Какие конденсаторы в вашей машине? Вопрос с подвохом

Одинаковые термины нередко применяются в различных сферах. Как бы не запутаться!

ОМОНИМ — одно и то же слово, в коем более одного смысла, значенья; например: коса.

Из Словаря В. И. Даля

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В электрике конденсатор — это устройство из двух или более электродов в форме пластин, разделенных диэлектриком. Он накапливает заряд и используется в качестве электрической емкости практически в любом электронном устройстве.

А вот в автомобильных системах кондиционирования используют конденсаторы иного типа — они отдают «лишнее» тепло в окружающую среду. Эффективность охлаждения во многом определяется рабочими характеристиками и исправностью конденсатора, который обычно устанавливается перед радиатором системы охлаждения двигателя.

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