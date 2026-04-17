MHEV, HEV, PHEV или EREV? Специалисты объяснили, как выбрать гибрид, который нужен именно вам

Эксперты СберАвто назвали пять критериев выбора гибридного автомобиля

По статистике, 22% россиян рассматривают для себя покупку гибрида или электромобиля.

Но сама по себе гибридная технология – не универсальное решение: выбор конкретного типа напрямую зависит от сценария использования. Эксперты СберАвто (входит в экосистему Сбера для автолюбителей) дали рекомендации, как не ошибиться с выбором.

1. Бюджет.

Гибриды дороже бензиновых машин, но окупаются в эксплуатации. При ограниченном бюджете оптимален HEV (зарядка от рекуперации, не требует розетки). PHEV дороже, заряжается от сети, снижает расход при регулярной зарядке. EREV — самый дорогой сегмент из-за батарей большой емкости.

2. Насколько важны для вас преимущества электрического режима? (Типы гибридов)

Гибриды отличаются по степени вовлеченности электродвигателя:

мягкие гибриды (MHEV, Mild Hybrid Electric Vehicle) – скорее улучшенная версия бензинового автомобиля: электромотор помогает при разгоне, но не обеспечивает движение самостоятельно. Подходит тем, кто не хочет менять привычный сценарий эксплуатации;

классические гибриды (HEV) – могут двигаться на электротяге на низкой скорости и заметно снижают расход топлива в городе. Это универсальный вариант для большинства случаев;

подключаемые гибриды (PHEV) – способны проезжать десятки километров на электричестве и подходят тем, кто хочет чаще использовать электрический режим при наличии зарядки;

последовательные гибриды (EREV) – обеспечивают опыт, максимально близкий к электромобилю: движение всегда происходит за счет электродвигателя, что дает плавное ускорение и снижает локальные выбросы.

3. Где пролегает основная часть маршрутов: в городе или на трассе?

В городском режиме с частыми остановками гибриды максимально раскрывают свой потенциал: система активно использует рекуперацию и чаще переходит на электротягу. В таком случае лучше всего подходят классические гибриды HEV, подключаемые гибриды PHEV и последовательные гибриды EREV, причем последние особенно эффективны в городе, где можно снижать расход топлива.

В условиях преимущественно загородных поездок гибридная установка продолжает работать, но ее преимущества проявляются иначе: автомобиль обеспечивает более плавную динамику, меньшую нагрузку на двигатель внутреннего сгорания и более комфортную работу силовой установки. В таком сценарии гибрид скорее становится компромиссом между экономичностью и универсальностью.

4. Есть ли возможность регулярно заряжать автомобиль?

Если есть доступ к зарядке дома, на работе или на парковке, подключаемый гибрид (PHEV) позволит передвигаться в основном на электричестве и минимизировать расход топлива.

Если же зарядка труднодоступна, PHEV будет работать как обычный гибрид, но с лишней массой и завышенной ценой, поэтому в такой ситуации разумнее выбрать классический HEV. Альтернативой могут стать последовательные гибриды EREV: они не требуют обязательной регулярной зарядки и сохраняют возможность активно использовать электрический режим, что делает их более гибким решением при ограниченном доступе к инфраструктуре.

5. Рассматриваете ли вы автомобиль с пробегом?

При покупке гибрида с пробегом важно оценить состояние батареи. Самостоятельно сделать это сложно, поэтому для принятия решения особенно важны прозрачная история обслуживания и диагностика у специалиста. Среди моделей, демонстрирующих устойчивость к деградации батареи, эксперты называют Toyota Prius, Toyota Corolla Hybrid и Toyota RAV4 Hybrid. У более новых брендов, таких как Li Auto и Voyah, используются батареи значительно большей емкости. Например, в некоторых моделях Li Auto она превышает 40 кВт·ч, что позволяет проезжать 170–220 км на электротяге без запуска двигателя.