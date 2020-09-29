Лучше Гранты и за те же деньги: неожиданный вариант — журнал За рулем

Лучше Гранты и за те же деньги: неожиданный вариант

Новая Lada Granta стоит 470 000 рублей. На вторичке за эти деньги можно найти неплохие машины разных классов.

Выбор есть!

Приемлемыми «заменителями» Гранты могут выступить многие автомобили так называемого «бюджетного сегмента». Правда, сейчас, когда новый Solaris в богатой комплектации стоит дороже миллиона, есть сомнения, бюджетная ли это модель. Но и Гранту уже не назовешь дешевой или недорогой — такая жизнь сегодня.

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Рассматривать машины более высокого класса за 470 000 рублей — скажем, Тойоту Камри — тоже можно. Но с пониманием, что молодость её далеко позади: возраст будет около пятнадцати, пробег около двухсот. А старческие болезни обнаружатся немедленно, и не факт, что такая машина позволит ездить столь же долго, как новая Гранта.

Совсем другое дело — кроссовер или даже внедорожник.

Кроссовер вместо Гранты

Свежий кроссовер-иномарку с долгоиграющими агрегатами и небольшим пробегом за эти деньги не найти. Рекомендовать восьмилетний кроссовер Skoda Yeti c непопулярным мотором 1.2 и роботом DSG рука не поворачивается.

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Подержанный Renault Duster — все его проблемы

К пяти-шестилетним моделям SsangYong Action или Kyron, Lifan X50 или X60 и Chery Tiggo также есть вопросы по надежности. Great Wall Hover — только с МКП и наверняка потребует заметных усилий по поддержанию в порядке.

Жаль, шестилетний Renault Duster с полным приводом и небольшим пробегом не укладывается в 470 000 рублей. Хотя за эту сумму есть моноприводный вариант. Лучше или не лучше он, чем новая Гранта, - ответ зависит от индивидуальных предпочтений.

Из кроссоверов самым практичным вариантом видится Duster. Однако версия 4×4 будет не моложе семи лет и с пробегом за сто тысяч. Среди машин с трансмиссией 4×2 попадаются пятилетние, прошедшие около 80 000 км.
Из кроссоверов самым практичным вариантом видится Duster. Однако версия 4×4 будет не моложе семи лет и с пробегом за сто тысяч. Среди машин с трансмиссией 4×2 попадаются пятилетние, прошедшие около 80 000 км.

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Двухлетняя Lada 4×4 или трехлетка Chevrolet Niva, пробежавшие 20–40 тысяч км, - пожалуйста. Но обе машины с весьма капризными трансмиссиями и крайне скромными багажными отсеками. Обе концептуально тяготеют к сельской глубинке, а в больших городах им не очень уютно, в отличие от Гранты.

Еще один отечественный вариант — УАЗ Патриот возрастом четырех-пяти лет и с пробегом 60–90 тысяч км. Это также автомобиль со спорными особенностями и неумеренным расходом топлива.

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Спрос есть на все варианты. И вам наверняка знакома категория автовладельцев, привязанных к 20‑летним «японцам» или «немцам»: «Гранта? Да никогда!» Если же необходимость перемещаться в пространстве важнее престижа и высокого комфорта, то новая Гранта — хороший выбор.

Что еще есть за 470 000 рублей

Модель

Моторы, л (л.с.)

Трансмиссии

Годы выпуска

Ориентировочный пробег, тыс. км

Ford Focus 3

1.6 (125), 2.0 (150)

МКП, робот

2012–2013

70–150

Chevrolet Cruze

1.6 (109), 1.8 (141)

МКП, АКП

2012–2014

70–150

Opel Astra J

1.4 (140), 1.6 (115), 1.6 (180)

МКП, АКП

2011–2013

90–150

Mazda 3 BL

1.6 (105), 2.0 (150)

МКП, АКП

2010–2012

100–200

Nissan Quashqai 1

1.6 (114), 2.0 (141)

МКП, CVT

2007–2009

100–200

Hyundai Tucson 1

2.0 (140)

МКП, АКП

2006–2008

150–200

BMW 3-й серии

2.0 (150), 2.5 (218)

АКП

2007–2011

150–250

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