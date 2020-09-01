Новые ПДД: 9 «наивных» вопросов

Скоро Правила дорожного движения в России опять изменятся. И это, кстати, нормально — во всем мире их обновляют раз в несколько лет.

Сергей Горшков, адвокат правового центра «Человек и закон»

Мнение эксперта

1. Самокатчики, островки безопасности, желтая разметка... Ощущение, что поправки писали только для Москвы, Питера и еще пары крупных городов. Не лучше ли тогда уже сделать отдельные правила для столицы и регионов — по типу того, как сделано в США?

— Невозможно на территории РФ вводить правила движения, имеющие индивидуальные особенности для больших городов. Это может усугубить статистику нарушений, увеличит количество выписываемых штрафов и будет являться нарушением прав водителей. Они сдавали экзамен в ГИБДД и учились в автошколе по одним правилам, а по факту в соседнем городе действуют другие.

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Сейчас российские водители мобильны и перемещаются из региона в регион постоянно, особенно в летний период, поэтому говорить о том, чтобы обязать граждан изучать некие особенности местного движения и тем более выделять Москву в отдельный регион, не приходится. Самокатчики, островки безопасности, желтая разметка имеются во всех городах России, соответственно, должны быть единообразно урегулированы.

2. Уже нужно начинать учить новые ПДД или все еще опять может сто раз поменяться?

— Надо быть готовыми к тому, что правила изменятся. С другой стороны, глобальных перемен не происходит. Что значит «учить ПДД»? Если я водитель легкового автомобиля, то я изучаю все, что связано с управлением именно легковыми ТС — остальные категории меня не волнуют. С того момента, когда я сдавал экзамен на права, тоже многое поменялось, но благодаря работе СМИ и инспекторов ГИБДД эти изменения постепенно уложились у меня в голове.

Развитие технологий вынуждает государство менять устаревающие со временем правила, которыми вообще не урегулировано поведение новых участников дорожного движения (имеются в виду средства индивидуальной мобильности (СИМ): самокаты, гироскутеры, сигвеи и т.д. — Прим. ред.). Эти поправки продиктованы современной жизнью и поэтому, конечно же, их нужно изучать — в рамках тех направлений, которые касаются вас.

3. Сейчас действие знака «Стоянка запрещена» прекращается в том месте, где кончается желтая разметка. В новых ПДД этот пункт отменили. Выходит, желтая разметка теперь только «для красоты»?

— Как и ранее, зоны действия знаков 3.27«Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» прямо предусмотрены Правилами и никоим образом не привязаны к желтой разметке. Изменения вводятся для того, чтобы исключить всевозможные ситуации, которые могут ввести водителей в заблуждение. Допустим, выпал снег и фрагмент желтой разметки не виден. Можно подумать, что в этом месте остановка разрешена, хотя по факту разметка тянется еще на метр.

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Теперь мы приходим к тому, что желтая разметка, по сути, будет являться дублирующим средством для удобства водителя. А зона действия знака как действовала по правилам, так и продолжает действовать. Особых изменений в этой части не предвидится.

4. Меняют правила тонировки: у ветрового и боковых передних стекол светопропускаемость 70%, остальные — без разницы. Сейчас все опять затонируются?

— Любые изменения в правила тонировки, в том числе изменение процентной пропускаемости передних боковых стекол, не повлекут глобальных изменений внешнего вида автомобилей. Уменьшение процентов светопропускаемости визуально незаметно и направлено на ослабление давления на водителей при возникновении спорных моментов с сотрудниками ГИБДД.

Жители жарких и солнечных регионов России, для которых тонировка автомобиля особенно актуальна, неоднократно и обоснованно обращались в компетентные органы для разрешения дополнительной тонировки. Возможно, их просьбы были услышаны, и поэтому процедуру контроля тонировки слегка упростили.

Не думаю, что после вступления в силу изменений люди поголовно начнут тонироваться. Сотруднику ГИБДД достаточно одного взгляда на машину, чтобы понять, что она затонирована с нарушениями, поскольку со светопропускаемостью ниже 70% тонировка уже не позволяет видеть, что происходит в салоне автомобиля. Но единичные нарушители всегда будут.

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5. В новых ПДД ездить пьяным на самокате/гироскутере/сигвее запрещено. Если я за рулем собью на дороге пьяного самокатчика, то кто будет виноват — я, он или мы оба?

— Водитель автомобиля, вне зависимости от того, кто пострадал (велосипедист, владелец СИМ или пешеход, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения), управляет источником повышенной опасности, и правила предписывают ему предусматривать все возможные варианты развития ситуаций на дороге. Полагаю, ДТП с пьяными самокатчиками будут приравнены к авариям с участием пешеходов. Единственный нюанс: в первом случае скорость движения гораздо выше.

Конечно, ответственность водителя транспортного средства будет рассчитываться в каждом случае индивидуально в зависимости от того, были ли соблюдены правила дорожного движения другим участником ДТП, имел ли водитель возможность избежать столкновения или самокатчик внезапно вылетел на дорогу из кустов в темное время суток, и так далее. Думаю, что после принятия поправок в КоАП РФ будут внесены изменения, предусматривающие наказание для владельцев СИМ, управляющих ими в нетрезвом виде.

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6. Получается, пока что владельцы СИМ — это «привилегированная каста» с особыми правами и без маломальской ответственности?

— Пользователи средств индивидуальной мобильности являются такими же пользователями дорог, что и пешеходы, и подлежат административной и уголовной ответственности на общих основаниях, поэтому о привилегированности не стоит думать. Единственное, что нет специализированной ответственности за состояние алкогольного опьянения, однако этот пробел будет восполнен в ближайшее время.

7. В Европе (например, в Эстонии, Финляндии) для водителей есть маленькие памятки с основными правилами движения. Что мешает нам сделать такие же — рассказать об изменениях в ПДД простым языком?

— Если бы в нашем законодательстве было бы просто разобраться, адвокаты и юристы оказались бы не нужны. Да, в нашем деле очень сложно изложить простым языком различные нормы. Тут, наверное, больше вопрос к взаимодействию ГИБДД со СМИ, которые должны вести просветительскую работу. В любом случае, говорить о том, что информация не доводится до общественности, нельзя. Все дело в форме ее подачи. Формально все требования по информированию граждан госорганами соблюдаются.

8. Сейчас выходит так, что новые правила есть, а штрафов нет. Как тогда будут следить за их исполнением?

— Я думаю, это вопрос времени. Соответствующие изменения в КоАП РФ, как правило, идут в комплекте с поправками. Надо быть готовыми к тому, что появятся новые штрафные санкции. Это связано с тем, что теперь в ПДД будет обозначена еще одна категория участников дорожного движения — владельцы СИМ.

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9. Изменений в ПДД готовится много. Заставят ли всех нас идти на пересдачу в ГИБДД?

— Чтобы обязать гражданина повторно сдавать экзамен в ГИБДД, необходимо для начала лишить его водительского удостоверения на законных основаниях. На это уполномочены только судебные органы, которые должны вынести соответствующее решение. Таким образом, говорить о масштабной пересдаче безосновательно.

Сотрудников Госавтоинспекции может обязать пройти переэкзаменовку их руководство. Потому что инспекторам необходимо знать ПДД наизусть. Но даже это обстоятельство не может отразиться на их личном праве управлять транспортным средством, а только на возможности дальше работать в подразделениях ГИБДД. Иными словами, если ты не знаешь материалов, с которыми работаешь, то не соответствуешь занимаемой должности. Обычных граждан пересдача не коснется. Невозможно предугадать, какой окажется реакция водителей, если заставить их пересдавать на права.

Эти фразы точно не стоит говорить инспектору ГИБДД!

Фото: ТАСС