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Очередная попытка применить турбореактивный двигатель для расчистки железных дорог от снега материализовалась в середине 60‑х в эдакий гибрид из автобуса Ikarus‑60 и двигателя РД‑45 Ф от истребителя.
В серию «снегоуборщик», конечно же, не пошел, но выглядел очень забавно.
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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что еще в 60-е годы на ГАЗе сконструировали вездеход, способный и летать, и плавать?
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Фото: из архива автора