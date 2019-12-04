Потолочный плафон освещения — от Логана, руль — от дорестайлингового Каптюра, а приборы — от Арканы. Есть даже индукционный зарядник. Но полюбите вы машину не только за это.

В нише легких коммерческих грузовиков два десятка лет царствует нижегородская ГАЗель. Из иномарок самые прочные позиции — у фордовского Транзита. Остальные заметно отстают, но у модернизированного Renault Master есть шансы!

Renault Master. Цена в России от 1 915 000 ₽

Что изменилось

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Легковые машины живут на конвейере шесть-семь лет — с промежуточными рестайлингами. У коммерческого транспорта жизненный цикл гораздо длиннее. Нынешний Master появился в 2010 году, а прошлой весной французы представили… нет, не следующее поколение — лишь рестайлинговую версию. Из нового — решетка радиатора, бамперы и фары. С ними машина выглядит чуть основательнее, ­взрослее.

Впрочем, для LCV (Light Сommercial Vehicle — «легкие коммерческие транспортные средства») внешность — дело десятое. Куда важнее салон, в котором водители проводят кучу времени. Он капитально переработан. Современнее стала передняя панель, по центру которой в богатых версиях теперь размещен цветной экран мультимедийки. Не обошлось и без унификации: потолочный плафон освещения взят у Логана, руль — от дорестайлингового Каптюра, а приборы — от Арканы.

Ничего не напоминает? Правильно — эти приборы от Арканы. Сплошные ящики: в салоне ни один сантиметр не пропадает даром.

Салон полностью обновили, сделав еще более функциональным.

Ящиков‑бардачков теперь еще больше. По два кармашка в дверях, две больших полки-антресоли под потолком, три ящичка на передней панели, выдвижной столик перед пассажирами, традиционный бардачок, а также занятный выдвижной держатель для планшетов и смартфонов. Спинку центрального пассажирского сиденья можно сложить вперед — получится стол с поворотной поверхностью и подстаканниками. Есть пара USB-портов, розетка на 12 В и полочка для смартфона с прорезиненным покрытием и индукционным зарядником — редчайшее для сегмента оборудование.

Специальное крепление для гаджетов — опция за 3500 рублей. Выдвижной столик можно заказать за 6000 рублей.

Посадка на водительском месте оставила двойственное впечатление. Сиденье отличное — с удачным профилем, микролифтом и подстройкой поясничного упора, подлокотником и обогревом. А вот регулировка руля по углу наклона недостаточная: хочется опустить его пониже. По вылету руль вообще не регулируется.

Не понравился и большой перепад по высоте у педалей: чтобы нажать на сцепление, приходится поднимать всю ногу, а не только ступню — в пробках выматывает.

Озадачили боковые стекла: привод настолько медленный, что поднимаются они вечность.

Водительское кресло — с традиционным легковым креплением, но можно заказать и подрессоренное за 35 000 рублей.

Для фургона с непрозрачными дверями грузового отсека задняя камера — ­настоящее спасение. Двухсегментные боковые зеркала минимизируют площадь слепых зон.

В центр въезжать можно?

Как и полагается коммерческой машине, Master имеет огромное количество модификаций: три варианта колесной базы и длины кузова, три высоты крыши. Привод может быть передним или задним. В моих руках — синий фургон в версии L2H2, что подразумевает передний привод, среднюю длину и среднюю высоту крыши. Для управления такой машиной достаточно водительского удостоверения категории В.

Полная масса этого Мастера составляет 2490 кг (для въезда в центр Москвы не требуется спецпропуск), снаряженная — 2085 кг. Получается, грузоподъемность всего 405 кг? Да, при таких параметрах машина укладывается в требования грузового каркаса столицы — можно въезжать в центр Москвы. Но мы же понимаем, что четыре центнера для Мастера — смехотворно. Возить в нем можно тонну, а по факту будут грузить и больше — всё как с ГАЗелями.

Основная проблема при погрузке — задние двери, которые нельзя распахнуть до кузова. Створки с углом открывания 270 градусов обойдутся в 8000 рублей.

Однолистовые рессоры газелистов повеселят — с такими две тонны не увезешь. Оборудовать Master задней ­подножкой можно за 10 000 рублей.

Ездить удобно?

Удобно ли на таком «крокодиле» ездить по городу? Я быстро освоился. Обзорность хороша. Стойки ветрового стекла сконфигурированы грамотно и почти не мешают. Огромные боковые зеркала состоят из двух сегментов и дают исчерпывающую картину о происходящем позади и по бокам машины. Даже задняя камера есть — изображение с нее выводится на салонное зеркало. Да и высокая посадка уже сама по себе помогает — можно смотреть поверх крыш легковушек и прогнозировать обстановку на несколько шагов вперед.

Пустой автомобиль, как и все фургоны, - это гулкий железный ящик на колесах. Качается на средней волне, на короткой прыгает как мячик для пинг-понга. Однако положенные в чрево четыре центнера груза меняют ситуацию кардинально: Renault плывет по дороге, приятно удивляя комфортным ходом. После такого контраста ездить порожняком не хочется.

Проем не только широкий (165 см), но и высокий (185 см). Защитная обшивка на половину высоты кузова обойдется в 21 000 рублей, во всю высоту — в 47 000 рублей. Сдвижные боковые двери достаточно широки (127 см), так что в большинстве случаев задние створки можно даже не открывать.

Двухлитровый 125‑сильный турбодизель и шестиступенчатая механика — единственная возможная комбинация. Мотора хватает всегда и везде, благо у него отменная тяга с самых низов. Педаль сцепления можно почти бросать — не заглохнешь. Я трогался и со второй передачи — без проблем. Со светофоров от потока не отстаешь даже при полной нагрузке. За старания дизель заставляет мириться с высокой вибронагруженностью и тяжелым рыком. А после 70 км/ч на уши приседает еще и гул от шин.

На цыпочки вставать необязательно: в переднем бампере есть углубления-подножки. Бачок для омывайки расположен неудачно — приходится неестественно выворачивать руки.

Расходы большие?

Я привез средний расход топлива около 8,2 л/100 км, при полной загрузке и в пробках он вырос до 10 литров. Для такой махины — отличный результат! И хороший стимул. Покупатели коммерческих машин затраты на топливо считают в первую очередь. Хотя решающим фактором все равно остается цена автомобиля.

Этот Master с мультимедийкой, камерой заднего вида, защитной обшивкой бортов грузового отсека и некоторыми другими опциями стоит чуть больше двух миллионов. Без допоборудования версия L2H2 — 1 965 000 рублей. Доступнее только ГАЗель Некст (1 410 000 руб­лей). Конкуренты-иномарки дороже. Базовый Ford Transit оценивают в 2 110 000 рублей, Citroen Jumper и Peugeot Boxer — в 1 989 000, Fiat Ducato — в 2 099 000 руб­лей. За Volkswagen Crafter и Mercedes-Benz Sprinter просят ещё больше… С таким Мастером приятно иметь дело.

Удобный салон, огромный грузовой отсек Высокий уровень шума, остро не хватает продольной регулировки руля

Renault Master

Длина/ширина/высота/база 5548/2070/2499/3682 мм

5548/2070/2499/3682 мм Количество мест 3

3 Объем грузового отсека 10,3 м³

10,3 м³ Снаряженная/полная масса 2085/2490 кг

2085/2490 кг Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2299 см³; 92 кВт/125 л.с. при 3500 об/мин; 310 Н·м при 1500 об/мин

дизельный, Р4, 16 клапанов, 2299 см³; 92 кВт/125 л.с. при 3500 об/мин; 310 Н·м при 1500 об/мин Топливо/запас топлива ДТ/100 л

ДТ/100 л Расход топлива: смешанный цикл 8,1 л/100 км

8,1 л/100 км Трансмиссия передний привод; М6

Обновленный Renault Master — тест для бизнесменов Потолочный плафон освещения — от Логана, руль — от дорестайлингового Каптюра, а приборы — от Арканы. Есть даже индукционный зарядник. Но полюбите вы машину не только за это. Обновленный Renault Master — тест для бизнесменов