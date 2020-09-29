Лучше Гранты и за те же деньги: неожиданный вариант

Выбор есть!
Приемлемыми «заменителями» Гранты могут выступить многие автомобили так называемого «бюджетного сегмента». Правда, сейчас, когда новый Solaris в богатой комплектации стоит дороже миллиона, есть сомнения, бюджетная ли это модель. Но и Гранту уже не назовешь дешевой или недорогой — такая жизнь сегодня.
Рассматривать машины более высокого класса за 470 000 рублей — скажем, Тойоту Камри — тоже можно. Но с пониманием, что молодость её далеко позади: возраст будет около пятнадцати, пробег около двухсот. А старческие болезни обнаружатся немедленно, и не факт, что такая машина позволит ездить столь же долго, как новая Гранта.
Совсем другое дело — кроссовер или даже внедорожник.
Кроссовер вместо Гранты
Свежий кроссовер-иномарку с долгоиграющими агрегатами и небольшим пробегом за эти деньги не найти. Рекомендовать восьмилетний кроссовер Skoda Yeti c непопулярным мотором 1.2 и роботом DSG рука не поворачивается.
К пяти-шестилетним моделям SsangYong Action или Kyron, Lifan X50 или X60 и Chery Tiggo также есть вопросы по надежности. Great Wall Hover — только с МКП и наверняка потребует заметных усилий по поддержанию в порядке.
Жаль, шестилетний Renault Duster с полным приводом и небольшим пробегом не укладывается в 470 000 рублей. Хотя за эту сумму есть моноприводный вариант. Лучше или не лучше он, чем новая Гранта, - ответ зависит от индивидуальных предпочтений.
Двухлетняя Lada 4×4 или трехлетка Chevrolet Niva, пробежавшие 20–40 тысяч км, - пожалуйста. Но обе машины с весьма капризными трансмиссиями и крайне скромными багажными отсеками. Обе концептуально тяготеют к сельской глубинке, а в больших городах им не очень уютно, в отличие от Гранты.
Еще один отечественный вариант — УАЗ Патриот возрастом четырех-пяти лет и с пробегом 60–90 тысяч км. Это также автомобиль со спорными особенностями и неумеренным расходом топлива.
***Спрос есть на все варианты. И вам наверняка знакома категория автовладельцев, привязанных к 20‑летним «японцам» или «немцам»: «Гранта? Да никогда!» Если же необходимость перемещаться в пространстве важнее престижа и высокого комфорта, то новая Гранта — хороший выбор.
Что еще есть за 470 000 рублей
|
Модель
|
Моторы, л (л.с.)
|
Трансмиссии
|
Годы выпуска
|
Ориентировочный пробег, тыс. км
|
1.6 (125), 2.0 (150)
|
МКП, робот
|
2012–2013
|
70–150
|
Chevrolet Cruze
|
1.6 (109), 1.8 (141)
|
МКП, АКП
|
2012–2014
|
70–150
|
Opel Astra J
|
1.4 (140), 1.6 (115), 1.6 (180)
|
МКП, АКП
|
2011–2013
|
90–150
|
Mazda 3 BL
|
1.6 (105), 2.0 (150)
|
МКП, АКП
|
2010–2012
|
100–200
|
Nissan Quashqai 1
|
1.6 (114), 2.0 (141)
|
МКП, CVT
|
2007–2009
|
100–200
|
Hyundai Tucson 1
|
2.0 (140)
|
МКП, АКП
|
2006–2008
|
150–200
|
BMW 3-й серии
|
2.0 (150), 2.5 (218)
|
АКП
|
2007–2011
|
150–250
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