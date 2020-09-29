Лучше Гранты и за те же деньги: неожиданный вариант

Приемлемыми «заменителями» Гранты могут выступить многие автомобили так называемого «бюджетного сегмента». Правда, сейчас, когда новый Solaris в богатой комплектации стоит дороже миллиона, есть сомнения, бюджетная ли это модель. Но и Гранту уже не назовешь дешевой или недорогой — такая жизнь сегодня.

Рассматривать машины более высокого класса за 470 000 рублей — скажем, Тойоту Камри — тоже можно. Но с пониманием, что молодость её далеко позади: возраст будет около пятнадцати, пробег около двухсот. А старческие болезни обнаружатся немедленно, и не факт, что такая машина позволит ездить столь же долго, как новая Гранта.

Совсем другое дело — кроссовер или даже внедорожник.

Кроссовер вместо Гранты

Свежий кроссовер-иномарку с долгоиграющими агрегатами и небольшим пробегом за эти деньги не найти. Рекомендовать восьмилетний кроссовер Skoda Yeti c непопулярным мотором 1.2 и роботом DSG рука не поворачивается.

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К пяти-шестилетним моделям SsangYong Action или Kyron, Lifan X50 или X60 и Chery Tiggo также есть вопросы по надежности. Great Wall Hover — только с МКП и наверняка потребует заметных усилий по поддержанию в порядке.

Жаль, шестилетний Renault Duster с полным приводом и небольшим пробегом не укладывается в 470 000 рублей. Хотя за эту сумму есть моноприводный вариант. Лучше или не лучше он, чем новая Гранта, - ответ зависит от индивидуальных предпочтений.

Из кроссоверов самым практичным вариантом видится Duster. Однако версия 4×4 будет не моложе семи лет и с пробегом за сто тысяч. Среди машин с трансмиссией 4×2 попадаются пятилетние, прошедшие около 80 000 км.

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Двухлетняя Lada 4×4 или трехлетка Chevrolet Niva, пробежавшие 20–40 тысяч км, - пожалуйста. Но обе машины с весьма капризными трансмиссиями и крайне скромными багажными отсеками. Обе концептуально тяготеют к сельской глубинке, а в больших городах им не очень уютно, в отличие от Гранты.

Еще один отечественный вариант — УАЗ Патриот возрастом четырех-пяти лет и с пробегом 60–90 тысяч км. Это также автомобиль со спорными особенностями и неумеренным расходом топлива.

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Что еще есть за 470 000 рублей

Модель Моторы, л (л.с.) Трансмиссии Годы выпуска Ориентировочный пробег, тыс. км Ford Focus 3 1.6 (125), 2.0 (150) МКП, робот 2012–2013 70–150 Chevrolet Cruze 1.6 (109), 1.8 (141) МКП, АКП 2012–2014 70–150 Opel Astra J 1.4 (140), 1.6 (115), 1.6 (180) МКП, АКП 2011–2013 90–150 Mazda 3 BL 1.6 (105), 2.0 (150) МКП, АКП 2010–2012 100–200 Nissan Quashqai 1 1.6 (114), 2.0 (141) МКП, CVT 2007–2009 100–200 Hyundai Tucson 1 2.0 (140) МКП, АКП 2006–2008 150–200 BMW 3-й серии 2.0 (150), 2.5 (218) АКП 2007–2011 150–250



Спрос есть на все варианты. И вам наверняка знакома категория автовладельцев, привязанных к 20‑летним «японцам» или «немцам»: «Гранта? Да никогда!» Если же необходимость перемещаться в пространстве важнее престижа и высокого комфорта, то новая Гранта — хороший выбор.