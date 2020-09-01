Лайфхак: как припарковаться впритык без парктроника

Установка камеры тоже не понадобится. Зато понадобится зеркало.

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Сегодня иные кроссоверы по нижней кромке бампера оказываются ниже бордюрного камня. Поцарапать или своротить бампер — раз плюнуть. Кому хочется попадать на деньги? Останавливаться за полметра тоже не вариант: в городской тесноте такой подход подставляет под повреждения уже задний бампер, оставшийся торчать из ряда припаркованных машин. Рано или поздно кто-нибудь его заденет.

Способ парковаться уверенно и почти впритык есть! Мало того, что он бесплатный, так еще и работает лучше, чем парктроник или камера. Первый чувствует расстояние, но не высоту. Фронтальная камера в российском климате часто загрязняется. А наш лайфхак всепогодный. Более того, от водителя он даже не потребует дополнительных телодвижений.

Поможет левое зеркало заднего вида. Только использовать его будем не по прямому назначению, а для ориентирования при движении вперед. Как только нижняя кромка его корпуса совпадет с нижним краем бордюра (углом между ним и асфальтом), останавливаемся. В этот момент между бампером и началом тротуара будет оставаться не больше 20 см. Достаточное расстояние, чтобы считать парковку исполненной качественно.

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Тот же принцип можно использовать, если требуется подъехать к стене дома или гаража. Единственное отличие в том, что вместо стыка бордюра и асфальта за ориентир принимаем угол стены и асфальта.

Конечно, перед применением совета на практике нужно «обкатать» его на своем автомобиле. У машин отличаются длина капота, вылет бампера, расположение бокового зеркала. Да и водители сидят по-разному в зависимости от роста и собственных представлений об удобстве посадки. Но в общем случае лайфхак — рабочий.

Если же на «примерке» вы заметите существенные отклонения от предложенных ориентиров, не спешите забывать о совете. Заведите свои референсные точки, основываясь всё на том же неподвижном элементе — боковом зеркале. Возможно, у вас линия бордюра будет не доходить до корпуса или, напротив, заходить на сам стеклянный элемент.