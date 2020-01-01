11 главных советов водителю на сентябрь

Мокрые и скользкие дороги, сокращение светового дня, ухудшение видимости — помогаем себе и автомобилю справиться с новыми условиями движения.

В сентябре световой день сокращается, и очень быстро. Ничего страшного нет: это своего рода первый звонок перед началом зимы. Станет холоднее и темнее, а тут еще осенняя хандра может пробудиться. В общем, пора концентрироваться.

Когда в школу-то?

Вирус вирусом, а 1 сентября не отменили: количество детей на дорогах резко увеличилось. Не стоит рассчитывать на то, что они будут переходить улицу на зеленый и перестанут при этом смотреть в экраны смартфонов. Утройте свое внимание.

Зажгите свет!

Летом все было проще и понятнее. А с приходом осенних сумерек границы проезжей части быстро начинают сливаться с чернотой окружающего пейзажа — при этом встречный транспорт слепит вас ксенонами и светодиодами. Это намек на то, что неплохо было бы проверить работу собственной светотехники — туда ли она светит, да и светит ли вообще? Летом было достаточно ДХО, а теперь пора включать настоящий свет. Шутки кончились.

Не поскользнитесь!

Осень — это истинная женщина: она предпочитает не повторять своих прежних чудачеств, а радостно выдумывает новые. Да, сентябрь — это прекрасное бабье лето, но и первых заморозков никто не отменял. И ни один синоптик точно не скажет, когда это случится — 1-го или 30-го. Но скользить можно не только по льду: мокрые опавшие листья с удовольствием предоставят вам такую возможность. И никакие «абээсы» не дадут стопроцентной уверенности в том, что машина продолжает вас слушаться. В общем, сбавляйте скорость перед скользкими (с виду) участками.

Теория тут простая. На скорости 100 км/ч за одну секунду автомобиль проезжает 27 с лишним метров. А чтобы остановить машину с этой скорости, потребуется примерно 90 метров сухого асфальта или 124 метра влажного. Насколько дальше укатится машина по мокрым листьям, сказать трудно. Однако же есть ПДД, согласно которым (п. 10.1) «водитель должен вести транспортное средство со скоростью … учитывая при этом… дорожные и метеорологические условия». Рецепт простой: не гоните!

Заговорив о листьях, напомним еще одну «шуточку» осени. Опавшая листва лихо забивает воздухопритоки отопителя. Время от времени мусор необходимо удалять.

Красиво, но грязно

Сентябрь — это не только желто-багряные листья, красующиеся на солнышке. Бывает и совсем другое: унылый дождичек плюс потоки дорожной жижи на лобовое стекло. Помощников у вас два: нормальные дворники (самое время заменить изношенные щетки) и полный бачок омывайки. Напомним, что дворники — это типичный расходник, причем сравнительно недорогой. Наши экспертизы неоднократно показывали, что даже при многократной разнице в стоимости дорогие стеклоочистители ни в чем не превосходили простенький «Бош» за пару сотен рублей.

Материалы по теме 5 опасных способов сэкономить на авто

Впрочем, есть еще один важный помощник! Никто не отменял и тряпку, которой время от времени нужно протирать ветровое стекло и фары. У вас есть такая тряпка под рукой? Обзаведитесь.

Что касается стеклоомывающей жидкости, то сентябрь вряд ли встретит нас сильными морозами, а потому заливать омывайку с большим содержанием спирта пока что не стоит. Ее недостаток хорошо известен: сильная, извините, вонь. Сгодится и жидкость, рассчитанная, скажем, на «минус 10». Меньше спирта — слабее запах!

Грязь не только ухудшает обзорность: она портит кузов. Тут могут помочь защитные покрытия, которые предлагают на любой мойке. От них есть толк — пусть и не такой долговременный, как нам хотелось бы. Попробуйте и сами убедитесь, если еще не пробовали. Стоимость мойки возрастет рублей на 200–300, но оно того стоит.

Форсируем водные преграды

Лужа может быть не только красивой, но и опасной, иногда даже смертельно опасной. Когда мчащийся автомобиль вонзается правыми колесами в лужу, возникает мощный крутящий момент, стремящийся увести машину с полосы. Водитель инстинктивно действует рулем, но дальше начинается лотерея. А ведь все, что требовалось, — сбавить скорость, если объехать лужу нет возможности. Не успели притормозить, тогда хотя бы не спешите совершать резкие корректирующие движения рулем.

Материалы по теме Как ездить в дождь — 7 правил

Наконец, в ряде случаев лужа оказывается невероятно глубокой — под ней может прятаться открытый люк и прочие неприятности. А если лужа перед вами норовит стать стеной, то каждый миг может оказаться последним в жизни мотора. Вода, как известно, практически не сжимается, а потому гидроудар при ее попадании в цилиндры мгновенно прекращает движение поршней и валов.

В общем, относитесь к лужам с уважением. Хуже не будет.

Перетряхиваем!

Надо проверить, что накопилось в багажнике за лето: купальники, шампуры, фрисби в этом году вам уже вряд ли понадобятся, а вот старая теплая курточка может пригодиться. С машиной может случиться всякое, а в ветровке окоченеете.

АКБ

Летом аккумуляторы работают вполсилы: тепло, светло... С приходом осени число потребителей электроэнергии начинает возрастать: фары, обогревы, дворники, вентиляторы и т.п. Исправный аккумулятор этим не испугать, а вот «полудохлый» в какой-то момент может и забастовать. Особенно это вероятно при коротких ежедневных поездках, когда у батареи нет времени нормально подзарядиться от генератора. В общем, прикиньте состояние и возраст АКБ: очень может быть, что к зиме его нужно будет заменить.

Материалы по теме Скоро ли помрет ваш аккумулятор? — вот простейшая диагностика

Какую батарею купить? Ни под каким предлогом не берите заведомо дешевую: примерная стоимость АКБ на 60 А.ч должна сегодня составлять тысяч 5–7, но никак ни 2- 3. Подобная цена — верный признак того, что в АКБ недоложили свинца, а потому ее реальная емкость гораздо ниже заявленной. Из проверенных брендов, которым можно доверять, отметим Варту, Мутлу, Медалист, Топлу, а также тюменские батареи. В экспертизах «За рулем» эти изделия всегда были на высоте.

Счастливого пути по сентябрьским дорогам!