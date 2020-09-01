Новая зимняя шина: экспресс-тест

«Липучка» Michelin X-Ice Snow — плюсы и минусы.

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В последние годы компания Michelin особый упор делала на шипованные шины — они обновлялись с завидной частотой. А фрикционкам уделяли минимум внимания: модель X-Ice 3 выпускалась без перемен аж с 2012 года. Изначально она была одной из лучших в сегменте, однако со временем закономерно скатилась в середнячки — конкуренты-то не дремлют. И только в 2020‑м французы сподобились показать новую нешипованную шину — X-Ice Snow.

Французы заявили, что поведение шины на асфальте практически не изменилось, а вот на снегу и на льду прогресс ощутимый. Самый же цимес в другом — по мере износа X-Ice Snow не теряет своих свойств. Даже когда глубина протектора уменьшается до 4 миллиметров, изношенная шина работает почти как новая . На снегу и на льду тормозной путь относительно прежней модели короче на 4% и 8% соответственно.

1. Новое поколение резиновой смеси Flex-Ice. 2. Глубокая ламелизация блоков протектора. 3. 3D-ламели двух типов. 4. Новый V-образный рисунок протектора.

Новая смесь

За счет чего шины сохраняют эффективность?

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Как мне объяснили, секрет не столько в рисунке протектора и ламелях более глубокой нарезки (они помогают на льду отводить воду из пятна контакта и увеличивают количество кромок для более эффективного сцепления на скользких поверхностях), сколько в оригинальном составе резиновой смеси Flex-Ice. Она более эластична благодаря добавкам особых эластомеров. Причем сохраняет эластичность даже при экстремально низких температурах, а при околонулевых становится более плотной, чтобы обеспечить необходимую жесткость шашкам для уверенных маневров на асфальте.

Кроме того, в смеси присутствуют более жесткие микровкрапления, которые при износе резины начинают выпирать, как кусочки орешков из пломбира, образуя микронеровности. Они собирают водяную пленку со льда и создают дополнительные кромки, цепляющиеся за лед и снег.

Добавка Flex-Ice, по словам разработчиков, позволила увеличить срок службы шины на 17%. Иначе говоря, X-Ice Snow проходит не три-четыре ­зимних сезона, а на один больше .

Проверка на льду

Попробовать новые шины в деле мне удалось на интересной по конфигурации извилистой трассе, проложенной по льду озера. Переднеприводный Volkswagen Golf ведет себя на них очень прогнозируемо: я отчетливо чувствую подламывание шины, моменты начала заноса и стабилизации автомобиля. Это очень важное качество для шин. Сниму шляпу, если X-Ice Snow так будут себя вести после нескольких сезонов.

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Проверить эффективность торможения бэушных шин мне тоже удалось. Одинаковые кроссоверы Audi Q5 обули в изношенные шины X-Ice Snow, Continental VikingContact 7 и Nokian Hakkapeliitta R3. Глубина протектора у всех одинаковая — ровно четыре ­миллиметра.

Упражнение — проще некуда: разгоняешься до 45 км/ч и после писка повешенного на ветровое стекло рейслоджика тормозишь до 5 км/ч. Итоги оказались неоднозначными. На торможении Michеlin действительно обставил конкурентов. Однако при резком ускорении французские шины пробуксовывали больше — у конкурентов зацеп оказался лучше.

Какой выбор?

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В отличие от предшественницы X-Ice 3 в размерном ряду новинки появились 21‑ и 22‑дюймовые модели (отсчет идет с 14 дюймов). Однако выбор все равно ограничен: например, широких «лаптей» для BMW X7 и Мерседеса GLS как не было, так и нет. В течение года гамму обещают ­расширить.

Цена? Относительно прежней модели она вырастет примерно на 6%. Терпимо, если новые шины и впрямь прослужат на сезон дольше.

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Фото: Юрий Тимкин и Michelin