10 авто с пробегом, которые сгниют за пару сезонов

Подержанные УАЗы и Лады, Daewoo Nexia и Mitsubishi Pajero — они заставят вас вложиться в кузовной ремонт.

Еще лет пятнадцать назад покупка почти любого автомобиля с пробегом означала обязательную борьбу с ржавчиной на кузове. Средний уровень антикоррозийной устойчивости тогда был пониже. Сейчас проблем с гнилыми машинами стало заметно меньше. Однако, как водится, есть исключения.

Lada Granta/Kalina, Datsun on-DO/mi-DO

Как ни прискорбно признавать, но придется: после 5–6 лет эксплуатации самые популярные Лады (а также одноплатформенные Датсуны) способны огорчить владельца многочисленными очагами коррозии. Появляются они везде: на капоте, крыльях, порогах и даже на крышке багажника. Знаю владельцев, которые отчаявшись бороться со ржавчиной, решили продать Гранту, хотя по эксплуатационным аспектам она их устраивала.

Материалы по теме Лада Калина после 75 000 км: неисправности типичные и специфические

Слабая коррозионная устойчивость обусловлена очень тонким слоем лакокрасочного покрытия, который легко пробивается летящими из под колес других автомобилей камушками. Капот, крылья, двери, крышка багажника — на всех этих элементах толщина ЛКП не превышает 100 мкм. Этого мало даже по нынешним меркам. Для примера, у Весты слой краски в среднем в полтора раза толще. Кроме того, автомобили грантовского семейства (и это не секрет) относятся к ультрабюджетному сегменту. При кузовном ремонте владельцы нередко покупают самые дешевые детали. Они-то потом и «цветут» в первую очередь.

Кстати, среди автомобилистов бытует мнение, что Гранты—лифтбеки ржавеют меньше хэтчей, седанов и универсалов. Дескать, у них толще металл. На самом деле это не так, толщина металла одинакова. Стало быть, коррозионная устойчивость у лифтбека такая же.

Lada Granta

Lada 4х4

Материалы по теме Обновленная Lada 4x4: что в ней реально изменилось

Если тольяттинские переднеприводники огорчают ржавчиной после гарантийного периода, то семейство 4х4 может подкинуть сюрприз уже после первой зимы (относится к машинам, которые ездили по политыми реагентами дорогам). Ржавеют сварные швы панелей крыши, рамка ветрового стекла, дверные проемы, колесные арки. Имейте в виду, что больше всего претензий возникает к версии с базовой окраской. Металлик защищает кузов от коррозии лучше. А меньше всего вопросов — к экземплярам с камуфляжной расцветкой (у новых машин за нее надо доплатить 29 000 рублей). Ведь такие Лады, по сути, окрашены дважды: сначала наносится черный цвет, а затем поверх него — орнамент светло-зеленого и темно-зеленого оттенков. Так что если будет возможность выбора — берите версию с камуфляжем.

Кстати, заводская гарантия на 4х4 коротка и составляет всего два года или 50 000 км пробега. У Гранты — три года или 100 000 км.

Lada 4х4

УАЗ Патриот

Материалы по теме 8 заблуждений об УАЗах (и честный отзыв владельца)

Самые проблемные по антикоррозионной защите — бескапотные УАЗы (так называемая «Буханка»). Патриоты ржавеют чуть меньше, но все равно проблема существует. Выпущенные до 2018 года образцы покрываются рыжими пятнами в разных частях кузова. Ржавеет даже соединительный стык на боковине крыши. Десятилетние машины — почти повсеместно гнилые. Но если вам хочется купить УАЗ, то лучше присмотреться к двухлетним экземплярам — с 2018 года в Ульяновске перешли на более совершенный грунт американской фирмы PPG, а в самых проблемных местах стали устанавливать проставки из оцинкованного металла. По признанию заводчан, эти действия помогли замедлить коррозию в два раза. Через пару лет будет видно, насколько это правда.

УАЗ Патриот

Совет «За рулем»:

Материалы по теме Надежные и недорогие способы защиты от коррозии — экспертиза ЗР

Если нашли и купили хорошо сохранившийся экземпляр, не поскупитесь на дополнительную антикоррозионную защиту. В перечень работ обычно входит обработка антикоррозийными средствами днища и арок. Но мы советуем сделать дополнительную обработку скрытых полостей — лонжеронов, порогов, дверей и т.д. Обработка компактных машин вроде Лады в среднем стоит 10 000 рублей. За крупный внедорожник наподобие Патриота возьмут около 15 000 рублей.





Chevrolet Lanos

Lanos в свое время изготавливали на заводе в Запорожье. Он был самой дешевой иномаркой на рынке: в конце нулевых его цена составляла 179 000 рублей. Для сравнения, Lada Priora тогда стоила примерно в полтора раза дороже. По прошествии лет стало понятно, чем достигалась такая дешевизна: автомобиль сделан из тоненького металла, который к тому же слабо сопротивляется коррозии. Большинство Ланосов сейчас щеголяют дырами в полу, крыльях и порогах. Мало того, в этой машине сгнивают даже такие элементы, как стойки кузова, рамка ветрового стекла, лонжероны пола, моторный щит. Подвержены коррозии даже детали подвески! В общем, найти ухоженный экземпляр — большая проблема. А лучше всего присмотреться к другим моделям с более долговечным кузовом.

Chevrolet Lanos

Daewoo Nexia

В 1990-х и начале нулевых выпускавшаяся в Узбекистане Nexia (1995–2016 г.в.) была в нашей стране бестселлером. На вторичном рынке Нексий много, однако найти хорошо сохранившийся экземпляр проблематично.

К технике серьезных нареканий не много, а вот кузов оказался слабоват. Ржавеет все: двери, крылья, пороги, капот и даже крыша. И если вы встретите Нексию без ржавчины, то ее, скорее всего, только-только подшаманили для перепродажи. Через год-другой она вновь станет «дырявой». При этом нет смысла гнаться за рестайлинговой (с 2008 г) версией — они гниют не меньше. Но свежие образцы могут попасться в неплохом состоянии — в силу юного возраста они еще не успели заржаветь.

Daewoo Nexia

Ford Mondeo

Материалы по теме Ford Mondeo с пробегом: 5 плюсов, 3 минуса и 4 недочета

Насколько классными были ходовые качества у первых трех поколений модели, настолько же скверной у них была антикоррозийная устойчивость — ржавели моментально. Третий по счету Mondeo (выпускали под Питером) оказался заметно более устойчивым к коррозии, однако и его есть за что покритиковать.

Главное место дислокации ржавчины Mondeo третьей генерации — кромка крыши над ветровым стеклом. Если предыдущий владелец не оклеил проблемное место защитной пленкой — пиши пропало. Другой рассадник ржавчины — колесные арки. Подкрылки здесь зачастую прилегают неплотно, отчего между ними и металлом задерживается влага. Также владельцы жалуются на быструю потерю товарного вида хромированного декора.

Ford Mondeo

Ssang Yong Actyon

В начале своей карьеры Actyon был очень популярным — продажи исчислялись тысячами. Неудивительно, что их сейчас много на вторичном рынке. Но только прежде чем покупать эту модель, надо семь рез подумать. И дело не только в периодическом отсутствии некоторых запчастей (это объясняется уходом корейской марки из России), но и слабой антикоррозийной устойчивости кузова. К шести годам многие Актионы способны опечалить очагами ржавчины на колесных арках, дверях и даже стойках крыши. Это касается как сделанных в Корее экземпляров (поначалу их импортировали), так и выпущенных в России.

Ssang Yong Actyon

Mitsubishi Pajero

Из всего актуального модельного ряда «трех бриллиантов» в наш антирейтинг, как ни странно, попал знаменитый японский внедорожник Pajero, который уже в пятилетнем возрасте способен огорчить появлением ржавчины. Его днище обработано антикоррозийной мастикой лишь частично — там, где металл остался непокрытым, часто встречаются «рыжики». Также «цветут» рамки стекол и дверные проемы — из-за недостаточной жесткости кузов перекашивает на бездорожье и детали трутся друг о друга, что и приводит к коррозии. Из-под заядлого джипера Pajero покупать не советую.

Mitsubishi Pajero

Конечно, перечисленные модели при удачном стечении обстоятельств можно встретить на вторичном рынке без очагов коррозии. Вдруг предыдущий хозяин сразу после покупки обильно обработал автомобиль антикором, не выбирался на столичные дороги в зимний период, хранил машину в гараже и ни разу не попадал в ДТП? Но даже в этом случае вам лучше быть готовым ко всему.

10 авто с пробегом, которые сгниют за пару сезонов Подержанные УАЗы и Лады, Daewoo Nexia и Mitsubishi Pajero — они заставят вас вложиться в кузовной ремонт. 10 авто с пробегом, которые сгниют за пару сезонов

Фото: фирмы-производители