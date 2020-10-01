Ситуацию разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Во время оформления сотрудниками ДПС аварии с участием моего автомобиля в него врезался другой автомобиль. Виновником признали его водителя. Однако я считаю, что есть вина сотрудников, которые не обозначили как следует место первого ДТП. Можно ли привлечь их в качестве соответчиков?

Максим Вельяминов, г. Москва

Если под «соответчиками» вы подразумеваете лиц, привлекаемых к солидарной гражданской ответственности, то на основании статьи 1080 ГК РФ для этого потребуется доказательство судом их вины в причинении вреда.

В случае подачи вами соответствующего заявления судом должен быть, в частности, рассмотрен вопрос, приняли ли сотрудники Госавтоинспекции меры, предусмотренные Административным регламентом исполнения МВД РФ государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения, утвержденными приказом МВД от 23 августа 2017 г. № 664, при прибытии на место ДТП.

Среди этих мер — обозначение и ограждение места ДТП с целью предотвращения наезда на его участников, транспортные средства, участвовавшие в ДТП, и участников ликвидации последствий ДТП посредством размещения на проезжей части или обочине дороги патрульного автомобиля с включенными специальными световыми сигналами, конусов, ограждающих лент, переносных дорожных знаков.

Инструкция для водителя, угодившего в аварию, — тут.

Фото: «За рулем» и depositphotos