с Pajero и Prado, не говоря уже про УАЗ, Гранд заметно точнее в поворотах.

Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee

По внедорожным способностям все три машины не уступают Патриоту. Зато по части разгонной динамики, управляемости и ездового комфорта заметно превосходят его. При этом расходы на покупку и содержание примерно одинаковые.

3 внедорожника, которые лучше нового УАЗа Патриота Новую машину покупают, чтобы избежать проблем. Судя по отзывам владельцев, с Патриотом этот номер не проходит: проблемы нередко начинаются сразу после покупки. Так, может, лучше сразу поискать альтернативу?.. 3 внедорожника, которые лучше нового УАЗа Патриота

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Фото: фирмы-производители