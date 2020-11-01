С помощью такого монстра планировали очищать от снега... железную дорогу!

Очередная попытка применить турбореактивный двигатель для расчистки железных дорог от снега материализовалась в середине 60‑х в эдакий гибрид из автобуса Ikarus‑60 и двигателя РД‑45 Ф от истребителя.

В серию «снегоуборщик», конечно же, не пошел, но выглядел очень забавно.

Материалы по теме ВАЗ-2102: Тест самых душевных Жигулей

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что еще в 60-е годы на ГАЗе сконструировали вездеход, способный и летать, и плавать?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

История легендарного автобуса ЛАЗ-695 — тут.

Первая помощь в борьбе с бездорожьем — браслеты противоскольжения и цепи на колеса.

Фото: из архива автора