Забытая автоистория СССР: первые послевоенные «каблучки»

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Завод МЗМА производил шасси 400–420 К для последующей установки на него необходимых надстроек и кузовов. На них авторемонтные предприятия и мастерские устанавливали различные фургоны, в том числе изотермические.
Одним из вариантов были изотермические фургоны для перевозки мясных и молочных продуктов.
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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что еще в 60-е годы на ГАЗе сконструировали вездеход, способный и летать, и плавать?
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Фото: из архива автора