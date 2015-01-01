Какие конденсаторы в вашей машине? Вопрос с подвохом

ОМОНИМ — одно и то же слово, в коем более одного смысла, значенья; например: коса.
Из Словаря В. И. Даля
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В электрике конденсатор — это устройство из двух или более электродов в форме пластин, разделенных диэлектриком. Он накапливает заряд и используется в качестве электрической емкости практически в любом электронном устройстве.
А вот в автомобильных системах кондиционирования используют конденсаторы иного типа — они отдают «лишнее» тепло в окружающую среду. Эффективность охлаждения во многом определяется рабочими характеристиками и исправностью конденсатора, который обычно устанавливается перед радиатором системы охлаждения двигателя.
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