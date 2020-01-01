ГАЗ‑2304 Бурлак появился в 1992 году, но просуществовал недолго.

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ГАЗ‑2304 — он же Бурлак — это своего рода предшественник ГАЗели, показанный на первом Московском международном автосалоне в 1992 году.

К передней части от Волги ГАЗ‑31029 приварили раму — Бурлак должен был таскать 700 кг груза.

Предусматривались различные варианты исполнения: пикап, фургон, изотермическая будка. Колесная база — либо 2800 мм, либо 3100 мм.

Несколько десятков автомобилей разъехались по испытаниям, выставкам, презентациям. Вскоре появилась ГАЗель, и всех Бурлаков «уволили» за ненадобностью.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию бескапотный грузовик ГАЗ-3301?

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Фото: из архива автора