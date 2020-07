Манера вождения у каждого, конечно, своя, но ее нужно адаптировать под шины.

Если шины новые

Казалось бы, что может быть лучше новых шин? Их смачный резиновый запах напоминает о себе при приближении к автомобилю. Вы вместе с машиной радуетесь обновке, обещающей беспроблемные пробеги по городам и весям нашей бескрайней. Но новые летние шины требуют к себе внимания, особенно в период обкатки.

Известно, что новый автомобиль нуждается в обкатке, чтобы равномерно притерлись детали в двигателе и шестерни в коробке передач, чтобы прикатались подшипники ступиц. Заводы-изготовители поэтому и не рекомендуют в первые две тысячи пробега раскручивать двигатель до максимальных оборотов и развивать максимальные скорости на дороге. Аккуратная обкатка — залог долгой и безотказной работы автомобиля.

С шинами сложнее. Обкатка для них означает не только правильную посадку на ободе, но и удаление верхнего тончайшего слоя смазки на поверхности протектора. Ее наносят на форму, в которую резиновую смесь закладывают перед вулканизацией, — иначе резина прилипала бы к форме намертво. Чтобы очистить шины от этого состава, надо проехать примерно 1000 км.

Процесс обкатки новых шин требует от автомобилиста повышенного внимания, ведь шины могут заскользить даже на сухом асфальте. Чтобы аккуратно прикатать новые шины, на первой тысяче километров не стоит ездить быстрее 90 км/ч и резко тормозить .

Если шины лысые

Пытаясь оправдать езду на изношенных покрышках, вы успокаиваете себя тем, что гонщики Формулы-1 тоже ездят на шинах, лишенных рисунка, на сликах. Слик — вид спортивных шин со специальных составом резины, на которых отсутствует протектор. Поверхность резины без канавок способствует максимально возможному пятну контакта с асфальтом. Благодаря отличному зацепу резина позволяет раскрыть потенциал автомобиля, особенно если это касается подготовленных машин. Слики бывают сухие и дождевые. Имейте в виду, что слики обеспечивают хороший зацеп, только когда хорошо прогреты и сами шины, и асфальт. Отсюда и взялось выражение «прогревочный круг». Перед стартом гонки пилоты виляют из стороны в сторону, и эти маневры разогревают резину. Так или иначе, к гражданским изношенным до предела покрышкам все это не имеет отношения.

Первая опасность изношенных шин — риск прокола на скорости при наезде на безобидный с виду камешек, который вы и не заметили. Истонченный внешний слой протектора может продырявить и сучок, и болт, и осколок стекла. А проколотое колесо, особенно если это покрышка передней оси, да еще на скорости, может привести к потере управления и аварии с непредсказуемыми последствиями.

Вторая — риск аквапланирования. У покрышки, лишенной рисунка, естественно, нет и отводящих воду канавок. В дождь лысая резина многократно увеличивает опасность аквапланирования, которое может возникнуть при езде по неглубокой луже на скорости уже 60 км/ч. Аквапланирование, как известно, также лишает водителя возможности управлять автомобилем.

Третья опасность — риск застрять на ровном месте. Съехав на траву или на влажный грунт, ваши колеса начнут буксовать — им нечем уцепиться за поверхность. В таком случае нередко единственным средством решения проблемы может стать вызов буксира или эвакуатора.

Тем, кто рискует ездить на лысых колесах, нужно прежде всего забыть о скорости, избегать резких маневров и торможений. И, по возможности, быстрее переобуть автомобиль в шины с протектором глубиной не менее 1,6 мм, как того требуют Правила. Нужно также помнить, что инспектор ГИБДД вправе проверить высоту рисунка протектора и, в случае выявления нарушений, привлечь к административной ответственности. Часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ предусматривает штраф в 500 рублей, которые не стали бы лишними при покупке новой резины.

Если у вас всесезонные шины

Решив сэкономить, вы приобрели всесезонные покрышки, и теперь на боковине у вас, согласно международным стандартам классической маркировки всесезонных шин, аббревиатура AS (All Season, «всесезонная») или AW (All Weather, «всепогодная»). Что нужно помнить при езде на всесезонках летом?

Универсальных шин не бывает и что ваши в чем-то уступают летним покрышкам. Всесезонным шинам летом не хватает жесткости, а зимой — эластичности. Для точной управляемости на высоких скоростях при езде по асфальту протектор должен быть жестким, с минимальным смещением блоков. А у всесезонки для езды по снегу и льду блоки изрезаны многочисленными ламелями, которые снижают жесткость протектора. Однако, это положительно сказывается на сцепных свойствах шины на мокром покрытии.

В автомобиле, обутом во всесезонные шины, будьте внимательны в поворотах, следите за поведением автомобиля. Особенно в жаркую погоду. При высоких температурах резиновая смесь всесезонки размягчается, это отрицательно сказывается на адгезии, ухудшает реакции автомобиля на поворот руля .

А отсюда один вывод — если у вас универсальные шины, не гонитесь за скоростью, будьте разумны при маневрировании, избегайте резких торможений.

