Первый Opel после возвращения: большой тест

Кроссовер Grandland X на французской платформе вышел типичным «немцем». Но цену себе знает уж слишком хорошо.

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Opel перезапустился у нас в декабре прошлого года. Цены на Grandland X объявили сразу же, но пандемия сбила все планы. Первая партия машин, ожидавшаяся в марте, на несколько месяцев зависла на таможне.

Без российской сборки сложно предложить привлекательные цены. Поэтому опелевцы хотят сыграть на тех, кто считает немецкую сборку круче нашей. И здесь все по-честному: Grandland X везут из Айзенаха.

Grandland Х сделан на базе Citroen C5 Aircross и Peugeot 3008. Точнее, под тремя названиями скрывается одна и та же машина, но с разными вариантами внешности и интерьера.

Потому и привод только передний. У большинства конкурентов схема такая: монопривод идет в сравнительно небогатых версиях и лишь к «полному фаршу» прилагаются все ведущие колеса. Opel пытается сыграть иначе: только передний привод, но зато богатое оснащение в сочетании с известным брендом.

Opel Grandland X. Цена в России от 1 999 000 ₽. Базовые фары — светодиодные, но адаптивный свет появляется на машинах во второй и третьей версиях. Омывателей фар нет.

На что способен монопривод?

Хитрая формулировка «система интеллектуального привода IntelliGrip» как бы намекает на полноприводность. Тем более что есть шайба выбора ездовых режимов под снег, грязь и песок. Между тем, французская платформа EMP2, на которой создан Grandland X, подразумевает все ведущие колеса только в гибридном варианте — с электроприводом задних колес. А это дорогая 300‑сильная модификация.

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А на что способен монопривод IntelliGrip? Покрутив шайбу, можно заставить Opel ползти по сложным покрытиям чуточку увереннее. Однако заменить вторую пару колес алгоритм не может.

Маршрут занес меня на окраину карьера, и я смог проверить «песчаный» режим. Пока дорога ровная — работает. Но в более-менее серьезный подъем монопривод уже не вытягивает, машина начинает закапываться. При выборе дороги для Грандленда руководствуйтесь крылатой фразой: да я тут на «девятке» проеду .

Клиренс? Заявляют 180 мм под стальной защитой картера — я намерил около 175 мм. Металлический лист — едва ли не единственная адаптация автомобиля под российские условия эксплуатации.

Про ТО

«Пежошное» наследие — ТО раз в 10 000 км. Значит — больше визитов на сервис, больше трат. Но я ставлю Опелю «плюсик». Менять масло через 15 000 км — слишком длинный интервал, на своей машине делаю промежуточную замену через 7500 км. А вот при 10 000 км можно обойтись предписанным регламентом, то есть — сэкономить.

Турбомотор 1.6 мощностью 150 сил везет уверенно. Автомат с полуслова понимает, чего от него хотят. Доплата за цвет: 18 тысяч за металлик, 25 тысяч за перламутр и 20 тысяч за двухцветное оформление ­с черной крышей и корпусами зеркал. Grandland X индифферентен к асфальтовым колеям. В поворотах уверенно держит траекторию, даже когда дорога испещрена заплатками.

К дорогам России — готов

Хорошо, что не вмешивались в настройки ходовой части. Grandland X показал близкий к идеалу баланс управляемости и плавности хода для семейной машины . За два дня поездок по Питеру и окрестностям только дважды Opel высказал недовольство тем, что попало под колесо. Для наших дорог — отличный баланс.

С шумоизоляцией тоже порядок на скоростях до 130 км/ч — даже на шершавом асфальте. Звуковой фон ровный, в нем не доминирует какой-то один источник. Значит, поработали и с шумоизоляционными материалами, и над аэродинамикой. Если отбросить премиум-марки, Grandland X может претендовать на звание самого тихого. Узнаю французское влияние — в 1990–2000‑х годах Пежо и Ситроены были ощутимо тише одноклассников.

Мотор и коробка

Выбора по силовой установке у нас нет. Маркетологи остановились на золотой середине: 150‑сильный 1.6 турбо с 6-ступенчатым автоматом Aisin. Да и правильно: жужжалку 1.2 с наддувом у нас бы точно не оценили, а дизельные версии выводят ценник в космос.

Полутора сотен сил, если они сняты с атмосферного мотора, среднеразмерному кроссоверу хватает впритык, но волшебная турбосила творит чудеса. Обгоны машине с парой человек в салоне даются на удивление легко. Мотор у французов вышел очень ровный: без турбоямы, хотя и без ярко выраженного подхвата. Достойную партию двигателю составляет шустрый и при этом мягкий на переключения автомат.

Что в салоне?

Интерьер — рай для тех, кто еще помнит старые Опели и кого воротит от разразившейся «цифровизации». Четыре аналоговых прибора информативны и отсылают к стилистике прежних Опелей — продававшихся у нас Астры и Инсигнии. Конечно, приборы облагородили цветным дисплеем, на который выводятся знаки ограничения скорости (их считывает камера на лобовом стекле).

Спокойные обводы передней панели придутся по вкусу поклонникам старой школы. Качество пластика весьма достойное.

Приборы — лаконичные, толковые, олдскульные. Качество картинки с камер так себе, но жить можно. Дисплей маловат, всего восемь дюймов, и он ставится на все машины. Круглые кнопки аварийки и блокировки замков, похоже, ­достались еще от джиэмовских Опелей.

Почитатели Опелей отметят знакомые очертания некоторых клавиш и переключателей. А вот блок управления стеклами и зеркалами на водительской двери — от Пежо. Есть эргономическая особенность — высоко поставленные подрулевые переключатели . Они под рукой, если правильно держишь руль: на 2 и 10 «часов». Любителям класть кисти ниже придется переучиться.

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Сиденье за несколько часов дороги дискомфортных ощущений не вызвало, хотя профиль поначалу и показался «выталкивающим». В топ-версиях можно отрегулировать угол наклона и длину подушки, вылет и высоту валика поясничного упора. Плюсом — трехступенчатая вентиляция и память на два положения.

На заднем сиденье хорошо вдвоем. Есть небольшой запас по коленям, добавляют уюта редкие в сегменте шторки на боковых окнах.

Мелкие недоработки тоже есть. Например, барабанчики регулировки обогрева сидений почему-то без подсветки.

Бокс под подлокотником — крошечный. В нем живет площадка бесконтактной зарядки ­смартфона (только для исполнения Cosmo). Шайба выбора ездовых режимов (нормальный, грязь, снег, песок, ESP выкл.) может ввести в заблуждение. Вывожу из летаргического сна: привод только передний.

Цены

Пока машины добирались до дилеров, к объявленным в декабре ценам накинули по 200 тысяч. Grandland X в базовой комплектации Enjoy тянет на 1 999 000 рублей. Машины в исполнении Innovation — 2 249 000, а в максимальной версии Cosmo — 2 399 000 рублей.

Отличный «немец» получился, хоть и пекли его французские повара. Типичный Опель — правильный, не вызывает недовольства. Но знает себе цену — в прямом смысле слова.

Сиденья хороши обилием настроек. В средней комплектации нет электроприводов и памяти, а полностью кожаная отделка сменяется ­комбинированной.

Сзади будет комфортно двоим взрослым. Третьему тесно в плечах, а вот места для ног достаточно — пол сзади почти ровный. Редкая в сегменте опция — складная спинка дополнена лючком. Под полом лежит докатка. Электропривод двери багажника с бесконтактным срабатыванием ставят только на машины в максимальной комплектации.

Шторки на задних дверях? Неожиданно. Французское влияние: на Пежо и Ситроены их ставили часто.

Начальный набор оснащения при беглом взгляде неплох: навигация, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, обогревы всех сидений, руля и ветрового стекла, «круиз» с ограничителем скорости, LED-фары. Хотя кондиционер ручной, и парктроника нет (за задний просят 11 тысяч сверху).

Промежуточную комплектацию Innovation стоит взять за адаптивный свет и набор систем превентивной безо­пасности (но активного круиз-контроля на машине нет). Верхний уровень Cosmo привлекает огромной панорамной крышей, шторками, электроприводом пятой двери и вентиляцией сидений.

Без явных провалов Прежде Опели были явно дешевле

Opel Grandland X

Длина/ширина/высота/база 4477/1856/1609/2675 мм

4477/1856/1609/2675 мм Снаряженная/полная масса 1435/1980 кг

1435/1980 кг Объем багажника 514–1652 л

514–1652 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин; 240 Н·м при 1400 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин; 240 Н·м при 1400 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,5 с

9,5 с Максимальная скорость 201 км/ч

201 км/ч Топливо/запас топлива АИ‑95/53 л

АИ‑95/53 л Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл 10,1/5,7/7,3 л/100 км

10,1/5,7/7,3 л/100 км Трансмиссия передний привод; А6





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Фото: Opel