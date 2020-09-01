Может ли ГИБДД на мотоцикле останавливать машины?

В общем да, но обычно — нет.

Правила дорожного движения с самого начала обозначают взаимоотношения автомобилиста с сотрудниками полиции. Пункт 2.1.1 гласит, что водитель обязан «иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки» определенный набор документов. Заметьте, нет уточнений, водитель какого именно транспортного средства и какой именно полицейский: правило едино для всех.

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Есть пункт 2.4 о том, что «право остановки транспортных средств предоставлено регулировщикам», а также: должностным лицам Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (в отношении остановки грузовых автомобилей и автобусов) и таможенных органов. Снова разделения на авто и мото нет.

Термин «регулировщик» тоже разъясняется: лицо, наделенное в установленном порядке полномочиями по регулированию дорожного движения <…> и непосредственно осуществляющее указанное регулирование. Регулировщик должен быть в форменной одежде и (или) иметь отличительный знак и экипировку. К регулировщикам относятся сотрудники полиции и военной автомобильной инспекции, а также работники дорожно-эксплуатационных служб, дежурные на железнодорожных переездах и паромных переправах при исполнении ими своих должностных обязанностей.

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В регламенте работы ГИБДД снова нет указаний «работать» по тем или иным категориям транспортных средств в зависимости от того, на чем передвигается автоинспектор.

Однако документы документами, но есть еще и реальная жизнь: сотрудники мотобата в большинстве случаев уделяют внимание только мотоциклистам. И «клиентов» в теплый сезон им хватает, на автомобили отвлекаться некогда. Однако игнора четырехколесных участников движения нет.

В случае грубого нарушения или других веских причин машину обязательно остановят.

Верно и обратное. Дежурящий на машине гаишник обычно не машет жезлом байкерам. Догнать в случае неостановки сложно, безопасно остановить — еще сложнее. А если погоня закончится трагически, замучаешься оправдываться. И всё же на вызывающие нарушения глаза вряд ли закроют.