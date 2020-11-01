Реактивный автобус — да, это придумали в СССР — журнал За рулем

Реактивный автобус — да, это придумали в СССР

С помощью такого монстра планировали очищать от снега... железную дорогу!

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Очередная попытка применить турбореактивный двигатель для расчистки железных дорог от снега материализовалась в середине 60х в эдакий гибрид из автобуса Ikarus60 и двигателя РД45 Ф от истребителя.

В серию «снегоуборщик», конечно же, не пошел, но выглядел очень забавно.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что еще в 60-е годы на ГАЗе сконструировали вездеход, способный и летать, и плавать?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Фото: из архива автора

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