Автоюристы: как распознать мошенника (инструкция)

Чтобы стать защитником прав автомобилистов, необязательно иметь высшее юридическое образование — вы об этом знали?

Зачем нужны автоюристы?

Основная задача автоюриста — защитить права клиента-автомобилиста. Однако большинство наших граждан пока с осторожностью относятся к такого рода защите. Главной причиной является стоимость юридических услуг.

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Для понимания: составление жалобы на неправомерный штраф с камеры дорожного наблюдения для жителя Москвы обойдется в среднем от 1700 до 3000 рублей (цены могут отличаться в зависимости от выбранной компании и перечня услуг. — Прим. ред.). Многие не видят смысла добиваться справедливости, если сумма сомнительного штрафа составляет всего лишь 500 рублей. Тем не менее в некоторых ситуациях без помощи автоюриста и при отсутствии у вас юридической подготовки добиться справедливости будет очень трудно. К таким случаям, помимо прочего, относятся:

Спорное ДТП , в котором неочевидна вина одного из участников.

, в котором неочевидна вина одного из участников. Нарушения при проведении процедуры освидетельствования. Порой недобросовестные инспекторы ГИБДД пользуются тем, что граждане не знают всех нюансов этой процедуры. В итоге сотрудники ДПС выполняют внутренний норматив, а водитель по глупости лишается права управлять ТС сроком до полутора лет, да еще и платит крупный штраф.

Порой недобросовестные инспекторы ГИБДД пользуются тем, что граждане не знают всех нюансов этой процедуры. В итоге сотрудники ДПС выполняют внутренний норматив, а водитель по глупости лишается права управлять ТС сроком до полутора лет, да еще и платит крупный штраф. Автоюристы помогают при урегулировании споров со страховыми, будь то отказ в выплате страхового возмещения, регрессный иск или покупка якобы поддельного страхового полиса.

А в чем опасность?

Нарваться на мошенников или просто некомпетентных юристов тоже легко. Все дело в том, что деятельность автоюристов (в отличие от адвокатов. — Прим. ред.) практически никак не регулируется. В теории, любой человек может хоть завтра открыть ИП по оказанию юридических услуг и получать за это деньги.

Мнение эксперта

адвокат:

В настоящее время в России немало людей, позиционирующих себя как автоюристы, но при этом не имеющих высшего юридического образования, не говоря уже о практическом опыте в области защиты прав автомобилистов. Я не утверждаю, что все юристы, не имеющие адвокатского статуса, по определению жулики. Но для получения статуса адвоката претендент должен соответствовать установленным законодательством требованиям, в числе которых наличие высшего юридического образования, опыт работы по специальности не менее двух лет либо стажировка в адвокатском образовании (бюро, коллегия или консультация.- Прим. ред.) от одного года до двух лет, сдача квалификационного экзамена в адвокатской палате субъекта РФ. Все эти требования являются своего рода «фильтрами», ограничивающими доступ к профессии лиц, не имеющих должного опыта и навыков для оказания юрпомощи.

4 принципа при поиске грамотного автоюриста

Не стоит искать специалиста по объявлению. Нет никаких гарантий, что вы не попадете в руки вчерашних студентов или, напротив, аферистов со стажем. Такие люди набросают вам внушительную смету, состоящую из многочисленных жалоб и ходатайств вплоть до администрации президента России, чтобы сымитировать бурную деятельность. Вы будете думать, что «процесс пошел», а по факту заплатите позднее в три раза больше уже настоящему специалисту за исправление чужих ошибок или даже бездействие.

Нет никаких гарантий, что вы не попадете в руки вчерашних студентов или, напротив, аферистов со стажем. Такие люди набросают вам внушительную смету, состоящую из многочисленных жалоб и ходатайств вплоть до администрации президента России, чтобы сымитировать бурную деятельность. Вы будете думать, что «процесс пошел», а по факту заплатите позднее в три раза больше уже настоящему специалисту за исправление чужих ошибок или даже бездействие. Попросите автоюриста предъявить «послужной список». Профессионал всегда гордится «звездочками на фюзеляже». Для юриста любое его дело, по сути, маленькая война с выработкой собственной тактики и стратегии. Так что он с радостью готов предоставить вам всю документацию, свидетельствующую о его победах. Если автоюристу нечем подкрепить заявленный опыт, лучше поискать другого кандидата.

Профессионал всегда гордится «звездочками на фюзеляже». Для юриста любое его дело, по сути, маленькая война с выработкой собственной тактики и стратегии. Так что он с радостью готов предоставить вам всю документацию, свидетельствующую о его победах. Если автоюристу нечем подкрепить заявленный опыт, лучше поискать другого кандидата. Не ведитесь на низкую стоимость юрпомощи. Как правило, за предложением оказать юридические услуги ниже рыночной стоимости скрываются либо все те же вчерашние выпускники юрфака, которые нарабатывают себе опыт методом «набивания шишек», либо низкопрофильные специалисты, которые штампуют однотипные жалобы и заявления, не вникая в суть вопроса. Аналогичную работу вы можете проделать сами бесплатно, потратив пару часов на поиск образцов в интернете. В обоих случаях результат бывает сомнительный.

Как правило, за предложением оказать юридические услуги ниже рыночной стоимости скрываются либо все те же вчерашние выпускники юрфака, которые нарабатывают себе опыт методом «набивания шишек», либо низкопрофильные специалисты, которые штампуют однотипные жалобы и заявления, не вникая в суть вопроса. Аналогичную работу вы можете проделать сами бесплатно, потратив пару часов на поиск образцов в интернете. В обоих случаях результат бывает сомнительный. Обращайте внимание на орфографию в предоставленных вам документах. Умение создавать грамотный текст, оформленный по всем нормативам, — одна из ключевых обязанностей профессионального юриста. А вам бы на месте судьи или руководства ГИБДД было бы приятно знакомиться с жалобой или заявлением, написанными с опечатками или ошибками? То-то же. Безграмотный текст может повлиять на отношение к делу.

Рекомендация эксперта

Евгений Шмелев, адвокат:

Ищите нужного вам специалиста по рекомендации. Обзвоните друзей и знакомых — в вашем окружении наверняка есть юрист. Даже если конкретно он не сможет вам помочь, через него вы, скорее всего, найдете юриста, специализирующегося на защите прав автовладельцев.

А если я и правда виноват, отмажут?

То ли да, то ли нет. К услугам автоюристов часто прибегают люди, которые действительно нарушили ПДД и теперь стремятся избежать наказания. Для наглядности приведем вам пару отзывов клиентов юридических компаний. Обойдемся без фамилий и названий (это типичные мнения, которые размещаются на сайтах таких организаций):

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Виктор — отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч.1 ст.12.26 КоАП РФ)

Юрист перевел дело по месту моего жительства в Москву и уже здесь решил вопрос. Мировой судья действовала упрямо и была не в восторге от настойчивости юриста. Но пока дело рассматривалось мировым судьей, юрист провел нужные действия и как надо преподнес доказательства по моему делу. Аудиозаписи судебных заседаний, ходатайства, отличная жалоба и прочие юридические хитрости. Решение мирового судьи вышестоящий суд отменил, а производство по делу прекратил, указав на недочеты, допущенные мировым судьей.

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Игорь — оставление места ДТП (ч.2 ст.12.27 КоАП РФ):

Профессионализм адвоката и заключается в том, что он знает все тонкости процесса и обратить в вашу пользу любую оплошность или нюанс! Вы сами на такое даже не обратите внимания. Мое дело прекратили, несмотря на то что была и экспертиза от сотрудников ГИБДД не в мою пользу. До этого на сайте городского суда я не видел ни одного выигранного дела по оставлению места ДТП в 2017 году, что весьма показательно и несправедливо. Мое стало первым! Отличная работа.