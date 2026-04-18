Рассекречена внешность кроссовера, который выглядит как Zeekr, но стоит дешевле

Как себя вести в форс-мажорных ситуациях на дороге? Ценные советы экспертов
18 апреля
Рассекречены изображения и характеристики нового кроссовера GAC Aion Hyper HTX

Китайский автопроизводитель GAC Aion рассекретил внешность и некоторые детали своего нового электрического кроссовера Hyper HTX, который официально представят на автосалоне в Пекине 25 апреля.

Внешне машина сразу напоминает стилистику бренда Zeekr, особенно в передней части с характерными двойными фарами. Дизайн получился довольно агрессивным, с массивными бамперами и выразительными линиями. При этом это полноценный пятидверный кроссовер, а не лифтбек, как у некоторых конкурентов.

Технические характеристики уже известны. Кроссовер построен на платформе AEP 3.0 и оснащён 340-сильным электромотором на задней оси. Запас хода по циклу CLTC заявлен на уровне 825 километров, что для сегмента очень серьёзный показатель. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды.

Салон Hyper HTX выполнен в минималистичном стиле с огромным центральным экраном и цифровой приборной панелью. Производитель обещает высокий уровень оснащения, включая систему автопилота NDA и панорамную стеклянную крышу.

Предварительные цены уже озвучены и выглядят привлекательно. Базовая версия с запасом хода 550 км будет стоить от 219 900 юаней (около 2,7 млн рублей по текущему курсу). Модификация с увеличенной батареей на 825 км оценивается в 259 900 юаней (примерно 3,2 млн рублей). Продажи в Китае начнутся сразу после премьеры.

Выход на глобальный рынок, включая Россию, пока остаётся под вопросом, но учитывая активность GAC и её суббренда Aion в других регионах, такая возможность в будущем не исключена. Новинка явно нацелена на то, чтобы составить конкуренцию лидерам сегмента вроде Tesla Model Y, но по более доступной цене.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Hyptec
18.04.2026 
