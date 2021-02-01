Загадка про «усики»: зачем на крыле антенна?

Подсказка: это один из первых помощников водителя.

В жигулевскую эпоху появилась мода на торчащие по бокам «усики» — металлические «антенны», прикрепляемые к переднему бамперу. Их устанавливали просто для украшательства, и вскоре мода сошла на нет. Жигулям такие безделушки никакой пользы не приносили.

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Однако так называемые «карбфиллеры» (англ. Curb feeler) придумали для предупреждения водителя о приближении к бордюру при парковке. А в СССР устройства подобного типа устанавливали еще в 1934 году, например, на огромный 11‑метровый автобус ЯА‑2 (на фото), а также на дизельный грузовик Я‑5 с двигателем Коджу‑1.

В более позднее время карбфиллеры пришли к нам с самосвалами Татра 138 и 148. Такие «усики» помогали водителю точнее учитывать габариты громоздких автомобилей при маневрировании.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что отечественный автопром породил массу уникальных решений?

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Фото: из архива автора