Первый Opel после возвращения: большой тест

Opel перезапустился у нас в декабре прошлого года. Цены на Grandland X объявили сразу же, но пандемия сбила все планы. Первая партия машин, ожидавшаяся в марте, на несколько месяцев зависла на таможне.
Без российской сборки сложно предложить привлекательные цены. Поэтому опелевцы хотят сыграть на тех, кто считает немецкую сборку круче нашей. И здесь все по-честному: Grandland X везут из Айзенаха.
Grandland Х сделан на базе Citroen C5 Aircross и Peugeot 3008. Точнее, под тремя названиями скрывается одна и та же машина, но с разными вариантами внешности и интерьера.
Потому и привод только передний. У большинства конкурентов схема такая: монопривод идет в сравнительно небогатых версиях и лишь к «полному фаршу» прилагаются все ведущие колеса. Opel пытается сыграть иначе: только передний привод, но зато богатое оснащение в сочетании с известным брендом.
На что способен монопривод?
Хитрая формулировка «система интеллектуального привода IntelliGrip» как бы намекает на полноприводность. Тем более что есть шайба выбора ездовых режимов под снег, грязь и песок. Между тем, французская платформа EMP2, на которой создан Grandland X, подразумевает все ведущие колеса только в гибридном варианте — с электроприводом задних колес. А это дорогая 300‑сильная модификация.
А на что способен монопривод IntelliGrip? Покрутив шайбу, можно заставить Opel ползти по сложным покрытиям чуточку увереннее. Однако заменить вторую пару колес алгоритм не может.
Маршрут занес меня на окраину карьера, и я смог проверить «песчаный» режим. Пока дорога ровная — работает. Но в более-менее серьезный подъем монопривод уже не вытягивает, машина начинает закапываться. При выборе дороги для Грандленда руководствуйтесь крылатой фразой: да я тут на «девятке» проеду.
Клиренс? Заявляют 180 мм под стальной защитой картера — я намерил около 175 мм. Металлический лист — едва ли не единственная адаптация автомобиля под российские условия эксплуатации.
Про ТО
«Пежошное» наследие — ТО раз в 10 000 км. Значит — больше визитов на сервис, больше трат. Но я ставлю Опелю «плюсик». Менять масло через 15 000 км — слишком длинный интервал, на своей машине делаю промежуточную замену через 7500 км. А вот при 10 000 км можно обойтись предписанным регламентом, то есть — сэкономить.
К дорогам России — готов
Хорошо, что не вмешивались в настройки ходовой части. Grandland X показал близкий к идеалу баланс управляемости и плавности хода для семейной машины. За два дня поездок по Питеру и окрестностям только дважды Opel высказал недовольство тем, что попало под колесо. Для наших дорог — отличный баланс.
С шумоизоляцией тоже порядок на скоростях до 130 км/ч — даже на шершавом асфальте. Звуковой фон ровный, в нем не доминирует какой-то один источник. Значит, поработали и с шумоизоляционными материалами, и над аэродинамикой. Если отбросить премиум-марки, Grandland X может претендовать на звание самого тихого. Узнаю французское влияние — в 1990–2000‑х годах Пежо и Ситроены были ощутимо тише одноклассников.
Мотор и коробка
Выбора по силовой установке у нас нет. Маркетологи остановились на золотой середине: 150‑сильный 1.6 турбо с 6-ступенчатым автоматом Aisin. Да и правильно: жужжалку 1.2 с наддувом у нас бы точно не оценили, а дизельные версии выводят ценник в космос.
Полутора сотен сил, если они сняты с атмосферного мотора, среднеразмерному кроссоверу хватает впритык, но волшебная турбосила творит чудеса. Обгоны машине с парой человек в салоне даются на удивление легко. Мотор у французов вышел очень ровный: без турбоямы, хотя и без ярко выраженного подхвата. Достойную партию двигателю составляет шустрый и при этом мягкий на переключения автомат.
Что в салоне?
Интерьер — рай для тех, кто еще помнит старые Опели и кого воротит от разразившейся «цифровизации». Четыре аналоговых прибора информативны и отсылают к стилистике прежних Опелей — продававшихся у нас Астры и Инсигнии. Конечно, приборы облагородили цветным дисплеем, на который выводятся знаки ограничения скорости (их считывает камера на лобовом стекле).
Почитатели Опелей отметят знакомые очертания некоторых клавиш и переключателей. А вот блок управления стеклами и зеркалами на водительской двери — от Пежо. Есть эргономическая особенность — высоко поставленные подрулевые переключатели. Они под рукой, если правильно держишь руль: на 2 и 10 «часов». Любителям класть кисти ниже придется переучиться.
Сиденье за несколько часов дороги дискомфортных ощущений не вызвало, хотя профиль поначалу и показался «выталкивающим». В топ-версиях можно отрегулировать угол наклона и длину подушки, вылет и высоту валика поясничного упора. Плюсом — трехступенчатая вентиляция и память на два положения.
На заднем сиденье хорошо вдвоем. Есть небольшой запас по коленям, добавляют уюта редкие в сегменте шторки на боковых окнах.
Мелкие недоработки тоже есть. Например, барабанчики регулировки обогрева сидений почему-то без подсветки.
Цены
Пока машины добирались до дилеров, к объявленным в декабре ценам накинули по 200 тысяч. Grandland X в базовой комплектации Enjoy тянет на 1 999 000 рублей. Машины в исполнении Innovation — 2 249 000, а в максимальной версии Cosmo — 2 399 000 рублей.
Отличный «немец» получился, хоть и пекли его французские повара. Типичный Опель — правильный, не вызывает недовольства. Но знает себе цену — в прямом смысле слова.
Начальный набор оснащения при беглом взгляде неплох: навигация, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, обогревы всех сидений, руля и ветрового стекла, «круиз» с ограничителем скорости, LED-фары. Хотя кондиционер ручной, и парктроника нет (за задний просят 11 тысяч сверху).
Промежуточную комплектацию Innovation стоит взять за адаптивный свет и набор систем превентивной безопасности (но активного круиз-контроля на машине нет). Верхний уровень Cosmo привлекает огромной панорамной крышей, шторками, электроприводом пятой двери и вентиляцией сидений.
Opel Grandland X
- Длина/ширина/высота/база 4477/1856/1609/2675 мм
- Снаряженная/полная масса 1435/1980 кг
- Объем багажника 514–1652 л
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин; 240 Н·м при 1400 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 9,5 с
- Максимальная скорость 201 км/ч
- Топливо/запас топлива АИ‑95/53 л
- Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл 10,1/5,7/7,3 л/100 км
- Трансмиссия передний привод; А6
Кроссовер Grandland X на французской платформе вышел типичным «немцем». Но цену себе знает уж слишком хорошо.Первый Opel после возвращения: большой тест
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