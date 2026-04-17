Россиянам выдали более 200 тыс. автокредитов за квартал
17 апреля
Россиянам выдали более 200 тыс. автокредитов за квартал
НБКИ: в марте 2026 года 78,3% заявок на...
Интерьер европейского Kia Seltos
17 апреля
Kia Seltos нового поколения для Европы: что о нем известно
Компания Kia представила европейскую версию...
Skoda Rapid
17 апреля
Дешевле «китайцев»: в продаже появился последний новый Rapid российской сборки
Единственный новый Skoda Rapid российской...

MHEV, HEV, PHEV или EREV? Специалисты объяснили, как выбрать гибрид, который нужен именно вам

Эксперты СберАвто назвали пять критериев выбора гибридного автомобиля

По статистике, 22% россиян рассматривают для себя покупку гибрида или электромобиля.

Китайские гибриды готовы бросить вызов самой Toyota: у них есть свой козырь

Но сама по себе гибридная технология – не универсальное решение: выбор конкретного типа напрямую зависит от сценария использования. Эксперты СберАвто (входит в экосистему Сбера для автолюбителей) дали рекомендации, как не ошибиться с выбором.

1. Бюджет.

Гибриды дороже бензиновых машин, но окупаются в эксплуатации. При ограниченном бюджете оптимален HEV (зарядка от рекуперации, не требует розетки). PHEV дороже, заряжается от сети, снижает расход при регулярной зарядке. EREV — самый дорогой сегмент из-за батарей большой емкости.

2. Насколько важны для вас преимущества электрического режима? (Типы гибридов)

Гибриды отличаются по степени вовлеченности электродвигателя:

мягкие гибриды (MHEV, Mild Hybrid Electric Vehicle) – скорее улучшенная версия бензинового автомобиля: электромотор помогает при разгоне, но не обеспечивает движение самостоятельно. Подходит тем, кто не хочет менять привычный сценарий эксплуатации;

классические гибриды (HEV) – могут двигаться на электротяге на низкой скорости и заметно снижают расход топлива в городе. Это универсальный вариант для большинства случаев;

подключаемые гибриды (PHEV) – способны проезжать десятки километров на электричестве и подходят тем, кто хочет чаще использовать электрический режим при наличии зарядки;

последовательные гибриды (EREV) – обеспечивают опыт, максимально близкий к электромобилю: движение всегда происходит за счет электродвигателя, что дает плавное ускорение и снижает локальные выбросы.

3. Где пролегает основная часть маршрутов: в городе или на трассе?

В городском режиме с частыми остановками гибриды максимально раскрывают свой потенциал: система активно использует рекуперацию и чаще переходит на электротягу. В таком случае лучше всего подходят классические гибриды HEV, подключаемые гибриды PHEV и последовательные гибриды EREV, причем последние особенно эффективны в городе, где можно снижать расход топлива.

В условиях преимущественно загородных поездок гибридная установка продолжает работать, но ее преимущества проявляются иначе: автомобиль обеспечивает более плавную динамику, меньшую нагрузку на двигатель внутреннего сгорания и более комфортную работу силовой установки. В таком сценарии гибрид скорее становится компромиссом между экономичностью и универсальностью.

4. Есть ли возможность регулярно заряжать автомобиль?

Если есть доступ к зарядке дома, на работе или на парковке, подключаемый гибрид (PHEV) позволит передвигаться в основном на электричестве и минимизировать расход топлива.

Если же зарядка труднодоступна, PHEV будет работать как обычный гибрид, но с лишней массой и завышенной ценой, поэтому в такой ситуации разумнее выбрать классический HEV. Альтернативой могут стать последовательные гибриды EREV: они не требуют обязательной регулярной зарядки и сохраняют возможность активно использовать электрический режим, что делает их более гибким решением при ограниченном доступе к инфраструктуре.

Рекомендуем
Для моделей Lada разрабатывают проекционный дисплей. Кому это нужно в бюджетном сегменте?

5. Рассматриваете ли вы автомобиль с пробегом?

При покупке гибрида с пробегом важно оценить состояние батареи. Самостоятельно сделать это сложно, поэтому для принятия решения особенно важны прозрачная история обслуживания и диагностика у специалиста. Среди моделей, демонстрирующих устойчивость к деградации батареи, эксперты называют Toyota Prius, Toyota Corolla Hybrid и Toyota RAV4 Hybrid. У более новых брендов, таких как Li Auto и Voyah, используются батареи значительно большей емкости. Например, в некоторых моделях Li Auto она превышает 40 кВт·ч, что позволяет проезжать 170–220 км на электротяге без запуска двигателя.

Алексеева Елена
17.04.2026 
